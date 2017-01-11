11/01/17 12:40 vadvas

«Основные изменения законодательства на 2017 год. Составление отчетности за 2016 год. Все основные изменения и трактовки 2016 года. Подведение итогов и отражение их в соответствующих декларациях: прибыль, НДС, ЕН, НДФЛ, финансовая отчетность».



Докладчик: Бондарева Е.В., независимый бухгалтер-эксперт, консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Опыт работы в области проведения семинаров и налогового консультирования 20 лет. Автор многочисленных публикаций в различных бухгалтерских изданиях (газета «Бухгалтерия», электронный еженедельник «Бухгалтер и Закон», др.).

Дата проведения: 23 января 2017 года (понедельник), с 10:00-15:30, начало регистрации с 9:30.

Место проведения: г. Киев, ул. А. Малышко, 1, отель «Братислава», конференц-зал “Аудитория“, второй этаж, ст/м "Дарница".



Обзор принятых законодательных изменений на 2017 год – минимальная зарплата 3200 грн. и ее влияние на деятельность субъектов хозяйствования, ответственность в сфере оплаты труда, изменения в Законе о бухучете в части первичных документов, изменения в НКУ: прибыль, НДС, НДФЛ, ЕН. Годовая инвентаризация и Финансовая отчетность предприятия, Декларация по прибыли за 2016 год. Форма, сроки предоставления, комментарий к заполнению, Налоговые разницы, Комментарий ко всем актуальным разъяснением ДФСУ по формированию объекта налогообложения налогом на прибыль за 2016 год, НДС. Мониторинг текущих проблемных вопросов и разъяснений, актуальных на дату проведения семинара, Особенности предоставления отчетности по НДС за декабрь (в т.ч. ст. 199 НКУ, приложение 7 к декларации по НДС для предприятий, занимающихся одновременно облагаемой и льготируемой и/или необлагаемой деятельностью), Доходы работников и НДФЛ, Отдельные вопросы осуществления деятельности: Презентации, праздники, представительские расходы, корпоративы, новогодние подарки – оптимальное оформление о налогообложение. Дивиденды у ООО, ЧП, ЕН, плательщика налога на прибыль. Порядок начисления, налогообложения, выплаты, отражение в отчетности, Единоналожники. Ответы на наиболее актуальные вопросы «осенних семинаров». Особенности ведения первичного учета единщиками: юридическими лицами (бухучет) и физическими лицами (первичка, книги). Особенности заполнения годовой отчетности по ЕН – сроки, форма декларации, показатели, влияющие на работу в 2017 году (на основании действующей нормативной базы). РРО и ЕН: 1млн, торговля через интернет, карточные расчеты. Ответы на вопросы участников семинара.

Программа семинара:



1. Обзор принятых законодательных изменений на 2017 год – минимальная зарплата 3200 грн. и ее влияние на деятельность субъектов хозяйствования, ответственность в сфере оплаты труда, изменения в Законе о бухучете в части первичных документов, изменения в НКУ: прибыль, НДС, НДФЛ, ЕН.



2. Годовая инвентаризация: процедура, оформление и учетные последствия проведения.

3. Финансовая отчетность предприятия: Кто, кому, какую, в какие сроки предоставляет. Построчный комментарий заполнения баланса и формы 2, на что обратить внимание, что влияет на налоговую отчетность. Комментарии к порядку отражения в бухгалтерском учете основных хозяйственных операций налогоплательщиков.

4. Декларация по прибыли за 2016 год. Форма, сроки предоставления, комментарий к заполнению основной части и отдельных приложений.

5. Налоговые разницы – для кого и какие. Какие разницы предусмотрены НКУ, а какие «придумываются» налогоплательщиками. Отражение налоговых разниц в приложении «РІ».

6. Комментарий ко всем актуальным разъяснением ДФСУ по формированию объекта налогообложения налогом на прибыль за 2016 год (справочная таблица).

7. НДС. Мониторинг текущих проблемных вопросов и разъяснений, актуальных на дату проведения семинара, связанных с оформлением, регистрацией НН и РК.

8. Особенности предоставления отчетности по НДС за декабрь (в т.ч. ст. 199 НКУ, приложение 7 к декларации по НДС для предприятий, занимающихся одновременно облагаемой и льготируемой и/или необлагаемой деятельностью).

9. Доходы работников и НДФЛ:

9.1. Годовой перерасчет НДФЛ, отражение в 1-ДФ.

9.2. Подборка разъяснений ДФСУ по наиболее интересным и распространенным вопросам 2016 года (справочная таблица).

9.3. Ответственность по НДФЛ за различные нарушения, порядок исправления ошибок.

9.4. Отличие трудовых и гражданско-правовых договоров. Нюансы заключения, налогообложение.

9.5. Уведомление о приеме на работу. В каких случаях обязательно, процедура, ответственность.

10. Отдельные вопросы осуществления деятельности:

10.1. Презентации, праздники, представительские расходы, корпоративы, новогодние подарки – оптимальное оформление о налогообложение.

10.2. Дивиденды у ООО, ЧП, ЕН, плательщика налога на прибыль. Порядок начисления, налогообложения, выплаты, отражение в отчетности

11. Единоналожники. Ответы на наиболее актуальные вопросы «осенних семинаров».

11.1. Особенности ведения первичного учета единщиками: юридическими лицами (бухучет) и физическими лицами (первичка, книги).

11.2. Особенности заполнения годовой отчетности по ЕН – сроки, форма декларации, показатели, влияющие на работу в 2017 году (на основании действующей нормативной базы).

11.3. РРО и ЕН: 1млн, торговля через интернет, карточные расчеты.

12. Ответы на вопросы участников семинара



В стоимость включено: лекционная часть, теплый комфортный зал со столами, методическое пособие для практической работы на семинаре, писменные принадлежности.

На протяжении всего семинара, для Вас – натуральный кофе, чай, с конфетами!



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