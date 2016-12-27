Місце виконання зобовязання за кредитним договором у разі зміни кредитора (цесія)

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|27/12/16 17:35
Derun > Rossi
27/12/16 17:17
Суди дійшли такого висновку на підставі змісту кредитного договору, тому керувалися положеннями, що зобовязання підлягає виконанню за місцем, що визначене змістом зобов'язання. Хоча я з цим не згодна.
|27/12/16 17:29
Derun > Rossi
27/12/16 17:17
Рішення суду першої інстанції:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Ні, нотаріуси мають право приймати у депозит грошові кошти лише за місцем виконання зобовязання. Так, відповідно до ст.41 Закону України "Про нотаріат" :«Нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73, 85, 93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України». Стаття 85 Закону України «Про нотаріат»: «Нотаріус у передбачених законодавством України випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору....Прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов'язання».
|27/12/16 17:17
Rossi > Derun
27/12/16 16:39
Как я и думал: судя по тексту решения апелляции (хорошо бы еще увидеть первую инстанцию), суд считал, что место исполнения обязательства установлено положениями кредитного договора. Исходя из этих фактических обстоятельств суд и применил нормы права. То есть ошибка (по вашей позиции) здесь не в применении норм права, а в установлении фактических обстоятельств.
А вообще интересная ситуация. Я считаю, что когда кредитор меняет свой адрес (а равно и меняется кредитор) и при этом уклоняется от принятия исполнения, должник вправе провести исполнением путем внесения денег на депозит любого удобного для себя нотариуса - это уже задача кредитора обеспечить получение денег у такого нотариуса, ведь расходы на исполнение, связанные с изменением местонахождения кредитора, ложатся именно на него.
|27/12/16 16:39
Derun > Rossi
27/12/16 16:27
|27/12/16 16:27
Rossi > Derun
27/12/16 16:09
Дайте ссылки на решения. Может, суды исходили из того, то у вас в договоре установлено место исполнения обязательства, и поэтому не применяли общие нормы ГК.
|27/12/16 16:09
Derun > Rossi
27/12/16 16:02
Так, судами це встановлено.
|27/12/16 16:02
Rossi > Derun
27/12/16 15:45
Должник был уведомлен об изменении кредитора (и его новом адресе) до проведения исполнения? Судами это установлено?
|27/12/16 15:45
Derun
Цікавить практика юристів з цього питання. Можливо є рішення касаційних інстанції з цього приводу?! Між сторонами був укладенний кредитний договір, в якому місце виконання зобов'язання не встановлено . Згодом, кредитор відступив своє право вимоги на підставі договору цєсії новому кредитору, що знаходиться в іншому місті. Кредит надавався боржнику шляхом відкриття кредитної лінії, і гроші перераховувалися на рахунок боржника, що був відкритий в банку первісного кредитора. Боржник виконав своє зобовязання шляхом внесення грошових коштів у депозит нотаріуса за місцем знаходження первісного кредитора, а не нового. Була подана відповідна заява про неналежне виконання боржником свого зобов'язання, а саме щодо його місця. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції відмовили в задоволені позову, мотивуючи його тим, що місце виконання зобовязання є місцем відкриття кредитної лінії, а не місце знаходження нового кредитора. Може, в кого є протилежне рішення касаційної інстанції з приводу викладенного питання?!? Дякую.