Доля майна набутого злочинним шляхом

Но самое большее что повергает меня в шок, это когда клиент просит проконсцультировать его и рассказать ка кему написать исковое заявление в суд, ну и вкратце, что ему там говорить.

16/01/17 21:17 mr_advocat > Defender 16/01/17 20:33

Как я Вас понимаю. Вспомилась американская пословица "если ты сам себе адвокат, то значит твой клиент идиот". А, что касается мегасуперширокопрофильных проффффессионылов то по этому поводу есть интересная гипотеза : Эффект Даннинга — Крюгера. Это метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным.

