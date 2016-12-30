Представительство в Высшем хозсуде не адвокатом в 2017 году

Та нет. Если будут адептами "того", то как раз допустят. "Тот" - це корупційний чи який там... Будем на всякий случай искать адвоката. P.S. "...є певні питання щодо перехідних положень." (с) Это ненормально

30/12/16 13:58 V.T. > zam. 30/12/16 13:37

Кодексом можуть бути передабачені критерії "малозначних спорів" - ось до чого про новий кодекс згадка.



А щодо не "тот" касаційний - там є певні питання щодо перехідних положень.



По суті посту - якщо буде представником адвокат - проблем не має бути, а якщо буде інший представник, то можуть і не допустити, приміром, якщо всі судді будуть "адептами" "того" касаційного)))))))

