Відповідач нехай платить до засідання. На суму основного боргу суд закриє провадження, а от по іншим сумам є такі варіанти: - суд винесе рішення стягнути штрафні санкції і судовий збір; - або можете укласти щодо цих штрафних санкцій мирову угоду; - або позивач може відмовитися від стягнення штрафних санкцій (в даному випадку позивач отримає меншу сумму судового збору так як суд перерахує його в залежності від того який відсоток позову складали ці штрафні санкції)

22/12/16 11:14 merle.corey

Доброго дня!

Звертаюсь щоб отримати пораду в наступній ситуації.



І. Обставини справи: стягнення коштів з ТОВ "Ромашка" на користь ТОВ "Сонечко".

Кошти складаються з таких частин:

10 грн. - борг за товар;

3 грн. - пеня;

2 грн. - 3 % річних,

1 грн. - інфляційні втрати;

+ судові витрати.



ТОВ "Ромашка" згодне платити це все поступово, просить мирову. ТОВ "Сонечко" згодне на мирову. Але от яка біда - засідання, на якому мирову можуть затвердити буде аж 18 січня 2017 року. Враховуючи той факт, що борг ТОВ "Ромашка" невеликий, вона може оплатити його в повному обсязі до дати засідання.

Таким чином, відкривається новий варіант врегулювання спору - ТОВ "Ромашка" просто платить по графіку, погашає всі заявлені вимоги до дати засідання, ТОВ "Сонечко" дає суду платіжки, і суд закриває провадження за відсутністю предмету спору. Все наче красиво. Але...



ІІ. В мене виникає питання з приводу того, яка правова природа коштів, що буде платити ТОВ "Ромашка". 10 грн. борг за товар - тут питань немає. А от штрафні санкції. Формально, ТОВ "Ромашка" не визнавала позов і санкції. Тобто, обов'язок їх оплатити є тільки теоретичний, на основі розрахунків ТОВ "Сонечко" та відповідних норм ЦКУ.

Чи не складеться ситуація, що нам їх заплатять, а вони будуть вважатись безпідставно одержаними коштами? Як їх правильно оформити?



Буду вдячний за ідею та поради.

