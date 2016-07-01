Оптимизация ндфл

28/12/16 18:37 HGO

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Налог на доходы физических лиц





С 2011 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) определяются в IV-м разделе Налогового кодекса Украины (НКУ). Особо отметим, что для подавляющего большинства сограждан в подавляющем большинстве случаев ставка НДФЛ (или, как его еще называют, подоходного налога), теперь (с 2016 года) составит 18%.



Редакция НКУ 2011 года не явилась истиной в последней инстанции, он периодически меняется (и даже чаще, чем хотелось бы). Последние изменения, касающиеся налогобложения пенсий, вступили в силу с 1 июля 2016 года. Ниже приводится полная таблица ставок НДФЛ в редакции на 01.07.2016, к которой мы сочли необходимым дать пару дополнительных комментариев:

Содержание колонки "Вид дохода" мы постарались сформулировать по возможности покороче, а также языком, доступным большинству соотечественников, а не только изощренным умам составителей НКУ.

В последней колонке дается ссылка на соответствующие пункты IV-го раздела Налогового кодекса Украины (НКУ)

Ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в Украине в 2016 году

(действуют с 01.07.2016)

Вид дохода Ставка налога Ссылка на НКУ (IV раздел)

Доходы, полученные в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, выплачиваемые плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам 18% п.167.1

Стипендия, выплачиваемая из бюджета ученику, студенту, ординатору, аспиранту или адъюнкту (в сумме превышения над значением прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной к ближайшим 10 грн.) 18% п.165.1.26

Доходы, полученные физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности 18% п.177.1

Доходы граждан, полученные от осуществления независимой профессиональной деятельности 18% п.178.2

Суммы излишне потраченных средств, полученных на командировку или под отчет, и не возвращенных в установленный срок 18% п.170.9

Доходы, полученные от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду 18% п.170.1

Инвестиционный доход от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в отличных от ценных бумаг формах (кроме дохода от операций, отмеченных в пп. 165.1.2 и 165.1.40 НКУ) 18% п.170.2

Инвестиционный доход, включая доход от операций с облигациями внутреннего государственного займа (в том числе от изменения курса иностранной валюты) 18% п.167.5.1

60% суммы одноразовой страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни в случае достижения застрахованным лицом определенного возраста, обусловленного в страховом договоре, или окончанием срока действия договора 18% п.170.8.2

Выкупная сумма в случае досрочного расторжения страхователем договора долгосрочного страхования жизни 18% п.170.8.2

Сумма средств, из которой не был удержан налог, выплачиваемая вкладчику из его пенсионного вклада или счета участника фонда банковского управления в связи с досрочным расторжением договора пенсионного вклада, доверительного управления, или негосударственного пенсионного обеспечения 18% п.170.8.2

Средства, предоставляемые работодателем как помощь на захоронение (в сумме превышения над значением двойного размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, умноженной на 1,4 и округленной к ближайшим 10 грн.) 18% п.165.1.22

Часть благотворительной помощи, подлежащая налогообложению с учетом норм п.170.7 НКУ 18% п.170.7

Доход за сданный утиль драгоценных металлов (кроме дохода, полученного за утиль драгоценных металлов, проданный НБУ) 18% п.164.2.18

Выигрыши, призы, подарки

Выигрыш или приз (кроме выигрышей и призов в лотерею) в пользу резидентов или нерезидентов 18% п.167.1

Выигрыш или приз в лотерею 18% п.167.1

Прочие выигрыши и призы 18% п.167.1

Подарки (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований), если их стоимость не превышает 50% минимальной зарплаты, за исключением денежных выплат в любой сумме не облагается п.165.1.39

Денежные выигрыши в спортивных соревнованиях (кроме вознаграждений спортсменам – чемпионам Украины, призерам спортивных международных соревнований, в том числе спортсменам-инвалидам, определенных в пп."б" п.165.1.1 НКУ) 18% п.167.1

Средства, имущество, имущественные или неимущественные права, стоимость работ, услуг, подаренные плательщику налога, облагаются налогом по правилам для налогообложения наследства (см. раздел "Наследство") 0%

5%

18% п.174.6

Проценты

Процент на текущий или депозитный банковский счет 18% п.167.5.1

Процентный или дисконтный доход по именным сберегательным (депозитным) сертификатам 18% п.167.5.1

Процент на вклад (депозит) в кредитных союзах 18% п.167.5.1

Плата (процент), которая распределяется на паевые членские взносы членов кредитного союза 18% п.167.5.1

Доход, который выплачивается компанией, управляющей активами института совместного инвестирования 18% п.167.5.1

Доход по ипотечным ценным бумагам (ипотечным облигациям и сертификатам) 18% п.167.5.1

Доход в виде процентов (дисконта), полученный владельцем облигаций от их эмитента 18% п.167.5.1

Доход по сертификатам фонда операций с недвижимостью и доход, полученный в результате выкупа (погашения) сертификатов фонда операций с недвижимостью 18% п.167.5.1

Проценты и дисконтные доходы, начисленные физическим лицам по любым другим основаниям (кроме перечисленных в п.170.4.1 НКУ) 18% п.170.4.3

Дивиденды, роялти

Дивиденды, начисленные в виде акций (частей, паев), эмитированных юрлицом-резидентом, при условии, что такое начисление не изменяет частей участия всех акционеров (владельцев) в уставном фонде эмитента, и в результате которого увеличивается уставный фонд эмитента на совокупную стоимость начисленных дивидендов не облагается п.165.1.18

Дивиденды по акциям и/или инвестиционным сертификатам, выплачиваемых институтами совместного инвестирования 18% п.167.5.1

Дивиденды по акциям и корпоративным правам, начисленные резидентами – неплательщиками налога на прибыль предприятий 18% п.167.5.2

Дивиденды по акциям и корпоративным правам, начисленные резидентами – плательщиками налога на прибыль предприятий 5% п.167.5.2

Дивиденды, начисленные по акциям или другим корпоративным правам, имеющих статус привилегированных, либо другой статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов 18% п.170.5.3

Роялти 18% п.170.3.1

Продажа недвижимости

Доход от продажи (обмена) не чаще, чем один раз в течение отчетного года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового (дачного) дома, а также земельного участка, и при условии пребывания такого имущества в собственности плательщика налога свыше 3 лет не облагается п.172.1

Доход от продажи в течение отчетного года более чем одного из объектов недвижимости, указанных в п. 172.1, а также доход от продажи объекта недвижимости, не отмеченного в п.172.1 5% п.172.2

Доход от продажи (обмена) объекта незавершенного строительства 5% п.172.2

Продажа движимого имущества

Доход от продажи (обмена) объекта движимого имущества (кроме исключения, см. ниже) 5% п.173.1

Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года одного из объектов движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), не подлежит налогообложению (как исключение из предыдущего)

Доход от продажи (обмена) в течение отчетного года двух и более объектов движимого имущества (легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда), подлежит налогообложению не облагается



5% п.173.2

Наследство

Стоимость собственности, которая наследуется членами семьи первой степени родства 0% п.174.2.1

Стоимость собственности, отмеченной в пп. "а", "б", "г" п.174.1 НКУ, наследуемой инвалидом I группы, либо имеет статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской заботы, а также стоимость собственности, отмеченной в пп. "а", "б" п.174.1 НКУ, наследуемой ребенком-инвалидом 0% п.174.2.1

Денежные сбережения, помещенные до 02.01.1992 в учреждения Сбербанка СССР и государственного страхования СССР, действовших на территории Украины, либо в государственные ценные бумаги, а также денежные сбережения граждан Украины, помещенные в учреждения Ощадбанка Украины и бывшего Укргосстраха в течение 1992–1994 гг., погашение которых не состоялось 0% п.174.2.1

Стоимость любого объекта наследства, полученного наследниками, которые не являются членами семьи наследодателя первой степени родства 5% п.174.2.2

Наследство, полученное любым наследником от наследодателя – нерезидента, и любой объект наследства, которое наследуется наследником – нерезидентом 18% п.174.2.3

Доходы нерезидентов и иностранные доходы

Доходы с источником их происхождения в Украине, которые насчитываются или выплачиваются нерезидентам по ставкам, определенным для резидентов п.170.10.1

Иностранные доходы 18% п.170.11.1

Пенсии

Суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых налогоплательщиком из ПФУ или бюджета, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума в месяц для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 января отчетного года 18%

суммы превышения п.164.2.19

Пенсии из иностранных источников, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ, подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты 18% п.164.2.19

Пенсии, назначенные участникам боевых действий в период Второй мировой войны, инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие ст.10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" не облагается п.164.2.19



