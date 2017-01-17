Чи є підстави визнати недійсним договір поруки по 238 ЦК?

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17/01/17 11:51 Ksenija > Карп1 17/01/17 10:58

понятно выгодно.

посмотрите практику признания дог поруки недействительными. может что-то и подойдет к Вашему случаю по иной причине.



17/01/17 11:50 Rossi > Карп1 17/01/17 11:38

"Ви кажете, що цей договір підписаний в інтересах кредитора, а я вважаю що і в інтересах боржника"



внимательно прочтите мой первый пост



17/01/17 11:43 Marlboro! > Карп1 17/01/17 11:23

Думаю в такому разі виникає.

Хоча суд так само гіпотетично може обмежитись визнанням правочину недійсним тільки в частині (= в частині оплати) без визнання його недійсним в цілому.



17/01/17 11:42 Marlboro! > Карп1 17/01/17 11:38

Потрібно щоб інтерес, умовно кажучи, виходив з боку представленої особи (ЮО-боржник) в сторону іншої особи (фізик-поручитель). У Вас такого немає, тут всі інтереси виходять з боку боржника і поручителя в сторону кредитора.



17/01/17 11:38 Карп1 > Rossi 17/01/17 11:36

Так там юр.особа, я про це й зазначив. Чому про це зазначив, тому що Ви кажете, що цей договір підписаний в інтересах кредитора, а я вважаю що і в інтересах боржника.



17/01/17 11:23 Карп1 > Marlboro! 17/01/17 11:12

а якщо наприклад боржник юр.особа (яку представлятиме ця ж фіз.особа) і фіз.особа поручитель домовились про те, що за свої послуги фіз.особа отримає винагороду, тоді виникає право подачі позову від боржника юр.особи?



17/01/17 11:20 Карп1 > Rossi 17/01/17 11:09

17/01/17 11:04 Tyr > Карп1 17/01/17 10:58

Договір поруки двосторонній



наявна практика коли визнають договори поруки недійсним, у разі якщо він трьохсторонній



17/01/17 11:09 Rossi > Карп1 17/01/17 10:58

Норма не нарушена: здесь договор заключен в интересах юрлица (должника), а не в интересах представителя (поручителя).



наявна практика, де суд визнає недійсним договір поруки у разі якщо поручитель юр.особа поручилась за іншу юр чи фіз особа, якщо ця фіз.особа виступала у договорі від імені поручителя



17/01/17 11:12 Marlboro! > Карп1 17/01/17 10:58

Обмеження ч.3 стосується тільки "у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є".

Імхо, в даному разі вчинення правочину від імені боржника не вважається вчиненням правочину в своїх інтересах, оскільки волевиявлення від імені боржника не створює ніякого інтересу для самого поручителя.



Окрім цього, навіть якщо визнавати його недійсним, то в частині волевиявлення Боржника, що не вплине на чинність умов між Кредитором і Поручителем.



17/01/17 11:09 Rossi > Карп1 17/01/17 10:58

Норма не нарушена: здесь договор заключен в интересах юрлица (должника), а не в интересах представителя (поручителя).



