Державне акціонерне товариство - це державне підприємство?

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28/12/16 12:54 ОК АКА Олюня > Марья Ивановна 28/12/16 12:29

Вы сами связали эти темы первым предложением своего стартового поста в теме.

обсуждайте в связке, так будет проще всем - и Вам, и тем, кто хочет Вам помочь.



28/12/16 12:49 Марья Ивановна > Евгений Осычнюк 28/12/16 11:38

Что не так в моей цепочке:



АТ - це господарське товариства - факт, поэтому не обсуждается.

Ст. 79 ЗК "Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб"єкти господарювання...\"

Підприємства є унітарні та корпоративні.



ч.5 ст.63 Корпоративними є кооперативні підрприємства, підприємства, що створюють у формі господарскього товариства!, а також...



Исходя из вышеприведенных норм получается, что государственное акционерное общество является государственным корпоративным предприятием, созданным в виде акционерного общества.



28/12/16 12:33 Марья Ивановна > ОК АКА Олюня 28/12/16 12:29

Ольга, вы не только модератор Лиги, но и довольно грамотный специалист. Местами можете заткнуть за пояс любого юриста.

Вы должны понимать, что темы абсолютно разные.

В этой теме был чисто теоретический вопрос о статусе юридического лица.

Там был вопрос о последствиях незаконного совместительства.



28/12/16 12:29 Марья Ивановна > ОК АКА Олюня 28/12/16 12:00

Темы связаны для меня, но правильнее из разделить.

Я сознательно разместила вторую тему в разделе трудовых правоотношений.



Эта тема, сама по себе, не имеет никакого отношения к трудовому праву, в отличие от другой.





28/12/16 12:29 ОК АКА Олюня > Марья Ивановна 28/12/16 11:24





28/12/16 12:02 Didovich.Andrey > Марья Ивановна 28/12/16 11:26

на сегодняшний день ограничения на работу по совместительству предусмотрены, в частности, Постановлением КМУ от 3 апреля 1993 г. № 245 и Положением № 43 от 28.06.1993г:

руководителей госпредприятий, учреждений, организаций, их заместителей, руководителей структурных подразделений (цехов, отделений, лабораторий и т.д.), а также их заместителей, кроме научной, педагогической, медицинской и творческой деятельности;

Дополнительные основания для увольнения совместителей предусмотрены в ст.43-1 КзоТ и п.8 Положения № 43. Так, собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с совместителем без предварительного согласия профсоюзного органа в случаях:

в связи с ограничениями на работу по совместительству, предусмотренными законодательством.



28/12/16 12:03 Didovich.Andrey > Марья Ивановна 28/12/16 11:26

таким образом там где он совместитель его должны уволить



28/12/16 12:07 ОК АКА Олюня > Didovich.Andrey 28/12/16 12:02

человека интересуют последствия такой работы для предприятия, а не основания увольнения



28/12/16 12:08 ОК АКА Олюня > Didovich.Andrey 28/12/16 12:03

+ мне кажется, параллельно выясняется вопрос, а государственное ли это предприятие



28/12/16 12:18 Marlboro! > Марья Ивановна 28/12/16 11:26

Суміснику нічого не буде. В підприємства порушення законодавства про оплату праці (штраф 1 МЗП + по статті 41 КУпАП на посадових(-у) осіб якщо встигнуть). из Вашей темы-клона, которая уже удалена модератором в связи с нарушением Вами п.14 правил форумов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] 28/12/16 12:02 Didovich.Andrey > Марья Ивановна 28/12/16 11:26на сегодняшний день ограничения на работу по совместительству предусмотрены, в частности, Постановлением КМУ от 3 апреля 1993 г. № 245 и Положением № 43 от 28.06.1993г:руководителей госпредприятий, учреждений, организаций, их заместителей, руководителей структурных подразделений (цехов, отделений, лабораторий и т.д.), а также их заместителей, кроме научной, педагогической, медицинской и творческой деятельности;Дополнительные основания для увольнения совместителей предусмотрены в ст.43-1 КзоТ и п.8 Положения № 43. Так, собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с совместителем без предварительного согласия профсоюзного органа в случаях:в связи с ограничениями на работу по совместительству, предусмотренными законодательством.28/12/16 12:03 Didovich.Andrey > Марья Ивановна 28/12/16 11:26таким образом там где он совместитель его должны уволить28/12/16 12:07 ОК АКА Олюня > Didovich.Andrey 28/12/16 12:02человека интересуют последствия такой работы для предприятия, а не основания увольнения28/12/16 12:08 ОК АКА Олюня > Didovich.Andrey 28/12/16 12:03+ мне кажется, параллельно выясняется вопрос, а государственное ли это предприятие [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ;)28/12/16 12:18 Marlboro! > Марья Ивановна 28/12/16 11:26Суміснику нічого не буде. В підприємства порушення законодавства про оплату праці (штраф 1 МЗП + по статті 41 КУпАП на посадових(-у) осіб якщо встигнуть).



28/12/16 11:39 decisionmaker > Марья Ивановна 28/12/16 11:24

Якщо у вас 100% акцій належить одному акціонеру (державі), можна погратися з тлумаченням норм господарського кодексу наприклад зі ст 73 Господарсьбкого кодексу України.



Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства

4. Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова "державне підприємство".



Таким чином для того щоб підприємсто було державне в його назві має бути зазначено Державне підприємство акціонерне товариство _____ і так далі.

Якщо цього немає можна стверджувати, що воно не є державним підприємством а є акціонерним товариством за участі держави,

нехай тепер опоненти доводять інше )



28/12/16 11:38 Евгений Осычнюк > Марья Ивановна 28/12/16 11:24

А что такое "государственное акционерное общество"? Это понятие - юридический архаизм. Смотрим ГКУ:

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

4. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної

5. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Разница простая - если государство владеет даже 100% акций, то такое АТ не становится автоматически ДП.



