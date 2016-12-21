Надо ли забить на неработающее ТОВ?

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|22/12/16 13:53
Евгений Осычнюк > goldstu
22/12/16 12:44
Не так понимаете. Для "понимания" нужно иметь минимальные познания в юриспруденции, которые не у всех есть, по понятным причинам. И кстати - для управления предприятием они тоже не лишние.
|22/12/16 12:44
goldstu > Евгений Осычнюк
22/12/16 12:36
Извините за нубство
как же это получается- купил предприятие. Назначил там себя дириком. Прокрутил на нем дела. Потом написал сам себе "привет- пока". Уволился..
И все?? И тебе ничего не будет??
А если вспомнят, найдут и ткнут как котенка? Это мне кажется тянет на УК?
Или я что то не так понимаю*?
|22/12/16 12:36
Евгений Осычнюк > goldstu
22/12/16 11:33
А какая Вам разница, если Вы лично, как "человек и пароход" (С), все равно никакой ответственности за это не понесете?
|22/12/16 11:33
goldstu > ОК АКА Олюня
21/12/16 18:48
Да не знаю я
что то есть наверное. или нет. А как узнать то?. Существует ли возможность узнать что на фирму есть у ПФ?
Имею ввиду узнать не появляясь лично и не светя вообще названия фирмы. А то вдруг там есть какие то проблемы, а я разшевелю их...
|22/12/16 11:29
goldstu > Mark-Don
22/12/16 10:27
С момента моего последнего контакта с налоговой и другими Гос органами уже прошло ровно 2 года. На данный момент не трогают (тьху-тьху-тьху)
По вашим словам возможно уже есть проблемы но мне о них не известно?
|22/12/16 10:28
Mark-Don > Mark-Don
22/12/16 10:27
Извините, коллега, не по адресу отправил.
Думаю, что ТС поймет кому адресовано.
|22/12/16 10:27
Mark-Don > Евгений Осычнюк
22/12/16 08:18
Дополню. А вот если вы на 3 года "заляжете", то до вашего увольнения точно набежит множество проблем. Поэтому увольняйтесь, пока с расчетами с государством все чисто.
|22/12/16 08:18
Евгений Осычнюк > goldstu
21/12/16 22:25
Никому Ваша "дохлая" фирма с оборотом аж в 100 тыс. неинтересна. Сделайте себе запись в ТК об увольнении по собственному желанию, и забудьте все это уже сейчас.
|22/12/16 01:14
ОК АКА Олюня > goldstu
21/12/16 22:25
через 2 недели Вы уже не будете директором
|21/12/16 22:25
goldstu > ОК АКА Олюня
21/12/16 19:28
По поводу официального увольнения- все предельно понятно. Не смог найти ответа на такой вопрос- сколько времени нужно, чтобы Налоговая и/или другие госорганы "забыли" о твоей организации? Чтобы я, допустим начав процедуру официального увольнения не расшевелил любителей полакомиться. Имею ввиду не сданные отчеты или еще что нароют в процессе проверки, если такова будет. В идеале хотелось бы залечь на года 3, а потом уволиться без лишних вопросов. Возможно ли так?
|21/12/16 19:28
ОК АКА Олюня > goldstu
21/12/16 19:20
всё в темах по ссылке
|21/12/16 19:20
goldstu > ОК АКА Олюня
21/12/16 19:05
Спасибо-"покурю" А такой вопрос-такая ситуация как у меня - чем чревата?
|21/12/16 19:05
ОК АКА Олюня > goldstu
21/12/16 19:02
|21/12/16 19:02
goldstu > ОК АКА Олюня
21/12/16 18:49
А как правильно это сделать?
|21/12/16 18:49
ОК АКА Олюня > goldstu
21/12/16 18:39
увольтесь оттуда официально, а то под Ваше директорство мало ли кто и что натворит
|21/12/16 18:48
ОК АКА Олюня > goldstu
21/12/16 18:39
а откуда ж пенсия возьмётся?
|21/12/16 18:39
goldstu
Являюсь учередителем и директорм ООО. Последняя хоз деятельность велась в декабре 2014 года. Я на предприятии единственный работник, но не начислял себе заработную плату. Из налогов оплачивал только НДС и прибыль. Последняя оплата НДС была в декабре месяце 2014 года. После этого средства на счете банка "Финансов и кредита" заморозились и пропали вместе с самим банком. Я в течении нескольких месяцев 2015 года сдавал пустышки в налоговую, а потом у предприятия отобрали НДС. И я вообще забил на предприятие. Долгов не имею. Никому ничего не писал, не звонил, да и мне не звонили и н еписали.Хотя в принципе все контакты у инспектора есть, и моб тел и почтовый адрес. Фактически фирма для меня умерла и восстанавливать ее работу не планирую. Телефон бухгалтерши и ее контакты потерял. Для меня лучший вариант если все так тихо и забудется - закроется. Вопросы к знающим:
1. Когда фирма самоликвидируется? Есть ли сроки давности?
2. Как понять как начислялась ли мне пенсия в предприятии, где я не насчитывал себе зарплату.
Ps обороты в 14 году были около 100 000 грн.