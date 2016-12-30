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Представительство в Высшем хозсуде не адвокатом в 2017 году
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30/12/16 14:13  zam. > V.T.    30/12/16 13:58Дерево
Та нет. Если будут адептами "того", то как раз допустят. "Тот" - це корупційний чи який там...

Будем на всякий случай искать адвоката.

P.S. "...є певні питання щодо перехідних положень." (с) Это ненормально

30/12/16 13:58  V.T. > zam.    30/12/16 13:37Дерево
Кодексом можуть бути передабачені критерії "малозначних спорів" - ось до чого про новий кодекс згадка.

А щодо не "тот" касаційний - там є певні питання щодо перехідних положень.

По суті посту - якщо буде представником адвокат - проблем не має бути, а якщо буде інший представник, то можуть і не допустити, приміром, якщо всі судді будуть "адептами" "того" касаційного)))))))

30/12/16 13:37  zam. > Marlboro!    30/12/16 13:32Дерево
Та тут судья, корефан директора из другого Выша чай пил, и рассказывал, что это не "тот" кассационный.
Да и как кодекс может изменить конституцию?

30/12/16 13:32  Marlboro!Отправить письмо > zam.    30/12/16 13:22Дерево
І яке тут може бути питання, якщо прямо написано, що має бути адвокат?
Хіба що до часу розгляду скарги приймуть новий ГПК чи зміни до кодексу.

30/12/16 13:22  zam. > Marlboro!    30/12/16 13:10Дерево
Так підписант директор і розглянуть в будь-якому випадку.
Питання про участь представника підприємства.

30/12/16 13:10  Marlboro!Отправить письмо > zam.    30/12/16 13:07Дерево
Якщо Ви хочете особистої участі в засіданні ВГСУ, то треба авокадо.
Якщо особиста участь не є ціллю, то ВГСУ вже прийняту касаційну скаргу розгляне і так - незалежно від статусу її підписанта.

30/12/16 13:07  zam. > V.T.    30/12/16 12:32Дерево
Позов був поданий на початку листопада. Місцевий припинив провадження. Апеляційний скасував. Ми подали скаргу в ВГСУ на постанову апеляційного. Нормальні строки.

30/12/16 12:32  V.T. > zam.    30/12/16 12:00Дерево
"провадження по нашій справі почалося в листопаді 2016 року" - що Ви маєте на увазі?

В листопаді був поданий позов і спір вже розглянутий в першій інстанції, апеляції і навіть призначено засідання в ВГСУ на 2017?
Підозріло швидко....
Уточніть інформацію.

30/12/16 12:17  klim-ko > zam.    30/12/16 12:00Дерево
Ну і який висновок з цього можна зробити?

30/12/16 12:00  zam. > klim-ko    30/12/16 11:23Дерево
Так провадження по нашій справі почалося в листопаді 2016 року. Ніби ж після набрання чинності?

30/12/16 11:23  klim-ko > zam.    30/12/16 10:51Дерево
Так Ви б дочитали "Прикінцеві положення" до кінця:
Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.

30/12/16 10:51  zam.   Дерево
На 2017 год назначено дело нашего предприятия в ВГСУ. Может ли наши интересы представлять юрист предприятия (не адвокат)? - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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