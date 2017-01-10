Автофорум Логин: Пароль: Регистрация | Восстановить пароль

Угода про примирення при пішохідному ДТП? темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:



Ваше имя: EMail:



Страницы: Всего: 1





Сортировать по времени сообщений [ ]

10/01/17 15:26 LeoSHIELD > mr_advocat 10/01/17 15:03

В тому то і річ, що по 46 статті він відповідає трьом критеріям, дану статтю я намагався приєднати до клієнта, але клієнт та пішоход не хочуть визнавати себе винними навіть через примирення та відсутність подальших претензій. Тому шукаю інший варіант крім повної судової справи.

10/01/17 15:03 mr_advocat > LeoSHIELD 10/01/17 14:25

Заявіть клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в порядку ст. 46 ККУ

(Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.)



В такому разі слідчий направляє в суд не обвинувальний акт, а клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, навіть судимості не буде. Це клопотання можна і в суді заявити. Але для цього потрібно обовязково три умови : - це повинен бути злочин вчинений вперше, - потерпілий має документально (розпискою, заявою) підтвердити, що він примирився з підозрюваним і претензій до нього не має, прочить звільнити від відповідальності; - документально підтвердити, що всі збитки відшкодовано (а це шкода завдана потерпілому (розписки про отримання коштів в рахунок відшкодування шкоди від ДТП, купівлю ліків і.т.д.) та витрати лікувального закладу (якщо він лікувався у бюджетній лікарні)).

10/01/17 14:25 LeoSHIELD > wonderfully 10/01/17 14:02

Як тоді бути, коли пішохід готовий підписати будь-які документи, а водій не хоче щоб визнали його вину та хоче повернути автомобіль?

10/01/17 14:02 wonderfully > LeoSHIELD 10/01/17 13:37

Неможливо в угоді про примирення зазначати про відсутність вини.

Якщо немає вини, тоді не має складу злочину.



Стаття 471. Зміст угоди про примирення

1. В угоді про примирення зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.



В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.



Стаття 474 КПК України:

7. Суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо:

6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.



Стаття 475. Вирок на підставі угоди

1. Якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.



У резолютивній частині вироку на підставі угоди повинно міститися рішення про затвердження угоди із зазначенням її реквізитів, РІШЕННЯ ПРО ВИНУВАТІСТЬ особи із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, рішення про призначення узгодженої сторонами міри покарання за кожним з обвинувачень та остаточна міра покарання, а також інші відомості, передбачені статтею 374 цього Кодексу.



10/01/17 13:37 LeoSHIELD

Є така ситуація коли громадянин Х здїйснив наїзд на пішохода У, ступінь тяжкості середній, справа відкрита. Сторони вирішили підписати угоду про примирення, де пішоходом буде зазначена відсутність до водія Х в даному ДТП претензій та посилання, що Він в даній ситуації не винен.



Чи має місто така угода при пошкодженнях середньої тяжкості, повернуть водію його автомобіль, чи звільнять підозрьованого від відповідальності?

Страницы: Всего: 1



