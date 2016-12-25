Проблемна спадщина

25/12/16 21:04 mr_advocat

Колеги, така є ситуація. Померла жінка. До складу спадщини входить будинок і земельні ділянки. У цієї жінки є дочка і 2 сини. У дочки є ще син, тобто внук. Ця мати внука зареєстрована в тому будинку разом з сином (внуком) і матірю ( спадкодавцем), але фактично все життя проживає десь в іншій області. Сина вона покинула на бабу, ще давно і фактично ним не опікувалася. Зараз він вже повнолдітній. Дядьки, які приїхали із-за кордону організували похорон і хочуть відмовитися від своїх часток на користь племінника. Але у них виникла проблемка. Ця блудна мати, якій бабця з сином 300 років здалися, все таки "смекнула", що там є її доля в спадщині і заявила, що буде приймати спадшину. Звісно, що людей це обурює і вони хочуть спарведливості. При цьому у цієї дами кредити висять (виконавчі провадження) і за нею бігають всі банки. Люди хочуть зберегти майно і їх цікавить чи можна якось залишити без долі недобросовісну сестру. Варіанти усуненя від права на спадкування не пропонувати. Мене більше цікавить теоретична і практична можливість реалізації такого механізму захисту - "Те, що людина зареєстрована разом із спадкодавцем, не дивлячись на п. 3.22. порядку вчинення нотаріальних дій, не означає що вона прийняла спадщину в спосіб передбачений ч. 3 ст. 1268 ЦКУ, тобто місце реєстрації і постійне проживання є різними поняттями, і якщо особа зареєстрована десь в Сумах по вул. Пупкіна, 10, кв. 3, а фактично все життя живе разом з сімєю у Харкові, то сама прописка не дає достатніх підстав вважати, що ця людина прийняла спадщину шляхом постійного проживання із спадкодавцем, хоча у для нотаріуса цього достатньо. Я думаю, що "встановлення факту не проживання" це було б абсурдно, а от спробувати взяти довідку про склад сімї, хто фактично проживав, свідків, що її там і в очі не бачили, отримати у нотаріуса відмову на 1/3 часту і подати позов до місцевої ради та матері спадкоємиці про визнання права власності на спадкове нерухоме майно. Більш за все перша і друга інстанції відмовлять в позові і аргумент у них буде щось накшталт "Так, постійне проживання і прописка це різні речі, але Порядок нотаріусів каже що прописки достатньо і до того ж ми такого ніколи не робили ,а тому спробуйте апеляцію." Апеляція скоріше за все "пошле" в касацію, а от там вже є шанс. (в даному випадку прошу ще взяти до уваги, що людина проживала не за мцісцем прописки вимушено, наприклад, виїхала в Канаду на 4 роки де заробляла гроші на навчання та утримання родини в Україні, чи сиділа в тюрмі, просто пішла блудом). Так, хто що скаже і порадить ?

