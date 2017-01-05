Как подать пояснения без явки в суд

Я же об этом и говорю Ksenija. Что для показаний лиц не участвующих в процессе, возможно их предоставление только в качестве свидетелей. Само-собой только в виде допроса в суде как свидетелем. Хотя, чисто теоретически, сыну же ничего не мешает письменно изложить свои пояснения и направить их в суд. Считаю что теоретически такое обращение можно рассмотреть как письменное доказательство. (ст. 64). Да, ценность такого доказательства ИМХО сомнительна.

Если можно подробнее: почему вы считаете, что суд будет принимать во внимание пояснения лица, не принимающего участие в деле? Есть практика или разьяснения по этому поводу? Вы считаете, что пояснения не участника-не свидетеля будут расцениваться судом как письменные доказательства?

1) Подать от сына заявление о вступлении в дело в качестве 3-го лица на основании ч. 4 ст. 36. 2) Предоставить в суд письменные пояснения основываясь на предписаниях ч. 1 ст. 27 (особи, які берусь участь у справі мають право .... давати усні та пиьсьмові пояснення...). Полностью согласен с ходом ваших мыслей. Не вижу оснований у суда для отказа в привлечении 3-го лица (тем более по его заявлению). Потенциальный отказ, это потенциально нарушенное право заявителя на доступ к правосудию. Зачем суду себе такие сложности создавать?

ч.2 - 3 ст. 70 СКУ 2. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. 3. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. По этому вопросу позиция есть. Сейчас интересует именно как подать пояснения совершеннолетнего сына