Які наслідки визнання господарського договору недійсним?

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22/12/16 10:54 dkl > User_N 22/12/16 10:37

Хочу тільки звернути Вашу увагу на наступний ризик. Якщо зараз Ви вступите у переговори із контрагентом щодо підписання угоди і пропустите строк на апеляційне оскарження, а потім контрагент відмовиться і буде вимагати реституцію за рішенням, то ситуація для Вас буде не дуже. Тому, можливо, варто все ж таки подати апеляційну скаргу, а паралельно вести переговори, якщо згода щодо підписання угоди буде досягнута, можно буде відмовитись від апеляційної скарги



22/12/16 10:47 Marlboro! > User_N 22/12/16 10:37

Посилання немає.

Просто складіть в довільній формі типу ".....сторони засвідчують те, що товар використаний і не може бути повернутий, тому сторони дійшли згоди про виплату відшкодування в розмірі 000 гривень в строки _____. Сторона продавець зобовязується повернути отриману згідно договору оплату до _____"



або в кінці "Сторона продавець підтверджує свої зобовязання з повернення отриманої згідно договору оплати. Сторони дійшли згоди про припинення цих зобовязань шляхом їх взаємозаліку."



22/12/16 10:37 User_N > Marlboro! 22/12/16 10:23

Дякую,

спробуємо врегулювати угодою,

мені вже й незручно у Вас просити, але чи не має в Вас посилання на те як має виглядати така угода і що в ній мусить бути?



22/12/16 10:37 dkl > Marlboro! 22/12/16 10:23

:) коли писав, ще не бачив Ваш останній пост. Вибачте. Але радий тому, що позиція співпала



22/12/16 10:35 dkl > User_N 22/12/16 10:13

напишіть дослівно, які були позовні вимоги і що написано в резолютивній частині рішення суду. Стосовно угоди, наскільки я розумію, колега Marlboro мав на увазі, що в цій угоді буде підтверджений факт неможливості повернення товару, у звязку із чим у грошовому вигляді зафіксована його вартість і обовязок покупця сплатити цю вартість. тоді, якщо комерційно Ви зможете домовитись, що така вартість буде дорівнювати сумі грошей, які Ви раніше отримали від покупця і повинні повернути у звязку із реституцією, можна буде зробити зарахування зустрічних однорідних вимог і закрити питання. На мій погляд, ідея гарна



22/12/16 10:23 Marlboro! > User_N 22/12/16 10:13





Якщо в результаті оскарження рішення апеляція скасує його і задовольнить вимогу саме так, як просив позивач ("на майбутнє"), то вбереже.

Якщо апеляція скасує і відмовить в задоволенні позову (саме "на майбутнє"), то позивач зможе подати новий позов вже з вимогою визнання договору недійсним не на майбутнє (якщо вистачить позовної давності для цього).



Угода про порядок реституції вигідна в тім плані, що, по-перше, фіксує факт відсутності товару в покупця, по-друге точно встановлює без рішення суду обсяг коштів які хто кому винен (Ви - оплачені покупцем, а покупець - скільки він по нинішнім цінам винен за товар). Ви можете встановити ціни просто рівнозначні і потім провести взаємозалік, щоб ніхто нікому нічого не повертав... Оскарження з підстав виходу за межі позовних вимог це перспективно, але не гарантія скасування рішення. Подивіться практику ВГСУ по п.2 ч.1 ст.83 ГПКУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - можливо знайдете щось підходяще в реєстрі.Якщо в результаті оскарження рішення апеляція скасує його і задовольнить вимогу саме так, як просив позивач ("на майбутнє"), то вбереже.Якщо апеляція скасує і відмовить в задоволенні позову (саме "на майбутнє"), то позивач зможе подати новий позов вже з вимогою визнання договору недійсним не на майбутнє (якщо вистачить позовної давності для цього).Угода про порядок реституції вигідна в тім плані, що, по-перше, фіксує факт відсутності товару в покупця, по-друге точно встановлює без рішення суду обсяг коштів які хто кому винен (Ви - оплачені покупцем, а покупець - скільки він по нинішнім цінам винен за товар). Ви можете встановити ціни просто рівнозначні і потім провести взаємозалік, щоб ніхто нікому нічого не повертав...



22/12/16 10:13 User_N > Marlboro! 22/12/16 09:12

Вельми вдячний,

щойно з/ясували, помилки немає, договір просто визнаний недійсний.



як вважаєте, чи можливе оскарження рішення суду з тих підстав, що суд вийшов за межі позовних вимог і чим це регламентується?



Наскільки, на Вашу думку, доцільно таке оскарження, чи може воно уберегти сторони від реституції за виконаним?



Ви писали про "угоду про порядок реституції" яким чином вона може врегулювати правовідносини?

(ми не зможемо отримати товар за жодних умов, томущо -1 товар повністю або майже повністю спожитий/використаний, - 2 у покупця не має фізичної можливості повернути товар (немає належного транспорту, відсутня логістика взагалі), - 3 у покупця не має жодного наміру повертати товар.) А повертати гроші за таких обставин зовсім не хочеться.



22/12/16 09:12 Marlboro! > User_N 22/12/16 09:10

Якщо на майбутнє, то ні, не виникає.

Хоча звісно визнання правочину недійсним на майбутнє це вже саме по собі незаконно.



22/12/16 09:10 User_N > Marlboro! 22/12/16 08:18

Дуже Вам вдячний ,



ще одне питання:

наш представник, котрий був присутній в судовому засіданні запевняє, що суд визнав договір недійсним припинивши зобов/язання саме на майбутнє, але в рішенні цього не має - просто визнано недійсним.

можливо секретар допустив помилку чи опечатку (сьогодні будемо з/ясовувати)



питання наступне: чи виникає в сторін обов/язок повернути отримане за договором, якщо з/ясується, що зобов/язання припинені саме на майбутнє і в рішенні дійсно допущена описка?



22/12/16 08:18 Marlboro! > User_N 21/12/16 22:45

Якщо просив визнати недійсним на майбутнє, то теоретично суд мав відмовивши у задоволенні такої вимоги - відмовити в задоволенні позову взагалі, через неправильно обраний спосіб захисту. ЦПК і ГПК не дають суду права самостійно обирати спосіб захисту замість позивача.

Але як складеться на практиці прогнозувати важко.



По другому питанню - у обох сторін обовязок повернути отримане (у Вас - гроші за товар, а в покупця товар або відшкодування за нього) виникає одночасно і не залежить від виконання такого обов'язку іншою стороною.



21/12/16 22:45 User_N > Marlboro! 21/12/16 22:16

Дякую,

ми продавці,

по одній із поставок виникло непорозуміння, і все б нічого, бо ми завжди намагаємося йти на зустріч покупцю (і це природно)

якби не та невеличка обставина, що наш менеджер встиг обдарувати все керівництво і всіх представників контрагента дуже "щедрими епітетами".



підкажіть, покупець просив визнати договір недійсним на майбутнє, а суд задовольнив просто визнати недійсним, чи може це слугувати підставою для оскарження (бо більше жодних підстав ми не маємо порушення при укладанні договору дійсно були і ми це визнали)



і найголовніше, що цікавить,якщо Покупець від нас зажадає повернення коштів, який порядок реституції?

якщо на умовах Договору, тобто спочатку товар - потім гроші, то нас це влаштовує, а якщо навпаки, то категорично -ні, бо 1000%, що "кинуть"



21/12/16 22:16 Marlboro! > User_N 21/12/16 21:55

Оскаржити рішення не вийде. Предмет спору був дійсність договору, і такий предмет не був відсутнім - розірвання договору не позбавляє можливості визнання його недійсним.

Тому оскаржувати рішення доцільно тільки по суті (т.е. договір визнаний недійсним помилково).



Щоб закрити це питання я б на Вашому місці уклав угоду про порядок реституції за цим договором. В угоді зафіксуйте факт неможливості повернення товару, вартість відшкодування за нинішніми цінами і строки повернення такого відшкодування.



Це якщо Ви піймаєте контрагента на гарному настрої і зможете домовитись.



Ви, до речі, на стороні покупця, правильно?



21/12/16 21:55 User_N > Marlboro! 21/12/16 21:21

дякую,

проблема якраз полягає в тому, що домовитись абсолютно ні про що не вдається, інша сторона міняє свою позицію чи не по кілька разів на день,

а дуже б хотілося вберегтися від можливих "вибриків" з боку колишнього контрагента в майбутньому.

повернення товару нікому не потрібно, покупець його повністю спожив, а продавцю він не потрібен, але крім здорового глузду є ще бажання іншої сторони, понад що показати свою зверхність



як вважаєте чи можливо оскарження рішення суду з тих підстав, що на момент набрання рішення суду законної сили передмет спору був відсутній?



21/12/16 19:59 User_N > Marlboro! 21/12/16 19:27

Дуже дякую,

наразі незрозуміло хто і яким чином буде визначати чи можливе повернення чи ні?

наприклад як підтвердити чи встановити спожитий товар чи ні?



21/12/16 19:27 Marlboro! > User_N 21/12/16 19:10

.... в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.



21/12/16 19:10 User_N > Rossi 21/12/16 18:12

Дякую,

я Вас вірно зрозумів, що що єдиним правовим наслідком для сторін буде проведення кінцевих розрахунків за виконаними зобов/язаннями?

Чи вірно,що вимагати повернення спожитого товару неправомірно?

