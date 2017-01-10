Міжнародні інституції

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10/01/17 17:52 Noviy_Jovten > ОК АКА Олюня 10/01/17 17:48

Я Вас про ветки услышала, спасибо.

А что по сути моего вопроса?



10/01/17 17:40 Noviy_Jovten > ОК АКА Олюня 10/01/17 16:48

Дочитывайте до конца.

На этом ресурсе мной создаваться ничего не будет, т.к. не влечет за собой никакой практической пользы... Здесь форум - общение, а не собрание активистов борьбы с коррупцией.

В общем, не уводите людей от темы))

У нас тут про международные хозяйственные суды.



10/01/17 17:38 Noviy_Jovten > Marlboro! 10/01/17 16:58

Я сейчас пытаюсь узнать какие инстанции в международной правовой природе вообще существуют, в принципе.

Я не то, что не уверена, я пока ещё не знаю. Мне важно было бы узнать, какие есть международные судебные разбирательства для хозяйственных споров (о принадлежности имущества, о возмещении вложенных средств - я говорю о самой сути споров, формулировать исковые будет потом группа юристов).

Спор хозяйственный, производств судебных было с десяток.

Но, как говорится, Фемида Украины боится..

В Украине нами были пройдены все инстанции, здесь смысла больше нет, поскольку нам откровенно называли сумму для решения вопроса в нашу пользу и это просто смешно, т.к. астрономическая цифра существует только за одну инстанцию.

Вот я и думаю, куда уходить - в какие суды пробоваться. Какие вообще есть для украинских юридических лиц и есть ли вообще?



10/01/17 16:58 Marlboro! > Noviy_Jovten 10/01/17 16:32

В ЄСПЛ жорсткі і дуже вузькі правила допуску заяв до розгляду. Якщо Ви не впевнені, чи є у Вас підстави для звернення в ЄСПЛ, то скоріш за все немає.

Ну і на форумі нічого конкретного не скажеш - хоча б по тій причині, що Ви нічого конкретного по питаннях закону та права не написали.



10/01/17 16:32 Noviy_Jovten > Muiron 10/01/17 16:01

Причин у нас масса. Я тут подумываю даже создать ветку с фамилиями судей, который принимают за деньги любые решения на бумаге. Только толку от этого всё равно никакого..)

Т.е. в ЕСПЧ подавать коллективный иск от директоров предприятий, которые были на одной стороне (допустим, ответчика?) как от физических лиц? Или каждый директор отдельно подаёт?

А Европейский суд справедливости, Высокий/Королевский суд Лондона и проч. - это нам не поможет? Судится же Янукович С Украиной в Лондоне? И не в ЕСПЧ....

Я так понимаю, что арбитраж нам никакой не грозит - т.к. мы все резиденты и иностранного капитала и обязательств подобных у нас нет.

