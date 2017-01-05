Как подать пояснения без явки в суд

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|5/01/17 16:50
Ksenija > vibegallo
5/01/17 15:45
да, получается свидетель - только лично.
значит как письменное доказательство того, что сын не нуждается в алиментах, но все равно получает какие-то деньги от отца. еще можно справку с его места работы.
|5/01/17 16:23
vibegallo > ротор1
5/01/17 16:10
Я понимаю ход ваших мыслей, но если вместо аргументов о неприменимости нормы к данным отношениям я смогу опровергнуть факты, на которые ссылается истец, как на основание для применения нормы, то пренебречь такой возможностью будет неразумно.
|5/01/17 16:16
agent_747 > abbat
5/01/17 15:58
Я же об этом и говорю Ksenija. Что для показаний лиц не участвующих в процессе, возможно их предоставление только в качестве свидетелей. Само-собой только в виде допроса в суде как свидетелем.
Хотя, чисто теоретически, сыну же ничего не мешает письменно изложить свои пояснения и направить их в суд. Считаю что теоретически такое обращение можно рассмотреть как письменное доказательство. (ст. 64). Да, ценность такого доказательства ИМХО сомнительна.
|5/01/17 16:10
ротор1 > vibegallo
5/01/17 15:47
Я имею ввиду, что из Вами сказанного не следует, что размер алиментов недостаточен и т.д......
Т.е., я пока вообще не вижу оснований для применения ч.ч. 2 и 3 ст. 70 СКУ.
И что в этом случае изменят показания сына - непонятно.
|5/01/17 15:58
abbat > agent_747
5/01/17 15:51
письменные показания свидетеля который не явится в суд? вообще любопытно;))) как суд поймет что это именно ЭТОГО свидетеля показания?
мое имхо - однозначно третье лицо...
|5/01/17 15:51
agent_747 > Ksenija
5/01/17 15:33
Опять же, думаю автор уверен что письменные пояснения третьего лица (ст. 62) будут иметь больший вес чем письменные показания сына, который не сторона процесса (будут расценены как письменные доказательства ст. 64).
С подобной уверенностью автора я солидарен. Тем более, что для лиц не участников процесса предусмотрен отдельный порядок предоставления показаний - свидетельские показания.
|5/01/17 15:47
vibegallo > ротор1
5/01/17 15:31
Позиция ответчика, которого я представляю, что делить необходимо поровну
|5/01/17 15:45
agent_747 > Ksenija
5/01/17 15:33
:) спасибо КЭП!
Все вариации с письменными пояснениями сына вызваны условием в первом посте "Старший сын идти в суд в качестве св-ля категорически отказался".
|5/01/17 15:45
vibegallo > Ksenija
5/01/17 15:32
Если можно подробнее: почему вы считаете, что суд будет принимать во внимание пояснения лица, не принимающего участие в деле? Есть практика или разьяснения по этому поводу? Вы считаете, что пояснения не участника-не свидетеля будут расцениваться судом как письменные доказательства?
|5/01/17 15:33
Ksenija > agent_747
5/01/17 14:42
дети по иску по алиментам допрашиваются в суде.
как свидетели, наверное? ну ни как 3 лицо.
|5/01/17 15:32
Ksenija > vibegallo
5/01/17 15:25
ничего не мешает и так подать письменные пояснения сына от ответчика для как доказательство своей позиции.
можно и просить 3 лицо параллельно.
|5/01/17 15:31
ротор1 > vibegallo
5/01/17 14:11
Вы по ч. 3 будете идти?
|5/01/17 15:25
vibegallo > agent_747
5/01/17 14:42
спасибо
|5/01/17 14:42
agent_747 > vibegallo
5/01/17 14:11
1) Подать от сына заявление о вступлении в дело в качестве 3-го лица на основании ч. 4 ст. 36.
2) Предоставить в суд письменные пояснения основываясь на предписаниях ч. 1 ст. 27 (особи, які берусь участь у справі мають право .... давати усні та пиьсьмові пояснення...).
Полностью согласен с ходом ваших мыслей.
Не вижу оснований у суда для отказа в привлечении 3-го лица (тем более по его заявлению).
Потенциальный отказ, это потенциально нарушенное право заявителя на доступ к правосудию. Зачем суду себе такие сложности создавать?
|5/01/17 14:11
vibegallo > ротор1
5/01/17 13:45
ч.2 - 3 ст. 70 СКУ
2. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї.
3. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.
По этому вопросу позиция есть. Сейчас интересует именно как подать пояснения совершеннолетнего сына
|5/01/17 13:45
ротор1 > vibegallo
5/01/17 13:34
На каком основании суд сможет отойти от принципа равенства?
|5/01/17 13:34
vibegallo
Добрый день, коллеги. Гражданский процесс. Дело о разделе имущества супругов, у которых двое детей (один совершеннолетний ребенок - студент, другой несовершеннолетний). Бывшая супруга просит суд отойти от принципа равенства частей обосновывая это интересами детей: доказывает, что старший сын студент, проживает с ней, по состоянию здоровья не работает и находится на ее иждивении как и младшая дочь.
Старший сын идти в суд в качестве св-ля категорически отказался, но готов дать письменные пояснения, которые будут иметь значение для рассмотрения дела.
Суть пояснений: старший сын проживает самостоятельно, имеет собственный доход, а отец им с сестрой финансово помогает.
Как можно оформить пояснения сына? Мне приходит в голову подать по почте заявление от сына о привлечении старшего сына для участия в деле в качестве третьего лица и, после привлечения отправить в суд его письменные пояснения. Можно даже нотариально заверить его подпись на этих пояснениях. Какие еще есть варианты? Если суд не привлечет сына в качестве третьего лица, как подать от сына пояснения, чтоб они были рассмотрены судом в качестве доказательств?