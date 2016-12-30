Представительство в Высшем хозсуде не адвокатом в 2017 году

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|30/12/16 14:13
zam. > V.T.
30/12/16 13:58
Та нет. Если будут адептами "того", то как раз допустят. "Тот" - це корупційний чи який там...
Будем на всякий случай искать адвоката.
P.S. "...є певні питання щодо перехідних положень." (с) Это ненормально
|30/12/16 13:58
V.T. > zam.
30/12/16 13:37
Кодексом можуть бути передабачені критерії "малозначних спорів" - ось до чого про новий кодекс згадка.
А щодо не "тот" касаційний - там є певні питання щодо перехідних положень.
По суті посту - якщо буде представником адвокат - проблем не має бути, а якщо буде інший представник, то можуть і не допустити, приміром, якщо всі судді будуть "адептами" "того" касаційного)))))))
|30/12/16 13:37
zam. > Marlboro!
30/12/16 13:32
Та тут судья, корефан директора из другого Выша чай пил, и рассказывал, что это не "тот" кассационный.
Да и как кодекс может изменить конституцию?
|30/12/16 13:32
Marlboro! > zam.
30/12/16 13:22
І яке тут може бути питання, якщо прямо написано, що має бути адвокат?
Хіба що до часу розгляду скарги приймуть новий ГПК чи зміни до кодексу.
|30/12/16 13:22
zam. > Marlboro!
30/12/16 13:10
Так підписант директор і розглянуть в будь-якому випадку.
Питання про участь представника підприємства.
|30/12/16 13:10
Marlboro! > zam.
30/12/16 13:07
Якщо Ви хочете особистої участі в засіданні ВГСУ, то треба авокадо.
Якщо особиста участь не є ціллю, то ВГСУ вже прийняту касаційну скаргу розгляне і так - незалежно від статусу її підписанта.
|30/12/16 13:07
zam. > V.T.
30/12/16 12:32
Позов був поданий на початку листопада. Місцевий припинив провадження. Апеляційний скасував. Ми подали скаргу в ВГСУ на постанову апеляційного. Нормальні строки.
|30/12/16 12:32
V.T. > zam.
30/12/16 12:00
"провадження по нашій справі почалося в листопаді 2016 року" - що Ви маєте на увазі?
В листопаді був поданий позов і спір вже розглянутий в першій інстанції, апеляції і навіть призначено засідання в ВГСУ на 2017?
Підозріло швидко....
Уточніть інформацію.
|30/12/16 12:17
klim-ko > zam.
30/12/16 12:00
Ну і який висновок з цього можна зробити?
|30/12/16 12:00
zam. > klim-ko
30/12/16 11:23
Так провадження по нашій справі почалося в листопаді 2016 року. Ніби ж після набрання чинності?
|30/12/16 11:23
klim-ko > zam.
30/12/16 10:51
Так Ви б дочитали "Прикінцеві положення" до кінця:
Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.
|30/12/16 10:51
zam.