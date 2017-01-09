Газ на авто ГБО

9/01/17 21:58 Айхен Газ

Компания Айхен газ профессионально, качественно и надежно устанавливает газобаллонное оборудование 2, 4, 5 поколения на автомобиль и производит ремонт авто-газовых систем в Киеве и Черкассах, а также всем желающим из других регионов. Ценовая политика Aihen Gaz радует каждого клиента, а качество устанавливаемого оборудования и проведенных работ порадует даже самых требовательных автовладельцев, которые хотят экономить на топливе. Переоборудование на газ и полное обслуживание автомобиля на газе осуществляется с помощью самых инновационных приборов мировых брендов. Айхен газ обслуживает автомобили на которых установлено 2, 4, 5 поколение таких наименований: Prince, Alex, Tamona, STAG, BRC, Landi Renzo, Bigas, Novogas, OMVL, A.E.B., Alhpa, Atiker, Versus, Lovato, Tomasetto, Zenit, King, KME nevo, Zenit; газовые форсунки: HANA, Valtec, Keihin, Barracuda, AEB, MED; редуктор Томасатто, Ловато, КМЕ голд и сильвер и другие. Однако это не полный перечень производителей, который с каждым днем ​​пополняется, так как наши мастера по монтажу и обслуживанию газобаллонных систем постоянно повышают уровень своей квалификации на различных семинарах и тренингах. Которые происходят как в Украине так и за рубежом. В частности производителями итальянских и польских систем. Узнать какая цена на газовое оборудование, а также какова цена на установку ГБО можно по телефону, который указан или на нашем сайте. С удовольствием поможем всем автовладельцам перейти на газовое топливо, в частности пропан-бутан. Это касается также авто с дизельными двигателями. Ведь компания «Aihen gaz» монтирует такие системы на дизель, что является отличным вариантом как сделать дизельный автомобиль экономичнее. Приведем перечень работ, которые проводит компания «Айхен газ» в Киеве и Черкассах: установка ГБО 2 поколения, 4 поколения, ГБО 5, газ на дизельный двигатель, диагностика блока управления ГБО, перепрограммирование и перепрошивка ГБО, замена фильтров, проверка форсунок, редукторов, ремонт форсунок и редукторов, диагностика на стенде цилиндрический и тороидальный баллон (баллон ГБО таблетка). Наши мастера с удовольствием помогут Вам и в проведении нестандартных работ связанных с монтажом ГБО в Киеве и Черкассах. Возможны варианты как купить газовое оборудование на авто в Киеве и Черкассах.

Установка газового проводится на все транспортные средства: Mercedes-Benz, Nissan, Daewoo, Alfa Romeo, MG, Audi, Alpina, Acura, BMW, Buick, BYD, ВАЗ (Lada), Volvo, Газель, GMC, Great Wall, Geely, Daimler , Dodge, Dacia, Daihatsu, Dong Feng, ИЖ, Infiniti, Citroen, КАМАЗ, Cadillac, Caterham, Callaway, Lotus, Lancia, ЛуАЗ, Lincoln, Lexus, Lifan, Mazda, Maserati, Mini, Pontiac, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Suzuki, Skoda, SEAT, Subaru, SsangYong, Saturn, Scion, Toyota, Tatra, Tata, УАЗ, Fiat, Ford, FAW, Hyundai, Honda, Hummer, Chrysler, Chery, ShuangHuan, Jaguar, JAC, Богдан, ЗАЗ, Volkswagen, Москвич, BAW, Kia, Land Rover, Chevrolet, Jeep, ЗИЛ, Opel, Mitsubishi.

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