Адвокат и ЕСВ

14/01/17 17:51 igorb

Останні декілька днів, в соціальних мережах та на різних форумах, розгорілися дискусії щодо сплати адвокатами Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ЄСВ або Єдиний внесок). Є маса питань, які не всім зрозумілі та які вимагають занурюватись в податкове законодавство. Мета цього допису – об’єднати найбільш частіше виникаючі запитання в одному місці, та надати посилання на норми діючого законодавства, щоб зберегти час колегам які не стикались з Податковим законодавством, та допомогти прийняти обґрунтоване рішення платити чи не платити ЄСВ.

Дуже часто колеги називають ЄСВ, ще одним податком.

ЄСВ це не податок. Перелік податків зазначений у ст.ст. 9 та 10 Податкового кодексу України (далі, для зручності ПКУ), і ЄСВ там не має.

- Так що ж тоді ЄСВ?

Закон України № 2462 від 08.07.2010р.«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» дає наступне визначення: «єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;»

- Чи є адвокат платником Єдиного внеску?

п.5 ч.1 ст. 4 Закону 2464 зазначає: «Платники Єдиного внеску: особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;»

Запам’ятаємо, це визначення та ознаку «отримання доходу», це знадобиться трохи далі.

- Чи становиться адвокат на облік у Фіскальній службі автоматично?

На відміну від осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", і яких на облік ставлять «автоматично», від адвоката будуть чекати письмової заяви (абз.4 ч.1 ст.5 Закону 2464) і поставлять на облік тільки після отримання такої заяви.

При цьому слід розрізняти різні види обліків – облік самозайнятих осіб, на який адвокат стає в порядку передбаченому ст.65 ПКУ, та облік платників Єдиного внеску, на який адвокат стає в порядку передбаченому Наказом Міністерства Фінансів України № 1162 від 24.11.2014 р., яким затверджено «Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».



- Коли і як адвокат повинен стати на облік як платник ЄСВ?

ч.2 розділу 3 «Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зазначає:

2. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 5 частини першої статті 4 Закону № 2464 (стосується адвокатів. Примітка моя), подають заяву за формою № 1-ЄСВ (додаток 1) протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

- Який штраф, якщо не став на облік?

п.11 ст.25 Закону № 2464 зазначає:

11. Орган доходів і зборів застосовує до платника єдиного внеску такі штрафні санкції:

1) у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (стосується адвокатів. Примітка моя), накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- Коли виникають обов’язки платників Єдиного податку/не став на облік чи повинен сплачувати?

абз.2 ч.4 ст.5 Закону 2464 зазначає:

4. Обов'язки платників єдиного внеску виникають:

у осіб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців) та 5 (стосується адвокатів. Примітка моя) частини першої статті 4 цього Закону, - з початку провадження відповідної діяльності;

- Чи є час, на те щоб розібратись в цьому питанні, чи не потрібно вже на прикінці місяця сплачувати ЄСВ/здавати звіт?

абз.4 ч.8. ст.9 Закону 2464 вказує, що: «Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.»

Ну і саме болюче запитання – Я не отримував доходи/не здійснюю діяльності/ призупинив свідоцтво та подібні. Це запитання потребує більш розгорнутої відповіді, мабуть з розбивкою по різним випадкам, тому залишу його на завтра. Але відразу попереджую, що то буде лише мої особисті міркування. Тому що на даний час однозначної відповіді на це запитання навряд чи хто дасть.



