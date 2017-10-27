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11/01/17 14:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    11/01/17 12:40Дерево
а если бы было в договоре типа:
"право власності на нерухоме майно у Покупця виникає після повної оплати вартості нерухомості за договором та наступної реєстрації права власності"?

11/01/17 14:07  МурысяОтправить письмо > Marlboro!    11/01/17 12:40Дерево
может есть другие варианты, не в моєму значенні - "По-перше, часткового права власності не буває (в тому значенні, яке Ви маєте на увазі)". Так би мовити другий вихід з сітуації.? Чим доповнити договір, щоб він не підпадав під висновок реалізація товарів?

11/01/17 12:51  МурысяОтправить письмо > Marlboro!    11/01/17 12:40Дерево
спасибо, но очень печально

11/01/17 12:40  Marlboro!Отправить письмо > Мурыся    11/01/17 12:36Дерево
По-перше, часткового права власності не буває (в тому значенні, яке Ви маєте на увазі). Право власності або перейшло, або не перейшло.

По-друге, для ухвалення такого судового рішення мають бути підстави. У Вас їх немає, бо по ці фізичні особи договір не порушують і діють в рамках закону та положень договору коли не платять гроші.

По закону підстав не показати доходів немає

11/01/17 12:36  МурысяОтправить письмо > Marlboro!    11/01/17 12:17Дерево
для того щоб підтвердити що права власності не відбулося, ст,137,1 ПКУ Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. А коли буде рішення , то право власності як би часткове. Але може я помиляюсь. Пытаюсь найти положительный выход из ситуации.

11/01/17 12:30  МурысяОтправить письмо > Marlboro!    11/01/17 12:27Дерево
конечно ПДВ, когда писала пропустила

11/01/17 12:27  Marlboro!Отправить письмо > Booh    11/01/17 12:25Дерево
Хм, я думав там написано "ПДВ" - а зараз прочитав, а насправді і не ясно)

11/01/17 12:25  Booh > Мурыся    11/01/17 11:32Дерево
Платником чого не було на момент продажу, податку на прибуток?

11/01/17 12:17  Marlboro!Отправить письмо > Мурыся    11/01/17 12:15Дерево
Що за "обмеження права власності"? Про що річ?

11/01/17 12:15  МурысяОтправить письмо > Marlboro!    11/01/17 11:55Дерево
У меня есть предчувствие что эти физлица не оплатят никогда ( хотя учредители по этому вопросу молчат). Если получить судебное решение - про обмеження права власності до повного погашення суми по договору. Будет ли это правильно с юридической точки зрения и сможет это удовлетворить налоговую в части отнесения на доходы будущих периодов?

11/01/17 11:55  Marlboro!Отправить письмо > Мурыся    11/01/17 11:32Дерево
Здавайте неправильну декларацію і баланс (без цих доходів). А коли гроші поступлять, то подасте уточнюючий розрахунок та доплатите (+ самоштраф по статті 50 ПКУ і пеню).

11/01/17 11:32  МурысяОтправить письмо   Дерево
Помогите советом! Предприятие продало недвижимость физлицам более чем 3млн. На момент продажи плательщиком не было, т.е сегодня продали, а завтра плательщики. Денег за продажу предприятие не получило, так как в договорах куп-прод. прописано - покупець зобов'язаний сплатити суму протягом 18 місяців до 27.10.2017р.Вопрос вот в чем, возможно ли эти суммы отразить как доходы будущих периодов и не показывать в декларации на прибыль за 2016г. Хотя понимаю что нет, так как в договоре прописано- право власності на нерухоме майно у Покупця виникає після реєстрації права власності на нерухоме майно в Держреєстрі. Право собственности Покупателем зарегистрировано. А денег нет. Как исправить ситуацию и не показывать эти суммы в декларации по прибыли за 2016г.? Спасибо всем за помощь.

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