Чи є підстави визнати недійсним договір поруки по 238 ЦК?

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|17/01/17 12:20
ОК АКА Олюня > Карп1
17/01/17 12:00
|17/01/17 12:00
Карп1 > Rossi
17/01/17 11:50
соррі, поняв
|17/01/17 11:51
Ksenija > Карп1
17/01/17 10:58
понятно выгодно.
посмотрите практику признания дог поруки недействительными. может что-то и подойдет к Вашему случаю по иной причине.
|17/01/17 11:50
Rossi > Карп1
17/01/17 11:38
"Ви кажете, що цей договір підписаний в інтересах кредитора, а я вважаю що і в інтересах боржника"
внимательно прочтите мой первый пост
|17/01/17 11:43
Marlboro! > Карп1
17/01/17 11:23
Думаю в такому разі виникає.
Хоча суд так само гіпотетично може обмежитись визнанням правочину недійсним тільки в частині (= в частині оплати) без визнання його недійсним в цілому.
|17/01/17 11:42
Marlboro! > Карп1
17/01/17 11:38
Потрібно щоб інтерес, умовно кажучи, виходив з боку представленої особи (ЮО-боржник) в сторону іншої особи (фізик-поручитель). У Вас такого немає, тут всі інтереси виходять з боку боржника і поручителя в сторону кредитора.
|17/01/17 11:38
Карп1 > Rossi
17/01/17 11:36
Так там юр.особа, я про це й зазначив. Чому про це зазначив, тому що Ви кажете, що цей договір підписаний в інтересах кредитора, а я вважаю що і в інтересах боржника.
|17/01/17 11:36
Rossi > Карп1
17/01/17 11:20
Хотя, зачем, если там поручителем выступало юрлицо. У вас же другая ситуация.
|17/01/17 11:34
Rossi > Карп1
17/01/17 11:20
покажите эту практику
|17/01/17 11:23
Карп1 > Marlboro!
17/01/17 11:12
а якщо наприклад боржник юр.особа (яку представлятиме ця ж фіз.особа) і фіз.особа поручитель домовились про те, що за свої послуги фіз.особа отримає винагороду, тоді виникає право подачі позову від боржника юр.особи?
|17/01/17 11:20
Карп1 > Rossi
17/01/17 11:09
17/01/17 11:04 Tyr > Карп1 17/01/17 10:58
Договір поруки двосторонній
наявна практика коли визнають договори поруки недійсним, у разі якщо він трьохсторонній
17/01/17 11:09 Rossi > Карп1 17/01/17 10:58
Норма не нарушена: здесь договор заключен в интересах юрлица (должника), а не в интересах представителя (поручителя).
наявна практика, де суд визнає недійсним договір поруки у разі якщо поручитель юр.особа поручилась за іншу юр чи фіз особа, якщо ця фіз.особа виступала у договорі від імені поручителя
|17/01/17 11:12
Marlboro! > Карп1
17/01/17 10:58
Обмеження ч.3 стосується тільки "у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є".
Імхо, в даному разі вчинення правочину від імені боржника не вважається вчиненням правочину в своїх інтересах, оскільки волевиявлення від імені боржника не створює ніякого інтересу для самого поручителя.
Окрім цього, навіть якщо визнавати його недійсним, то в частині волевиявлення Боржника, що не вплине на чинність умов між Кредитором і Поручителем.
|17/01/17 11:09
Rossi > Карп1
17/01/17 10:58
Норма не нарушена: здесь договор заключен в интересах юрлица (должника), а не в интересах представителя (поручителя).
|17/01/17 11:04
Tyr > Карп1
17/01/17 10:58
Договір поруки двосторонній
|17/01/17 10:58
Карп1
Трьохсторонній договір поруки. Кредитор, Боржник (юр.особа), Поручитель (фізособа). Поручитель є директором боржника, тобто він підписав договір "за двох".
Чи може по ч.3 ст. 238 фізособа(поручитель) подати в суд на недійсність договору поруки. Тобто він сам порушив цю норму, але йому вигідно визнати недійсним цей договір.