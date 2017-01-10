Міжнародні інституції

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|10/01/17 17:52
Noviy_Jovten > ОК АКА Олюня
10/01/17 17:48
Я Вас про ветки услышала, спасибо.
А что по сути моего вопроса?
|10/01/17 17:48
ОК АКА Олюня > Noviy_Jovten
10/01/17 17:40
ветка - это ветка в существующих форумах, а не отдельный ресурс
|10/01/17 17:40
Noviy_Jovten > ОК АКА Олюня
10/01/17 16:48
Дочитывайте до конца.
На этом ресурсе мной создаваться ничего не будет, т.к. не влечет за собой никакой практической пользы... Здесь форум - общение, а не собрание активистов борьбы с коррупцией.
В общем, не уводите людей от темы))
У нас тут про международные хозяйственные суды.
|10/01/17 17:38
Noviy_Jovten > Marlboro!
10/01/17 16:58
Я сейчас пытаюсь узнать какие инстанции в международной правовой природе вообще существуют, в принципе.
Я не то, что не уверена, я пока ещё не знаю. Мне важно было бы узнать, какие есть международные судебные разбирательства для хозяйственных споров (о принадлежности имущества, о возмещении вложенных средств - я говорю о самой сути споров, формулировать исковые будет потом группа юристов).
Спор хозяйственный, производств судебных было с десяток.
Но, как говорится, Фемида Украины боится..
В Украине нами были пройдены все инстанции, здесь смысла больше нет, поскольку нам откровенно называли сумму для решения вопроса в нашу пользу и это просто смешно, т.к. астрономическая цифра существует только за одну инстанцию.
Вот я и думаю, куда уходить - в какие суды пробоваться. Какие вообще есть для украинских юридических лиц и есть ли вообще?
|10/01/17 16:58
Marlboro! > Noviy_Jovten
10/01/17 16:32
В ЄСПЛ жорсткі і дуже вузькі правила допуску заяв до розгляду. Якщо Ви не впевнені, чи є у Вас підстави для звернення в ЄСПЛ, то скоріш за все немає.
Ну і на форумі нічого конкретного не скажеш - хоча б по тій причині, що Ви нічого конкретного по питаннях закону та права не написали.
|10/01/17 16:48
ОК АКА Олюня > Noviy_Jovten
10/01/17 16:32
создайте на каком-то другом ресурсе.
Вашего слова недостаточно, чтобы эта информация стала достоверной.
|10/01/17 16:32
Noviy_Jovten > Muiron
10/01/17 16:01
Причин у нас масса. Я тут подумываю даже создать ветку с фамилиями судей, который принимают за деньги любые решения на бумаге. Только толку от этого всё равно никакого..)
Т.е. в ЕСПЧ подавать коллективный иск от директоров предприятий, которые были на одной стороне (допустим, ответчика?) как от физических лиц? Или каждый директор отдельно подаёт?
А Европейский суд справедливости, Высокий/Королевский суд Лондона и проч. - это нам не поможет? Судится же Янукович С Украиной в Лондоне? И не в ЕСПЧ....
Я так понимаю, что арбитраж нам никакой не грозит - т.к. мы все резиденты и иностранного капитала и обязательств подобных у нас нет.
|10/01/17 16:01
Muiron > Noviy_Jovten
10/01/17 15:34
В ЕСПЧ, если у вас действительно есть основания для этого.
|10/01/17 15:34
Noviy_Jovten
Д.д.!
Есть одно судебное дело, в котором явна одна коррупционная составляющая присутствует. Сумма огромна и будет только увеличиваться. Суть дела - масштабная застройка, и у нас её попросту отжали, но мы уже и не против - надоело барахтаться, невозможно работать. Но мы хотим вернуть нашу вложенную долю.
По украинским судам это сделать невозможно - куплены експертизы, куплены суды, судьи даже не слушают, судебные решения читать противно и смешно.
В какую международную инстанцию можно обратиться, если спор между двумя украинскими юридическими лицами ни к чему не привёл?