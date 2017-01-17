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Чи є підстави визнати недійсним договір поруки по 238 ЦК?
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17/01/17 12:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Карп1    17/01/17 12:00Дерево
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17/01/17 12:00  Карп1 > Rossi    17/01/17 11:50Дерево
соррі, поняв

17/01/17 11:51  KsenijaОтправить письмо > Карп1    17/01/17 10:58Дерево
понятно выгодно.
посмотрите практику признания дог поруки недействительными. может что-то и подойдет к Вашему случаю по иной причине.

17/01/17 11:50  Rossi > Карп1    17/01/17 11:38Дерево
"Ви кажете, що цей договір підписаний в інтересах кредитора, а я вважаю що і в інтересах боржника"

внимательно прочтите мой первый пост

17/01/17 11:43  Marlboro!Отправить письмо > Карп1    17/01/17 11:23Дерево
Думаю в такому разі виникає.
Хоча суд так само гіпотетично може обмежитись визнанням правочину недійсним тільки в частині (= в частині оплати) без визнання його недійсним в цілому.

17/01/17 11:42  Marlboro!Отправить письмо > Карп1    17/01/17 11:38Дерево
Потрібно щоб інтерес, умовно кажучи, виходив з боку представленої особи (ЮО-боржник) в сторону іншої особи (фізик-поручитель). У Вас такого немає, тут всі інтереси виходять з боку боржника і поручителя в сторону кредитора.

17/01/17 11:38  Карп1 > Rossi    17/01/17 11:36Дерево
Так там юр.особа, я про це й зазначив. Чому про це зазначив, тому що Ви кажете, що цей договір підписаний в інтересах кредитора, а я вважаю що і в інтересах боржника.

17/01/17 11:36  Rossi > Карп1    17/01/17 11:20Дерево
Хотя, зачем, если там поручителем выступало юрлицо. У вас же другая ситуация.

17/01/17 11:34  Rossi > Карп1    17/01/17 11:20Дерево
покажите эту практику

17/01/17 11:23  Карп1 > Marlboro!    17/01/17 11:12Дерево
а якщо наприклад боржник юр.особа (яку представлятиме ця ж фіз.особа) і фіз.особа поручитель домовились про те, що за свої послуги фіз.особа отримає винагороду, тоді виникає право подачі позову від боржника юр.особи?

17/01/17 11:20  Карп1 > Rossi    17/01/17 11:09Дерево
17/01/17 11:04 Tyr > Карп1 17/01/17 10:58
Договір поруки двосторонній

наявна практика коли визнають договори поруки недійсним, у разі якщо він трьохсторонній

17/01/17 11:09 Rossi > Карп1 17/01/17 10:58
Норма не нарушена: здесь договор заключен в интересах юрлица (должника), а не в интересах представителя (поручителя).

наявна практика, де суд визнає недійсним договір поруки у разі якщо поручитель юр.особа поручилась за іншу юр чи фіз особа, якщо ця фіз.особа виступала у договорі від імені поручителя

17/01/17 11:12  Marlboro!Отправить письмо > Карп1    17/01/17 10:58Дерево
Обмеження ч.3 стосується тільки "у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є".
Імхо, в даному разі вчинення правочину від імені боржника не вважається вчиненням правочину в своїх інтересах, оскільки волевиявлення від імені боржника не створює ніякого інтересу для самого поручителя.

Окрім цього, навіть якщо визнавати його недійсним, то в частині волевиявлення Боржника, що не вплине на чинність умов між Кредитором і Поручителем.

17/01/17 11:09  Rossi > Карп1    17/01/17 10:58Дерево
Норма не нарушена: здесь договор заключен в интересах юрлица (должника), а не в интересах представителя (поручителя).

17/01/17 11:04  Tyr > Карп1    17/01/17 10:58Дерево
Договір поруки двосторонній

17/01/17 10:58  Карп1   Дерево
Трьохсторонній договір поруки. Кредитор, Боржник (юр.особа), Поручитель (фізособа). Поручитель є директором боржника, тобто він підписав договір "за двох".

Чи може по ч.3 ст. 238 фізособа(поручитель) подати в суд на недійсність договору поруки. Тобто він сам порушив цю норму, але йому вигідно визнати недійсним цей договір.

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