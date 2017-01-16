Хозяйственный спор, подделка документа, УД

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|16/01/17 20:32
МелкоТа > Крупный
16/01/17 16:20
Правильно. Это для истца. Но читайте последнее предложение ТС. Они (ответчики) сами против себя хотят нарисовать УД.
Т.е. и хоз.суд проиграют, и УД против них сделают. Та даже в купе с бухгалтером истца. Какая разница.
|16/01/17 19:06
Евгений Осычнюк > МелкоТа
16/01/17 16:01
А ваше "...воспринимается субъективно следователем, прокурором и судом как "он самый" (С) как потом доказывать в суде?
|16/01/17 16:20
Крупный > МелкоТа
16/01/17 16:01
Вы ничего не перепутали? Какой следователь? Задача хозяйственный процесс выиграть, и деньги вернуть...
|16/01/17 16:01
МелкоТа > ВелкоЮс
16/01/17 14:47
Милейший, так не истец должен рассказывать откуда у ВАС взялся этот договор, он считает его подделкой.
Это вы должны доказать откуда он у вас взялся.
И НАБУ тут не надо. Достаточно лейтенанта, младшого. По цепочке, начиная от представителя ответчика: вам кто на предприятии дал сей договор для предоставления суду?... нач.юротдела?...тому бухгалтер...бухгалтеру директор? и т.д.
Цепочка завершается на умном свидетеле с адвокатом, который, говорит что не помнит кто ему дал, что воспринимается субъективно следователем, прокурором и судом как "он самый".
|16/01/17 15:13
Anton/Kiev/LB > ВелкоЮс
16/01/17 14:47
Не говорю, что 100% вариант, но... если эк-за покажет подлинность печати при несовпадении подписи, утверждать о последующем одобрении сделки юрлицом?
Поищите практику в реестре... афера ведь старая, как мир. Возможно и есть позитивная практика с одобрением.
|16/01/17 15:03
вилы > ВелкоЮс
16/01/17 14:47
как вариант можно подать обоснованное ходатайство про зупин.провадж. и надсилання справи в орг.досуд.сл.
изложить письменно обстоятельства получения документа и обосновать тем, что усматриваются злонамеренные действия истца, который умышленно направил документ с дефектом что должно быть предметом исследования и установления в уг.произв.
|16/01/17 14:47
ВелкоЮс > Rossi
16/01/17 14:35
Истец конечно же сейчас утверждает что не знает откуда этот договор взялся и перспективы доказать что он получен от представителя истца пока неясны.
|16/01/17 14:47
Rossi > ВелкоЮс
16/01/17 14:44
Бывает. Один из рисков при заочном (а не личном) подписывании документов.
|16/01/17 14:44
ВелкоЮс > Rossi
16/01/17 14:35
Печальненько получается как-то. Оформляешь договор с большими суммами с дефектом подписи, контрагент действует с учетом этого договора, потом предъявляешь иск, от подписанных документов отказываешься, получаешь решение в свою пользу, а уголовное дело виноватых потом может и не установить. Как-то совсем не торт.
|16/01/17 14:35
Rossi > ВелкоЮс
16/01/17 14:27
Суд может вынести решение и не дожидаясь окончания уголовного производства, а лишь на основании заключения почерковедческой экспертизы.
|16/01/17 14:34
Евгений Осычнюк > ВелкоЮс
16/01/17 14:27
Скорее - первый вариант, но в практике и второй случается.
|16/01/17 14:27
ВелкоЮс
Хозяйственный спор о взыскании задолженности. Ответчиком подан в суд договор как доказательство продления срока выполнения обязательства, при условии чего иск не подлежит удовлетворению. Истцом заявлено о поддельности договора и ходатайство о проведении экспертизы. Подпись на договоре действительно отличается от подписи на основном договоре, печать вроде совпадает.
Договор реально был получен в свое время от истца, на идентичность подписи тогда никто не обратил внимания. Есть основания полагать что эту подпись нарисовал бухгалтер истца.
Если экспертиза покажет несовпадение подписи, хоз.суд должен будет вынести решение в сторону истца т.к. доказательство ответчика будет признано ненадлежащим? Или же можно будет настаивать на передаче материалов для возбуждения УД и приостановлении производства до момента вынесения решения по УД?