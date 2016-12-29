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Зміна директора ТОВ
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17/01/17 13:02  KsenijaОтправить письмо > Ksenija    17/01/17 13:01Дерево
это я про гос регистраторов. но нотариус, думаю, еще больше своим местом дорожит.

17/01/17 13:01  KsenijaОтправить письмо > vi.den    17/01/17 11:23Дерево
если учредителей устраивает оспоримая регистрация, то да. но у нас, думаю, такого не зарегистрируют. их за это просто выгонят. разве что по указанию "сверху" :)

17/01/17 11:23  vi.den > Ksenija    17/01/17 11:07Дерево
Враховуючи велику кількість суб"єктів реєстрації та рівень фахової підготовки великої їх частини, неможливого в сфері реєстрації немає. Я розповів як сам зареєстрував

17/01/17 11:08  KsenijaОтправить письмо > Nastia555    17/01/17 10:15Дерево
похоже и со второго раза ничего не получится

17/01/17 11:07  KsenijaОтправить письмо > vi.den    17/01/17 10:12Дерево
можно, конечно. только срок регистрации изменений считается от даты принятия решения, а не составления протокола.

Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати
прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17/01/17 10:15  Nastia555 > vi.den    17/01/17 10:12Дерево
дякую!напевно, так і зроблю!

17/01/17 10:14  Nastia555 > Ksenija    17/01/17 10:06Дерево
к сожалению, подписи не заверили вовремя на протоколе(((
в налоговую бухгалтерия сообщила о том, что уволили директора и приняли нового человека в штат... а что он директор - эта же информация поступает автоматически в налоговую после регистрации изменений?или я ошибаюсь?

Я думала, что можно выложить протокол сегодняшней датой, но написать,что собрание проводилось 29.12?
даже не знаю, что делать в этой ситуации((((

17/01/17 10:12  vi.den > Nastia555    17/01/17 09:40Дерево
Я писав в протоколі: дата проведення 1, дата складення повного тексту 2. Тоді і посвідчувались підписи і проводилась реєстрація.

17/01/17 10:10  KsenijaОтправить письмо > Ksenija    17/01/17 10:06Дерево
хотя я негде запрета не видела внести позже. просто у нас в Харькове требуют так.

17/01/17 10:06  KsenijaОтправить письмо > Nastia555    17/01/17 09:40Дерево
и к регистратору день в день.
а где заверяли подписи на каком документе?
в налоговую о приеме директора сообщали?

ИМХО теперь увольнять и заново принимать.

17/01/17 09:40  Nastia555   Дерево
У нас склалася наступна ситуація:
29.12.2016р.ми звільнили директора, з 30.12 - призначили нового,але прийшли до нотаріуса завірити підписи тільки 10.01.17р.Нотаріус сказала, що вона повинна завіряти підписи день в день, і тільки після того може внести зміни щодо директора. У когось була така ситуація?що в такому випадку робити?
Дякую!

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