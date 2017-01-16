Доля майна набутого злочинним шляхом

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|16/01/17 21:19
mr_advocat > mr_advocat
16/01/17 21:17
Но самое большее что повергает меня в шок, это когда клиент просит проконсцультировать его и рассказать ка кему написать исковое заявление в суд, ну и вкратце, что ему там говорить.
|16/01/17 21:17
mr_advocat > Defender
16/01/17 20:33
Как я Вас понимаю. Вспомилась американская пословица "если ты сам себе адвокат, то значит твой клиент идиот". А, что касается мегасуперширокопрофильных проффффессионылов то по этому поводу есть интересная гипотеза : Эффект Даннинга — Крюгера. Это метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным.
|16/01/17 20:33
Defender > mr_advocat
16/01/17 19:50
В нашей стране каждый сам себе юрист и адвокат..получается фигово, зато дёшево..
На крайняк есть такие юристы предприятия, это мегасуперширокопрофильные профессионылы и всеода сотруднику напишут заяву или клопотання даже там, где заведома ничего не понимают..
При этом они мыслят столь нетрадиционной что могут запороть самое простое и выиграшное дело..
|16/01/17 19:50
mr_advocat > Qwer1
16/01/17 19:36
Ну якщо Ви адвокат або юрист, то це написано і в ЗК і в ЦК, є пленуми, судова практика ВГСУ, трошки ВСУ і в реєстрі судових рішень повно. Якщо Ви не юрист, то на цих порадах і на декількох статтях далеко не поїдеш. Ситуація непроста і навіть досвідченому адвокату з напрацьованими зв'язками є там над чим працювати. Юриспруденція річ запутана, тому і є такий клас спеціалістів як адвокат або юрист, інакше ,якби можна було почитати одну статтю і вуаля, то навіщо вони були б потрібні. Від того, що хірург Вам розкаже як він проводить торакальні оперції, Вам воно не допоможе.
|16/01/17 19:36
Qwer1 > mr_advocat
16/01/17 19:27
Буду дуже вдячний якщо дасте якісь норми закону які прямо на це вказують.
|16/01/17 19:27
mr_advocat > Qwer1
16/01/17 18:51
Ні, вона навіть на добросовісного володільця не може розраховувати. І навіть як би вона продала це майно третій нічого не підозрюючій особі і від неї дійсний власник міг би в порядку віндикації витребувати те майно. Ну, а власник урожаю буде або землевласник або держава, залежно від того чия земля.
|16/01/17 18:51
Qwer1 > wonderfully
16/01/17 17:59
Мене скажімо цікавить більше - чи може особа яка набула майно в результаті злочину бути власником цього майна?
|16/01/17 17:59
wonderfully > Qwer1
16/01/17 17:18
Може бути спец. конфісковано, може бути передано власнику/володільцю. Це залежить від обставин кримінального провадження.
КК України: ст. ст. 96-1, 96-2; КПК України: ст. 100.
|16/01/17 17:18
Qwer1
Особа набула майно в результаті кримінального правопорушення передбаченого ст. 197-1 ККУ (врожай). Яка доля цього майна? Та підскажіть чим це прямо передбачено. Всим дякую.