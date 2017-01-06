Особисті кошти на картковому рахунку Привату

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|6/01/17 13:38
Ksenija > decisionmaker
6/01/17 12:28
ВЭД по физлицам? т.е. если кто-то перечислил на ибей больше, чем заработал, - банк не перечислил их ибею?
или кто-то из-за границы пришлет резиденту-ФЛ кучу денег, которые по его возможностям он не мог заработать, ему их тоже не зачисляли?
|6/01/17 12:34
decisionmaker > zapit
6/01/17 12:21
1. Служба фінансового моніторингу може сповістити (якщо її несподобається суть вашої операції).
Доречі в серпні місяці вийшла постанова НБУ що зобовязала Банків не пропускати операції які немають економічної доцільності та невідповідають можливостям клієнтів.
2. Добродій який знає Ваш рахунок може їм підказати.
3. Якщо у Вас відкритий рахунок ФОП в томуж банку що і картковий рахунок то банк автоматичного його надішле в податкову.
4. Якщо при відкритті рахунку ви в анкеті вказали, що є ФОП то банк автоматично його надішле в податкову.
5. Деякі бакни звіряють ваші дані з ЄДР і якщо знаходять, що ви є ФОП також відсилають в податкову.
ФОП відповідає всім своїм майном тому всі його рахунки навіть особисті в тому числі карткові мають бути подані в податкову.
|6/01/17 12:28
decisionmaker > Ksenija
6/01/17 11:43
Було і буває просто випадки основному стосуються операцій по ЗЕД.
А щодо фізиків то є такий старенький лист НБУ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.02.2007 р. N 25-112/257-1205
Департамент платіжних систем
Керівникам банків України
Про дотримання режимів функціонування поточних рахунків фізичних осіб
З метою дотримання банками і клієнтами - фізичними особами вимог вищезазначеного законодавства України та запобігання неналежному використанню рахунків фізичних осіб рекомендуємо в договорах банківського рахунку, які укладаються з фізичними особами, передбачати право банку на здійснення договірного списання коштів у разі невідповідності проведеної операції режиму функціонування рахунку та повернення цих коштів платнику або інший механізм забезпечення дотримання клієнтом режиму функціонування рахунку.
Заступник Голови
В. Л. Кротюк
|6/01/17 12:21
zapit > Ksenija
6/01/17 11:42
Дякую. А як податкова може дізнатися про особистий картковий рахунок, який до підприємницької діяльності відношення не має?
|6/01/17 11:43
Ksenija > decisionmaker
6/01/17 11:19
повернути банком? так бывает? было?
|6/01/17 11:42
Ksenija > zapit
6/01/17 10:45
на гор линии Минсдох Вам скажут, что операции по всем счетам подлежат налогообложению. так говорили еще в начале 2016года.
думаю не спроста это. могут дать команду - доначислить, а там ФОП пусть доказывает, что деньги поступали от 1000 и одного родственника как займ. но тогда ж родичам придется это все вернуть.
|6/01/17 11:19
decisionmaker > zapit
6/01/17 10:45
Постанова НБУ 492
п.7.7 «забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності». А пунктом
п. 7.8 за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів дозволено здійснювати «всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності».
Санкцій зі сторони податкової якщо ви будете вести правильний облік своїх доходів впринципі не мають виникати.
А ось банківському фінансовому моніторингу може несподабатись проведення господарських операцій по поточному рахунку відкритому для фізичної особи, і деякі операції можуть бути або заблоковані або повернуті назад ініціатору операції.
|6/01/17 10:54
Евгений Осычнюк > zapit
6/01/17 10:45
Проблеми можуть бути лише у тому випадку, якщо ФОП ухиляється від оподаткування, режим використання рахунку сам по собі не має значення. Тобто якщо будуть виявлені надходження за товар, які не проведені по обліку - оце і буде проблема. До речі, "поточного розрахункового рахунку" (С) не буває. Як і взагалі розрахункових рахунків, це - архаізм.
|6/01/17 10:45
zapit
Доброго дня! ФОП веде чорну бухгалтерію, використовуючи особистий картковий рахунок в Приваті, який був відкритий так, що не має відношення до його поточного розрахункового рахунку приватного підприємця у цьому банку, тобто йому на картковий рахунок присилають кошти клієнти за товар, і ці кошти він ніде не фіксує. Чи можливі проблеми з податковою?Дякую.