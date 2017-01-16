Помогите предпринимателю

16/01/17 19:42 pp2017

Бухгалтер есть, но толком ничего сказать не может, не знает оно то одно, то другое, пока внедряется. По этому пишу тут.

Есть помещение 45 кв2, продуктовый магазин. Открыли 2 предпринимателя, один на общей системе (на него же и сделана лицензия на алкоголю и табак), и второй я, на упрощенной системе второй группы. Помещение принадлежит мне. Квед на общей 47,11 торговля продуктами, алкоголь и табак, и на мне 47,11 только без алкоголя и табачных изделий. По факту сдавать помещение в аренду я не могу, по закону вторая группа может сдавать только населению или тем кто на упрощенной системе. Это ограничение я обошел сделал “договір позики “от имени обычного физ.лица для лица предпринимателя, правда не на все помещение, а лишь на его часть, не знаю на сколько ето законно. Там по этому договору я еще слыхал что ЧП на общей нужно подавать какой то отчет, что он яко бы получает помещение, и что считается как доп.прибыль и за нее там что то нужно платить. Проблема в том, что как я понимаю предприниматель на общей системе не может торговать моим товаром, а я его, правильно ведь? Суть 2 ЧП в том что бы продукты продавать без РРО, а алкоголь с ним. Каким образом можно что то заключить или поправить так , что бы в случаи чего не было штрафных санкций, ведь по факту получается что я должен нанять предпринимателя как работника, а он меня. Но это ж куча налогов дополнительных, одно ЕСВ только 1500 гр., + мин зарплата, это бред, нету просто такой сумасшедшей выручки. Единый вариант в случаи проверки это говорит ЧП на общей системы что продукты яко бы его, но накладные то на меня (это конечно же можно исправить) но вдруг что, на кассовом апарате чек не пробил, и штраф вроде как 17 тысяч , или щас может даже больше

Как можно обойти такое ограни чине, может договор какой- нибудь составить? И нужен хотя бы 1 работник, сидеть с 7 до 23 не так то легко, так вот этот работник получается он может быть как бы для 2 ЧП? Ведь все товары в одном месте,. И напоследок как самый вариант, если предпринимателю на общей системе перейти на упрощенной может ли он торговать пивом, вином, коньяком, бренди без кассового аппарата? Или если только пивом, вроде как можно и можно ли алкоголь на апарате продавать а продукты без него?Или щас не проверяют набил чек или нет?У нас куча магазинов, из них может 1 только выдает чеки, и тот как минимаркет считается.

Вообщем посоветуйте мне что то, водку не берут вообще, а вот сигареты уходят, но проще продавать их из подтишка, ведь тот заработок что на них даже не покрывает и половины стоимости лицензии.



