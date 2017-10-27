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11/01/17 14:21 ОК АКА Олюня > Marlboro! 11/01/17 12:40

а если бы было в договоре типа:

"право власності на нерухоме майно у Покупця виникає після повної оплати вартості нерухомості за договором та наступної реєстрації права власності"?



11/01/17 14:07 Мурыся > Marlboro! 11/01/17 12:40

может есть другие варианты, не в моєму значенні - "По-перше, часткового права власності не буває (в тому значенні, яке Ви маєте на увазі)". Так би мовити другий вихід з сітуації.? Чим доповнити договір, щоб він не підпадав під висновок реалізація товарів?



11/01/17 12:40 Marlboro! > Мурыся 11/01/17 12:36

По-перше, часткового права власності не буває (в тому значенні, яке Ви маєте на увазі). Право власності або перейшло, або не перейшло.



По-друге, для ухвалення такого судового рішення мають бути підстави. У Вас їх немає, бо по ці фізичні особи договір не порушують і діють в рамках закону та положень договору коли не платять гроші.



По закону підстав не показати доходів немає



11/01/17 12:36 Мурыся > Marlboro! 11/01/17 12:17

для того щоб підтвердити що права власності не відбулося, ст,137,1 ПКУ Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. А коли буде рішення , то право власності як би часткове. Але може я помиляюсь. Пытаюсь найти положительный выход из ситуации.



11/01/17 12:15 Мурыся > Marlboro! 11/01/17 11:55

У меня есть предчувствие что эти физлица не оплатят никогда ( хотя учредители по этому вопросу молчат). Если получить судебное решение - про обмеження права власності до повного погашення суми по договору. Будет ли это правильно с юридической точки зрения и сможет это удовлетворить налоговую в части отнесения на доходы будущих периодов?



11/01/17 11:55 Marlboro! > Мурыся 11/01/17 11:32

Здавайте неправильну декларацію і баланс (без цих доходів). А коли гроші поступлять, то подасте уточнюючий розрахунок та доплатите (+ самоштраф по статті 50 ПКУ і пеню).

