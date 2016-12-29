Зміна директора ТОВ

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|17/01/17 13:02
Ksenija > Ksenija
17/01/17 13:01
это я про гос регистраторов. но нотариус, думаю, еще больше своим местом дорожит.
|17/01/17 13:01
Ksenija > vi.den
17/01/17 11:23
если учредителей устраивает оспоримая регистрация, то да. но у нас, думаю, такого не зарегистрируют. их за это просто выгонят. разве что по указанию "сверху" :)
|17/01/17 11:23
vi.den > Ksenija
17/01/17 11:07
Враховуючи велику кількість суб"єктів реєстрації та рівень фахової підготовки великої їх частини, неможливого в сфері реєстрації немає. Я розповів як сам зареєстрував
|17/01/17 11:08
Ksenija > Nastia555
17/01/17 10:15
похоже и со второго раза ничего не получится
|17/01/17 11:07
Ksenija > vi.den
17/01/17 10:12
можно, конечно. только срок регистрации изменений считается от даты принятия решения, а не составления протокола.
Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати
прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
|17/01/17 10:15
Nastia555 > vi.den
17/01/17 10:12
дякую!напевно, так і зроблю!
|17/01/17 10:14
Nastia555 > Ksenija
17/01/17 10:06
к сожалению, подписи не заверили вовремя на протоколе(((
в налоговую бухгалтерия сообщила о том, что уволили директора и приняли нового человека в штат... а что он директор - эта же информация поступает автоматически в налоговую после регистрации изменений?или я ошибаюсь?
Я думала, что можно выложить протокол сегодняшней датой, но написать,что собрание проводилось 29.12?
даже не знаю, что делать в этой ситуации((((
|17/01/17 10:12
vi.den > Nastia555
17/01/17 09:40
Я писав в протоколі: дата проведення 1, дата складення повного тексту 2. Тоді і посвідчувались підписи і проводилась реєстрація.
|17/01/17 10:10
Ksenija > Ksenija
17/01/17 10:06
хотя я негде запрета не видела внести позже. просто у нас в Харькове требуют так.
|17/01/17 10:06
Ksenija > Nastia555
17/01/17 09:40
и к регистратору день в день.
а где заверяли подписи на каком документе?
в налоговую о приеме директора сообщали?
ИМХО теперь увольнять и заново принимать.
|17/01/17 09:40
Nastia555
У нас склалася наступна ситуація:
29.12.2016р.ми звільнили директора, з 30.12 - призначили нового,але прийшли до нотаріуса завірити підписи тільки 10.01.17р.Нотаріус сказала, що вона повинна завіряти підписи день в день, і тільки після того може внести зміни щодо директора. У когось була така ситуація?що в такому випадку робити?
Дякую!