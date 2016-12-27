Місце виконання зобовязання за кредитним договором у разі зміни кредитора (цесія)

Рішення суду першої інстанції:Ні, нотаріуси мають право приймати у депозит грошові кошти лише за місцем виконання зобовязання. Так, відповідно до ст.41 Закону України "Про нотаріат" :«Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73, 85, 93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України». Стаття 85 Закону України «Про нотаріат»: «Нотаріус у передбачених законодавством України випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору....Прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов'язання».

Как я и думал: судя по тексту решения апелляции (хорошо бы еще увидеть первую инстанцию), суд считал, что место исполнения обязательства установлено положениями кредитного договора. Исходя из этих фактических обстоятельств суд и применил нормы права. То есть ошибка (по вашей позиции) здесь не в применении норм права, а в установлении фактических обстоятельств. А вообще интересная ситуация. Я считаю, что когда кредитор меняет свой адрес (а равно и меняется кредитор) и при этом уклоняется от принятия исполнения, должник вправе провести исполнением путем внесения денег на депозит любого удобного для себя нотариуса - это уже задача кредитора обеспечить получение денег у такого нотариуса, ведь расходы на исполнение, связанные с изменением местонахождения кредитора, ложатся именно на него.