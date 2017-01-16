Хозяйственный спор, подделка документа, УД

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16/01/17 20:32 МелкоТа > Крупный 16/01/17 16:20

Правильно. Это для истца. Но читайте последнее предложение ТС. Они (ответчики) сами против себя хотят нарисовать УД.



Т.е. и хоз.суд проиграют, и УД против них сделают. Та даже в купе с бухгалтером истца. Какая разница.



16/01/17 16:20 Крупный > МелкоТа 16/01/17 16:01

Вы ничего не перепутали? Какой следователь? Задача хозяйственный процесс выиграть, и деньги вернуть...



16/01/17 16:01 МелкоТа > ВелкоЮс 16/01/17 14:47

Милейший, так не истец должен рассказывать откуда у ВАС взялся этот договор, он считает его подделкой.



Это вы должны доказать откуда он у вас взялся.



И НАБУ тут не надо. Достаточно лейтенанта, младшого. По цепочке, начиная от представителя ответчика: вам кто на предприятии дал сей договор для предоставления суду?... нач.юротдела?...тому бухгалтер...бухгалтеру директор? и т.д.



Цепочка завершается на умном свидетеле с адвокатом, который, говорит что не помнит кто ему дал, что воспринимается субъективно следователем, прокурором и судом как "он самый".



16/01/17 15:13 Anton/Kiev/LB > ВелкоЮс 16/01/17 14:47

Не говорю, что 100% вариант, но... если эк-за покажет подлинность печати при несовпадении подписи, утверждать о последующем одобрении сделки юрлицом?



Поищите практику в реестре... афера ведь старая, как мир. Возможно и есть позитивная практика с одобрением.



16/01/17 15:03 вилы > ВелкоЮс 16/01/17 14:47

как вариант можно подать обоснованное ходатайство про зупин.провадж. и надсилання справи в орг.досуд.сл.

изложить письменно обстоятельства получения документа и обосновать тем, что усматриваются злонамеренные действия истца, который умышленно направил документ с дефектом что должно быть предметом исследования и установления в уг.произв.



16/01/17 14:47 ВелкоЮс > Rossi 16/01/17 14:35

Истец конечно же сейчас утверждает что не знает откуда этот договор взялся и перспективы доказать что он получен от представителя истца пока неясны.



16/01/17 14:44 ВелкоЮс > Rossi 16/01/17 14:35

Печальненько получается как-то. Оформляешь договор с большими суммами с дефектом подписи, контрагент действует с учетом этого договора, потом предъявляешь иск, от подписанных документов отказываешься, получаешь решение в свою пользу, а уголовное дело виноватых потом может и не установить. Как-то совсем не торт.



16/01/17 14:35 Rossi > ВелкоЮс 16/01/17 14:27

Суд может вынести решение и не дожидаясь окончания уголовного производства, а лишь на основании заключения почерковедческой экспертизы.

