Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата

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3/01/17 16:43 lyk > Matias 3/01/17 16:38

Теперь как поступать работодателю? у наведених прикладах з 1 січня роботодавець може ніяк не вчиняти, щодо змін в оплаті праці, якщо у працівника з посадовим окладом 2000 грн. з доплатами і надбавками є більше 3200 грн. ...

пс. наведені цитати із закону ст.3 і 6 є застарілими ...



3/01/17 16:38 Matias > lyk 3/01/17 16:13

ЗУ "Про оплату праці"

Стаття 2. Структура заробітної плати

Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.



Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.



Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.



3/01/17 16:36 Matias > lyk 3/01/17 16:13



Стаття 3. Мінімальна заробітна плата



Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Стаття 6. Тарифна система оплати праці



Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати!

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:

тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;



ЗАПУТАЛАСЬ!

Пример: в штатном расписании оклад установлен 2000.00 грн. Реально у работника есть всякие доплаты и премирования (за исполнение плана), что начисляется около 5 тыс. (грязными, на руки поменьше).

У начальника этого работника оклад 3300,00 (+ премирования и доплаты), что начисляется больше 5 тыс.(на руки с налогами - поменьше)

Так было до 2017.

Теперь как поступать работодателю? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ЗУ "Про оплату праці"Стаття 3. Мінімальна заробітна платаМінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.Стаття 6. Тарифна система оплати праціОсновою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати!Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати;ЗАПУТАЛАСЬ!Пример: в штатном расписании оклад установлен 2000.00 грн. Реально у работника есть всякие доплаты и премирования (за исполнение плана), что начисляется около 5 тыс. (грязными, на руки поменьше).У начальника этого работника оклад 3300,00 (+ премирования и доплаты), что начисляется больше 5 тыс.(на руки с налогами - поменьше)Так было до 2017.Теперь как поступать работодателю?



3/01/17 16:13 lyk > Matias 3/01/17 15:48

посадовий оклад (тарифна ставка) є основним розміром заробітної плати, а мінімальна зп включає у себе основну та додаткову заробітну плату, якщо розмір основної зп нижче законодавче встановленого розміру мінзп ...

закон уже не визначає що основна зп має бути не нижче мінімальної зп, а лише не нижче прожиткового мінімуму для працездатних станом на 1 січня



3/01/17 15:15 lyk > Matias 3/01/17 15:05

мінімальна з/п не менше 3200 грн., мінімальний посадовий оклад не менше 1600 грн.... різниця у розмірі ...

