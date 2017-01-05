Вопрос по переходу на нулевую отчетность

5/01/17 18:43 Marina1988_kiev



Уважаемые участники форума. Имею такой вопрос - я учредитель и директор ООО. В связи с тем, что предприятие не ведет деятельности, хочу перевести его на нулевые декларации(сама не бухгалтер, пользуюсь аутсорс компанией). Весь 2015 год платила сама себе ЗП и налоги, по сути вливая личные деньги на счет ООО.



Сейчас есть желание сдать НДС и ЕН и подавать нулевые декларации. Вроде тут все понятно, но недавно на Лиге прочитала статью, что можно подавать отчет только раз в год. И суть моего вопроса, как можно перевести предприятие на подачу одного отчета раз в год? Так как, на сколько я понимаю подача "нулевых деклараций" - нужно отправлять в налоговую каждый месяц.

Заранее спасибо за ответы!



Если бизнес все же существует, но работает "с перебоями", можно порекомендовать предпринимателю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, стать его учредителем и временно, на период отсутствия деятельности, выполнять функции руководителя (директора). "Подвешенное" таким образом ООО кушать не просит, то есть при отсутствии операций налоговые обязательства не возникают. Юридическое лицо на общей системе налогообложения неплательщик НДС без наемных сотрудников подает лишь один отчет в год - декларацию о прибыли. Да и то, только если были хоть какие-то доходы. Добрый день,Уважаемые участники форума. Имею такой вопрос - я учредитель и директор ООО. В связи с тем, что предприятие не ведет деятельности, хочу перевести его на нулевые декларации(сама не бухгалтер, пользуюсь аутсорс компанией). Весь 2015 год платила сама себе ЗП и налоги, по сути вливая личные деньги на счет ООО.Сейчас есть желание сдать НДС и ЕН и подавать нулевые декларации. Вроде тут все понятно, но недавно на Лиге прочитала статью, что можно подавать отчет только раз в год. И суть моего вопроса, как можно перевести предприятие на подачу одного отчета раз в год? Так как, на сколько я понимаю подача "нулевых деклараций" - нужно отправлять в налоговую каждый месяц.Заранее спасибо за ответы! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Если бизнес все же существует, но работает "с перебоями", можно порекомендовать предпринимателю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, стать его учредителем и временно, на период отсутствия деятельности, выполнять функции руководителя (директора). "Подвешенное" таким образом ООО кушать не просит, то есть при отсутствии операций налоговые обязательства не возникают. Юридическое лицо на общей системе налогообложения неплательщик НДС без наемных сотрудников подает лишь один отчет в год - декларацию о прибыли. Да и то, только если были хоть какие-то доходы.

