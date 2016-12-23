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Внесення змін до літературного твору, на який зареєстровано авторське право
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24/12/16 11:06  AMОтправить письмо > atl6    23/12/16 17:13Дерево
1. Если автор является обладателем имущественных авторских прав, а не передал их другому лицу, то он имеет право вносить любые изменения в свое произведение.
2. Юридически, даже если не возникнет производное произведение, это будет другое произведение. Обоснованием служит аргумент, что автор сможет запрещать использование редакции до изменений и разрешать использование только редакции после изменений.
3. Регистрация авторского права носит характер необязательной формальности. На существование и защиту авторского права она не влияет

23/12/16 19:33  dkl > atl6    23/12/16 18:10Дерево
так, реєстрація лише доказ, але доказ того, що первісна редакція належить автору.

23/12/16 18:10  atl6 > dkl    23/12/16 17:24Дерево
Тобто Ви маєте на увазі, що реєстрація дозволяє просто довести, у випадку спору, у суді, що твір належить конкретному авторові - навіть якщо після реєстрації до нього вносилися навіть суттєві зміни - я все правильно зрозумів?

23/12/16 18:08  atl6 > смт    23/12/16 17:21Дерево
Дякую, я читав.

1. Щодо ст. 11 - ключове, наскільки я розумію, відсутність необхідності реєстрації для виникнення авторського права.
2. Щодо п.6 ч.3 ст 15 - це лише дозвіл на переробки іншим особам тощо.

Тобто безпосередньо відповіді на моє запитання це не дає. Або принаймні я не можу правильно й однозначно для себе розтлумачити.

23/12/16 17:24  dkl > atl6    23/12/16 17:13Дерево
Авторські права, навідміну від, скажімо, прав на торговельну марку, не вимагають держ реєстрації. І такі права (і захист на них) виникають в силу та з моменту створення, а не з моменту реєстрація. Інша справа, що якщо авторське право не зареєстроване, то приналежніть його конкретному автору потрібно доводити доказами у разі наявності спору. Тобто, реєстрація є просто серйозним доказом наявності прав, не більше того. Обовязковою вона не є. Те ж саме стосується і змін до твору.

23/12/16 17:21  смт > atl6    23/12/16 17:13Дерево
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п.6 ч.3 ст 15;
ст.11

23/12/16 17:13  atl6   Дерево
Допомжіть, будь ласка, з таким запитанням. У профільному законі відповідей не знаходжу, через "Google" вичерпної інформації - теж.

Якщо є літературний твір, для якого зареєстровано авторське право (твір не публікувався раніше):

1. Чи має автор право вносити до нього зміни без необхідності перереєстрації? Зміни - мається на увазі переважно граматичне та стилістичне редагування, можливо, також найменші вирізання чи додавання тексту (не більш як 1% від обсягу твору);

2. Чи змінять такі зміни в будь-якому обсязі права автора на твір? Чи зможуть сторонні особи, які мають доступ, використати такий твір, якщо до нього було внесено зміни вже після державної реєстрації авторського права?

3. Які додаткові зміни необхідно вчинити у зв'язку з пунктами 1 та 2 (перереєстрація, реєстрація нового права, подання заяви про зміни тощо)?

Можливо, хто зможе вказати, де в законодавчій базі це чітко регламентовано або просто де можна проце детально прочитати. Ну, або ж інформацію зі власного досвіду. Буду дуже вдячний.

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