Додаткова угода до договору про прийняття електронної звітності

6/01/17 14:25 lawyerhome

Прошу помочь советом. Кто сталкивался с подписанием "Додаткової угоди до Договору про визнання електронних документів"?

Здесь на ветке на стр.69 уже рассматривалась эта проблема, но решения не было найдено. Я более подробно опишу свою ситуацию. Сразу скажу что наш договор о признаии электронных документов уже давно заключен, и сертификаты ключей действуют, договор не расторгался, не был приостановлен и ключи не отзывались.



29.12.2016 года, аккурат под НГ мы получили из налоговой Подольского района г. Киева 2 письма:

В первом было "Уведомление о необходимости СРОЧНО заключить дополнительное соглашение к договору о признании электронных документов". К этому уведомлению был пристёгнут текст этого допсоглашения, в котором предлагается ввести такие интересные термины как: Достовірність (автентичність) відомостей, зазначених в електронних податкових документах; Спірні питання; Врегулювання спору (спірних питань); и самое интересное - это "Рішення про зупинення дії договору". Далее по тексту допсоглашения предлагается существенно расширить права и полномочия налоговой, а именно: предоставить налоговой право "в одностороннем порядке временно останавливать действие договора в случае возникновения необходимости подтверждения достоверности (автентичности) сведений, указанных в электронных налоговых документах. При этом налогоплательщик в случае такой спорной ситуации ОБЯЗАН в течении 5 дней явиться в налоговую, предоставить необходимые пояснения и документы для "решения спорной ситуации", т.е. для подтверждения достоверности налоговых документов. А если налогоплательщик не подтвердит их достоверность, или налоговая посчитает его доказательства и пояснения недостаточными, не вообще явится в налоговую (вот нахал!), то налоговая имеет право принять решение об остановке действия договора (уже не временно, а постоянно).



Во втором письме было "Уведомление о возникновении спорного вопроса, связанного с автентичностью документов в электронном виде", в котором было сказано что мы ОБЯЗАНЫ (хотя никакого доп.соглашения к договору мы ещё не подписали) подтвердить достоверность (аутентичность) всех наших декабрьских налоговых накладных (выписанных в декабре 2016). И чтобы мы быстрее думали - нас отключили от системы регистрации налоговых накладных. Теперь при попытке зарегистрировать налоговую накладную мы получаем Квитанцию №1 с таким текстом:



ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.

При необхідності виправте документ та відправте його знову.

Виявлені помилки:

Порушено вимоги Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку,

затвердженної наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, а саме: - ЄДРПОУ: 'ХХХХХХ'.

Можливо, розірвано Договір про визнання електронної звітності.



Хотя наш договор НЕ был расторгнут, мы не получали квитанцию №3 о его расторжении, ну и просьба самой налоговой подписать дополнительное соглашение к нашему договору говорит о том что он действует, срок действия ключей не закончился. Но при этом, налоговая, пользуясь своим правом на "временную остановку действия договора" который прописан в ЕЩЁ НЕ ПОДПИСАННОМ НАМИ Дополнительном соглашении к договору о приёме электронной отчетности" уже вовсю применяет его!?



Получив такой подарок аккурат под НГ, пользуясь при этом только-только вступившим в силу п.56.23 НКУ мы оспорили отказ нашей налоговой в регистрации налоговых накладных, под абсурдным предлогом (типа не заключен договор) в ДФС (да-да, именно в центральную ДФС, т.к. п.56.23 НКУ теперь такие жалобы просит направлять прямо им). Но решение по нашей жалобе нужно ждать 15 дней, а налоговые накладные нужно регистрировать в течении 15 дней, и мы уже не успеваем. Налоговая прееркрыла нам кислород. Предприятие формирует себе налоговые обязательства, и при этом клиентам не может выписать налоговые накладные, т.к. доступ к единому реестру ЗАКРЫТ !!!



В Подольской налоговой тольуо ухмыляются, и говорят чтобы мы приносили документа на подтверждение всхе нахих налоговых, выписанных за декабрь 2016 (а это не одна пачка бумаги), передавали его инспектору, и тот когда ознакомится с ними, нам перезвонит (когда это будет никто не знает), и назначит встречу нашего руководства с их руководством, ни которой они должны договориться о возобновлении действия нашего договора и включения нас в систему. !? Это какой год на дворе ребята. НАБУ на нас нас...ть с большой колокольни. Горячая линия ДФС не знает куда нас переключить чтобы зарегистрировать жалобу, и городская налоговая посылает или в район, или в ДФС. Всем по..уй, кроме как не нам, которые вместо праздника ломают себе голову, вскрывают вены, чтобы разобраться с проблемой. Репутация перед клиентами испорчена, отношения с налоговой накалены до предела.

