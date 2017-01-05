Вопрос по переходу на нулевую отчетность

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|5/01/17 20:56
Marina1988_kiev > ОК АКА Олюня
5/01/17 20:03
Запуталась(
Ольга, я правильно понимаю, таким образом действуют многие (не платят ЗП директору/учредителю в одном лице) и пока санкций за это нет?
По декларациям так и не поняла - можно раз в год, но лучше подавать нули каждый месяц?
Скажите пожалуйста, сложно ли закрыть предприятие? Друзья
приближенные к инспекции посоветовали 3 года подавать пустые бланки, но причину я так и не поняла.
Большое спасибо за помощь!
|5/01/17 20:04
Marlboro! > Marlboro!
5/01/17 20:03
За місяць звільнення також подати звіт з ЄСВ (зокрема таблицю 5, де буде показано звільнення дира)
|5/01/17 20:03
ОК АКА Олюня > Marina1988_kiev
5/01/17 19:56
По вопросу "можно ли не платить ЗП директору/учредителю" - если я правильно поняла, то можно, но на свой риск:) (с)
несколько не так.
нельзя, но можете попробовать на свой риск ;)
|5/01/17 20:03
Marlboro! > Marina1988_kiev
5/01/17 19:56
Можна, все так. Здайте ЄП за останній квартал і ПДВ за останній місяць і все.
Тільки дописку Ліги стосовно декларації по прибутку, - "Да и то, только если были хоть какие-то доходы" - треба оцінювати трохи критично. Фіскали стоять на тому, що декларацію подавати треба і при відсутності будь-яких показників (це дуже спірна позиція, але Вам же спори ні до чого?).
Також треба звільнитись належним чином як директор (щоб не було ніяких трудових відносин навіть без нарахування ЗП) - див. п.11 розділу 2 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
|5/01/17 19:56
Marina1988_kiev > ОК АКА Олюня
5/01/17 19:16
Ольга, спасибо за ответ, но по указанных Вами ссылках скорее ответ на вопрос "можно ли не платить ЗП директору/учредителю". А я хотела спросить, можно ли в одном отчетном году(2017) сдать НДС и свидетельство ЕН и после этого перестать подавать отчеты. Конечно кроме годового по прибыли.
По вопросу "можно ли не платить ЗП директору/учредителю" - если я правильно поняла, то можно, но на свой риск:)
В любом случае спасибо за небезразличие:�)
|5/01/17 19:16
ОК АКА Олюня > Marina1988_kiev
5/01/17 18:43
|5/01/17 18:43
Marina1988_kiev
Добрый день,
Уважаемые участники форума. Имею такой вопрос - я учредитель и директор ООО. В связи с тем, что предприятие не ведет деятельности, хочу перевести его на нулевые декларации(сама не бухгалтер, пользуюсь аутсорс компанией). Весь 2015 год платила сама себе ЗП и налоги, по сути вливая личные деньги на счет ООО.
Сейчас есть желание сдать НДС и ЕН и подавать нулевые декларации. Вроде тут все понятно, но недавно на Лиге прочитала статью, что можно подавать отчет только раз в год. И суть моего вопроса, как можно перевести предприятие на подачу одного отчета раз в год? Так как, на сколько я понимаю подача "нулевых деклараций" - нужно отправлять в налоговую каждый месяц.
Заранее спасибо за ответы![Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Если бизнес все же существует, но работает "с перебоями", можно порекомендовать предпринимателю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, стать его учредителем и временно, на период отсутствия деятельности, выполнять функции руководителя (директора). "Подвешенное" таким образом ООО кушать не просит, то есть при отсутствии операций налоговые обязательства не возникают. Юридическое лицо на общей системе налогообложения неплательщик НДС без наемных сотрудников подает лишь один отчет в год - декларацию о прибыли. Да и то, только если были хоть какие-то доходы.