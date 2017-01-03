Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

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|3/01/17 16:47
ОК АКА Олюня > Matias
3/01/17 16:38
|3/01/17 16:45
lyk > Matias
3/01/17 16:38
|3/01/17 16:43
lyk > Matias
3/01/17 16:38
Теперь как поступать работодателю? у наведених прикладах з 1 січня роботодавець може ніяк не вчиняти, щодо змін в оплаті праці, якщо у працівника з посадовим окладом 2000 грн. з доплатами і надбавками є більше 3200 грн. ...
пс. наведені цитати із закону ст.3 і 6 є застарілими ...
|3/01/17 16:38
Matias > lyk
3/01/17 16:13
ЗУ "Про оплату праці"
Стаття 2. Структура заробітної плати
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
|3/01/17 16:36
Matias > lyk
3/01/17 16:13
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ЗУ "Про оплату праці"
Стаття 3. Мінімальна заробітна плата
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Стаття 6. Тарифна система оплати праці
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати!
Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:
тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;
ЗАПУТАЛАСЬ!
Пример: в штатном расписании оклад установлен 2000.00 грн. Реально у работника есть всякие доплаты и премирования (за исполнение плана), что начисляется около 5 тыс. (грязными, на руки поменьше).
У начальника этого работника оклад 3300,00 (+ премирования и доплаты), что начисляется больше 5 тыс.(на руки с налогами - поменьше)
Так было до 2017.
Теперь как поступать работодателю?
|3/01/17 16:13
lyk > Matias
3/01/17 15:48
посадовий оклад (тарифна ставка) є основним розміром заробітної плати, а мінімальна зп включає у себе основну та додаткову заробітну плату, якщо розмір основної зп нижче законодавче встановленого розміру мінзп ...
закон уже не визначає що основна зп має бути не нижче мінімальної зп, а лише не нижче прожиткового мінімуму для працездатних станом на 1 січня
|3/01/17 16:07
ОК АКА Олюня > Matias
3/01/17 15:48
ст.3 и ст.6 ЗУ Про оплату праці
|3/01/17 15:48
Matias > lyk
3/01/17 15:15
Дякую! Але ж чим оклад від з/п відрізняється за змістом?
|3/01/17 15:15
lyk > Matias
3/01/17 15:05
мінімальна з/п не менше 3200 грн., мінімальний посадовий оклад не менше 1600 грн.... різниця у розмірі ...
|3/01/17 15:05
Matias
Законом № 108 до КЗпП унесено зміни щодо визначення системи оплати праці:
МІНІМАЛЬНИЙ ПОСАДОВИЙ ОКЛАД (тарифна ставка) - встановлюватиметься у розмірі не меншому ЗА ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ (встановлений для працездатних на 1 січня календарного року).
Законом № 1774 внесено зміни у КЗпП та ЗУ "Про оплату праці":
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.
ЗУ "Про держбюджет 2017" - розмір мінімальної зп у місячному розмірі 3200.00 грн. А прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, а з 1 грудня - 1700 гривень.
У чому запитання? У чому різниця між мінімальною з/п та мінімальним посадовим окладом?