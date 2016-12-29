Зміна директора ТОВ

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17/01/17 13:01 Ksenija > vi.den 17/01/17 11:23

если учредителей устраивает оспоримая регистрация, то да. но у нас, думаю, такого не зарегистрируют. их за это просто выгонят. разве что по указанию "сверху" :)



17/01/17 11:23 vi.den > Ksenija 17/01/17 11:07

Враховуючи велику кількість суб"єктів реєстрації та рівень фахової підготовки великої їх частини, неможливого в сфері реєстрації немає. Я розповів як сам зареєстрував



17/01/17 11:07 Ksenija > vi.den 17/01/17 10:12

можно, конечно. только срок регистрации изменений считается от даты принятия решения, а не составления протокола.



Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати

прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.



17/01/17 10:14 Nastia555 > Ksenija 17/01/17 10:06

к сожалению, подписи не заверили вовремя на протоколе(((

в налоговую бухгалтерия сообщила о том, что уволили директора и приняли нового человека в штат... а что он директор - эта же информация поступает автоматически в налоговую после регистрации изменений?или я ошибаюсь?



Я думала, что можно выложить протокол сегодняшней датой, но написать,что собрание проводилось 29.12?

даже не знаю, что делать в этой ситуации((((



17/01/17 10:12 vi.den > Nastia555 17/01/17 09:40

Я писав в протоколі: дата проведення 1, дата складення повного тексту 2. Тоді і посвідчувались підписи і проводилась реєстрація.



17/01/17 10:10 Ksenija > Ksenija 17/01/17 10:06

хотя я негде запрета не видела внести позже. просто у нас в Харькове требуют так.



17/01/17 10:06 Ksenija > Nastia555 17/01/17 09:40

и к регистратору день в день.

а где заверяли подписи на каком документе?

в налоговую о приеме директора сообщали?



ИМХО теперь увольнять и заново принимать.

