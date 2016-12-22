 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
С НОВЫМ, 2560 ГОДОМ!
Витрати на правовому допомогу – компенсуються чи ні?
Захист інвестора або право власності на об’єкт новобудови
Перспективы для ОПЗ
ДП «Oдeський мoрський тoргoвeльний пoрт». Здобутки тa перспективи
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Оплата штрафних санкцій Відповідачем в добровільному порядку.
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
22/12/16 14:41  klim-ko > merle.corey    22/12/16 14:35Дерево
підписуємо мирову угоду, в якій Відповідач визнає не тільки основний борг, а і штраф. Вони починають по ній платити...
-----------
Мирова угода "набирає чинності" лише після того як її затвердить суд.

22/12/16 14:39  klim-ko > merle.corey    22/12/16 14:35Дерево
Так не треба робити, бо у вас повинні бути прописані строкі оплати, а оплата вже прошла.
Краще нехай платить борг до засідання.
Готуйте мирову, в якій вказуєте, що відповідач погасив основний борг повністю та визнає штрафні санкції. І штрафні санкції будуть сплачені в такому то порядку.

22/12/16 14:37  Rossi > merle.corey    22/12/16 11:14Дерево
Так и оформляйте - как уплата штрафных санкций. Обязанность по их уплате является не "теоретический", а вполне конкретной и основывается на совершенных должником правонарушениях (просрочках). Размер конечно нужно правильно посчитать (исходя из имеющихся сумм долга, условий договора и периодов просрочки).

22/12/16 14:35  merle.coreyОтправить письмо > klim-ko    22/12/16 13:57Дерево
Дякую за варіанти.
Ще придумав такий вихід - підписуємо мирову угоду, в якій Відповідач визнає не тільки основний борг, а і штраф.
Вони починають по ній платити, а суду даємо підписану мирову + платіжки на те, що вже були перераховано Позивачеві.
Теоретично, суд затвердить.

22/12/16 13:57  klim-ko > merle.corey    22/12/16 11:14Дерево
Відповідач нехай платить до засідання.
На суму основного боргу суд закриє провадження, а от по іншим сумам є такі варіанти:
- суд винесе рішення стягнути штрафні санкції і судовий збір;
- або можете укласти щодо цих штрафних санкцій мирову угоду;
- або позивач може відмовитися від стягнення штрафних санкцій (в даному випадку позивач отримає меншу сумму судового збору так як суд перерахує його в залежності від того який відсоток позову складали ці штрафні санкції)

22/12/16 11:14  merle.coreyОтправить письмо > merle.corey    22/12/16 11:14Дерево
P.S. Процес господарський.

22/12/16 11:14  merle.coreyОтправить письмо   Дерево
Доброго дня!
Звертаюсь щоб отримати пораду в наступній ситуації.

І. Обставини справи: стягнення коштів з ТОВ "Ромашка" на користь ТОВ "Сонечко".
Кошти складаються з таких частин:
10 грн. - борг за товар;
3 грн. - пеня;
2 грн. - 3 % річних,
1 грн. - інфляційні втрати;
+ судові витрати.

ТОВ "Ромашка" згодне платити це все поступово, просить мирову. ТОВ "Сонечко" згодне на мирову. Але от яка біда - засідання, на якому мирову можуть затвердити буде аж 18 січня 2017 року. Враховуючи той факт, що борг ТОВ "Ромашка" невеликий, вона може оплатити його в повному обсязі до дати засідання.
Таким чином, відкривається новий варіант врегулювання спору - ТОВ "Ромашка" просто платить по графіку, погашає всі заявлені вимоги до дати засідання, ТОВ "Сонечко" дає суду платіжки, і суд закриває провадження за відсутністю предмету спору. Все наче красиво. Але...

ІІ. В мене виникає питання з приводу того, яка правова природа коштів, що буде платити ТОВ "Ромашка". 10 грн. борг за товар - тут питань немає. А от штрафні санкції. Формально, ТОВ "Ромашка" не визнавала позов і санкції. Тобто, обов'язок їх оплатити є тільки теоретичний, на основі розрахунків ТОВ "Сонечко" та відповідних норм ЦКУ.
Чи не складеться ситуація, що нам їх заплатять, а вони будуть вважатись безпідставно одержаними коштами? Як їх правильно оформити?

Буду вдячний за ідею та поради.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Рада одобрила предложение президента к закону об амнистии
Гибридная война: за 2016 год в Донбассе погибли 83 мирных жителя
В Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО
Рада отозвала Савченко из делегации Украины в ПАСЕ
Стрельба по BMW: дело полицейского Олийныка передано в суд
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.