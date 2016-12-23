Внесення змін до літературного твору, на який зареєстровано авторське право

Авторські права, навідміну від, скажімо, прав на торговельну марку, не вимагають держ реєстрації. І такі права (і захист на них) виникають в силу та з моменту створення, а не з моменту реєстрація. Інша справа, що якщо авторське право не зареєстроване, то приналежніть його конкретному автору потрібно доводити доказами у разі наявності спору. Тобто, реєстрація є просто серйозним доказом наявності прав, не більше того. Обовязковою вона не є. Те ж саме стосується і змін до твору.

23/12/16 17:13 atl6

Допомжіть, будь ласка, з таким запитанням. У профільному законі відповідей не знаходжу, через "Google" вичерпної інформації - теж.



Якщо є літературний твір, для якого зареєстровано авторське право (твір не публікувався раніше):



1. Чи має автор право вносити до нього зміни без необхідності перереєстрації? Зміни - мається на увазі переважно граматичне та стилістичне редагування, можливо, також найменші вирізання чи додавання тексту (не більш як 1% від обсягу твору);



2. Чи змінять такі зміни в будь-якому обсязі права автора на твір? Чи зможуть сторонні особи, які мають доступ, використати такий твір, якщо до нього було внесено зміни вже після державної реєстрації авторського права?



3. Які додаткові зміни необхідно вчинити у зв'язку з пунктами 1 та 2 (перереєстрація, реєстрація нового права, подання заяви про зміни тощо)?



Можливо, хто зможе вказати, де в законодавчій базі це чітко регламентовано або просто де можна проце детально прочитати. Ну, або ж інформацію зі власного досвіду. Буду дуже вдячний.

