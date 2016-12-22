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|22/12/16 14:41
klim-ko > merle.corey
22/12/16 14:35
підписуємо мирову угоду, в якій Відповідач визнає не тільки основний борг, а і штраф. Вони починають по ній платити...
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Мирова угода "набирає чинності" лише після того як її затвердить суд.
|22/12/16 14:39
klim-ko > merle.corey
22/12/16 14:35
Так не треба робити, бо у вас повинні бути прописані строкі оплати, а оплата вже прошла.
Краще нехай платить борг до засідання.
Готуйте мирову, в якій вказуєте, що відповідач погасив основний борг повністю та визнає штрафні санкції. І штрафні санкції будуть сплачені в такому то порядку.
|22/12/16 14:37
Rossi > merle.corey
22/12/16 11:14
Так и оформляйте - как уплата штрафных санкций. Обязанность по их уплате является не "теоретический", а вполне конкретной и основывается на совершенных должником правонарушениях (просрочках). Размер конечно нужно правильно посчитать (исходя из имеющихся сумм долга, условий договора и периодов просрочки).
|22/12/16 14:35
merle.corey > klim-ko
22/12/16 13:57
Дякую за варіанти.
Ще придумав такий вихід - підписуємо мирову угоду, в якій Відповідач визнає не тільки основний борг, а і штраф.
Вони починають по ній платити, а суду даємо підписану мирову + платіжки на те, що вже були перераховано Позивачеві.
Теоретично, суд затвердить.
|22/12/16 13:57
klim-ko > merle.corey
22/12/16 11:14
Відповідач нехай платить до засідання.
На суму основного боргу суд закриє провадження, а от по іншим сумам є такі варіанти:
- суд винесе рішення стягнути штрафні санкції і судовий збір;
- або можете укласти щодо цих штрафних санкцій мирову угоду;
- або позивач може відмовитися від стягнення штрафних санкцій (в даному випадку позивач отримає меншу сумму судового збору так як суд перерахує його в залежності від того який відсоток позову складали ці штрафні санкції)
|22/12/16 11:14
merle.corey > merle.corey
22/12/16 11:14
P.S. Процес господарський.
|22/12/16 11:14
merle.corey
Доброго дня!
Звертаюсь щоб отримати пораду в наступній ситуації.
І. Обставини справи: стягнення коштів з ТОВ "Ромашка" на користь ТОВ "Сонечко".
Кошти складаються з таких частин:
10 грн. - борг за товар;
3 грн. - пеня;
2 грн. - 3 % річних,
1 грн. - інфляційні втрати;
+ судові витрати.
ТОВ "Ромашка" згодне платити це все поступово, просить мирову. ТОВ "Сонечко" згодне на мирову. Але от яка біда - засідання, на якому мирову можуть затвердити буде аж 18 січня 2017 року. Враховуючи той факт, що борг ТОВ "Ромашка" невеликий, вона може оплатити його в повному обсязі до дати засідання.
Таким чином, відкривається новий варіант врегулювання спору - ТОВ "Ромашка" просто платить по графіку, погашає всі заявлені вимоги до дати засідання, ТОВ "Сонечко" дає суду платіжки, і суд закриває провадження за відсутністю предмету спору. Все наче красиво. Але...
ІІ. В мене виникає питання з приводу того, яка правова природа коштів, що буде платити ТОВ "Ромашка". 10 грн. борг за товар - тут питань немає. А от штрафні санкції. Формально, ТОВ "Ромашка" не визнавала позов і санкції. Тобто, обов'язок їх оплатити є тільки теоретичний, на основі розрахунків ТОВ "Сонечко" та відповідних норм ЦКУ.
Чи не складеться ситуація, що нам їх заплатять, а вони будуть вважатись безпідставно одержаними коштами? Як їх правильно оформити?
Буду вдячний за ідею та поради.