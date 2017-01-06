Особисті кошти на картковому рахунку Привату

6/01/17 12:34 decisionmaker > zapit 6/01/17 12:21

1. Служба фінансового моніторингу може сповістити (якщо її несподобається суть вашої операції).

Доречі в серпні місяці вийшла постанова НБУ що зобовязала Банків не пропускати операції які немають економічної доцільності та невідповідають можливостям клієнтів.

2. Добродій який знає Ваш рахунок може їм підказати.

3. Якщо у Вас відкритий рахунок ФОП в томуж банку що і картковий рахунок то банк автоматичного його надішле в податкову.

4. Якщо при відкритті рахунку ви в анкеті вказали, що є ФОП то банк автоматично його надішле в податкову.

5. Деякі бакни звіряють ваші дані з ЄДР і якщо знаходять, що ви є ФОП також відсилають в податкову.



ФОП відповідає всім своїм майном тому всі його рахунки навіть особисті в тому числі карткові мають бути подані в податкову.

