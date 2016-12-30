ЮрисконсультVSАдвокат

30/12/16 20:32 ira_bio1

Знаю что тут уже говорили о должности "тыжюриста", о ней можно говорить бесконечно). У меня другой когнитивный диссонанс - адвокат и юрисконсульт. Так получилось, что практически за десять лет работы, мне ни разу не предоставилось поучаствовать в судебном процессе (разве что при составлении претензий), я всегда предпочитала решать до. При том, что сферы деятельности были совершенно разнообразные. Я поддерживаю позицию разграничения либо этих двух статусов, либо по сферам права. Да, мне в вузе преподавали как теорию, так и процесс. Но, мне еще кучу другого преподавали, например кадры, психологию, делопроизводство, да и физкультуру в конце концов )) - и все это разные должности согласно классификатора. Так почему тогда практически для всех остальных профессий, юрист, это не только тот, кто знает все сферы права, но одновременно и прекрасный адвокат. Для себя я заметила, что думаю, пишу, анализирую не так, как мои коллеги-адвокаты, мы прекрасно можем дополнять друг друга, но, изначально путь строим по другому. И мне это нравится, это позволяет развиваться. Как показывают объявления на сайтах работы, юрист - это не просто два в одном, но и во всех сферах права, или приближенным к ним, универсальный солдат с з/п в 5 тыс. и знанием 10 языков. Так вот, пришло то время и поставленные задачи углубили меня в процесс, и естественно развитие ситуаций которые могут возникнуть непосредственно в суде. Прочитано много судебной практики, законов, кодексов, рекомендаций. Выслушано много о том, кто я, я что я, и чего это один договор у меня занимает два дня, там вообще фигня. А я вот смотрю на созданный мною документ после кипы судебных решений, и мне там каждое слово поддается сомнению и кажется бредом. Более того, я уже сама себя настолько запутала, что две нормы связать не могу. Раньше, я помнила основы, но во многих направлениях, а сейчас мне кажется что я просто ужасающе не компетентна и грош мне цена. Каково ваше мнение, нужно ли все-таки разграничивать судебные процессы (не претензионные) и все остальное сопровождение хозяйственной деятельности с ее договорами, письмами и всем прочим, тем более если ты один? Действительно ли юрисконсульт и адвокат думают по-разному? я расстроена и в замешательстве.

