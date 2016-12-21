Надо ли забить на неработающее ТОВ?

Извините за нубство как же это получается- купил предприятие. Назначил там себя дириком. Прокрутил на нем дела. Потом написал сам себе "привет- пока". Уволился.. И все?? И тебе ничего не будет?? А если вспомнят, найдут и ткнут как котенка? Это мне кажется тянет на УК? Или я что то не так понимаю*?

Да не знаю я что то есть наверное. или нет. А как узнать то?. Существует ли возможность узнать что на фирму есть у ПФ? Имею ввиду узнать не появляясь лично и не светя вообще названия фирмы. А то вдруг там есть какие то проблемы, а я разшевелю их...

По поводу официального увольнения- все предельно понятно. Не смог найти ответа на такой вопрос- сколько времени нужно, чтобы Налоговая и/или другие госорганы "забыли" о твоей организации? Чтобы я, допустим начав процедуру официального увольнения не расшевелил любителей полакомиться. Имею ввиду не сданные отчеты или еще что нароют в процессе проверки, если такова будет. В идеале хотелось бы залечь на года 3, а потом уволиться без лишних вопросов. Возможно ли так?