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Щодо форми зміни договору позики
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17/01/17 17:35  Rossi > AM    17/01/17 17:21Дерево
ну это не связано с (не)действительностью допов

17/01/17 17:32  Rossi > Marlboro!    17/01/17 17:07Дерево
Давайте рассмотрим пример.
В договоре (тут форма не важна, он простой письменный) стороны установили условие о том, условие о цене не подлежит изменению. Через некоторое время они заключат допсоглашение об изменении цены.
По вашему мнению это допсоглашение является незаконным?

17/01/17 17:21  AMОтправить письмо > Rossi    17/01/17 16:52Дерево
Некоторые еще думают об упрощенной защите прав нотариусом (ст.18 ЦК).
Если должник не заплатит и кредитор захочет обратиться к нотариусу за исполнительной надписью, то нотариус просто не примет допы не в нотариальной форме

17/01/17 17:07  Marlboro!Отправить письмо > Rossi    17/01/17 16:52Дерево
Я не заперечую, що сторони можуть відійти від такого порядку в подальшому - але тільки зазначивши про це в договорі (про що говорить стаття 654), досягнувши домовленості у формі на яку вказує та ж стаття 654.

А підписання просто письмового договору КП нерухомості вказує на бажання змінити форму чи вказує тільки на недотримання норми про нотаріальне посвідчення? Чому тоді порушення норми про дотримання форми допугоди має вказувати на якусь приховану волю на зміну такої форми? Логіка далеко не очевидна.

17/01/17 16:52  Rossi > Marlboro!    17/01/17 16:32Дерево
Стороны выбирают нотариальную форму договора не для того, чтобы обезопасить какие-то будущие изменения, а чтобы проверить действительность воли именно при заключении договора. Так они хотят сейчас. Если в будущем их мнение о необходимости дополнительной проверки волеизъявления про совершении сделки изменится, то нет причин, чтобы закон настаивал на неизменности того их решения. Нотариальная форма сделки здесь установлено исключительно в интересах сторон (нет публичного интереса, как в ситуациях с нотариальной формой по требованию закона), и так как стороны самостоятельно определяют свой интерес, они вправе также самостоятельно решить, нужна ли им далее указанная дополнительная проверка волеизъявления.

Сам факт подписания сторонами дополнительного соглашения в простой письменной форме как раз и свидетельствует об их желании изменить форму сделки между ними. Не хотели бы - не подписывали бы соглашение в таком виде.

17/01/17 16:45  lawyer_beginnerОтправить письмо > Rossi    17/01/17 15:55Дерево
Принцип - це важливо, безумовно. Але маю сумніви, що без відповідної вказівки (як мінімум в документі про зміни до договору) про відмову від нотаріального посвідчення буде виконано вимоги ст. 654 ЦК. Тут 50/50.

17/01/17 16:32  Marlboro!Отправить письмо > Rossi    17/01/17 14:17Дерево
Якщо логічно тлумачити ЦК, то суть статті 654 зводиться до того, що сторони самостійно обирають форму договору, яка б за ступенем безпеки договірних відносин відповідала б їх вимогам. Нотаріальна форма по очевидним причинам дає значно вищий рівень безпеки (від підробки, встановлення волі та стану сторін, етс).

Відтак в наступній письмовій угоді сторони не можуть домовитись про внесення змін в попередню нотаріальну форму договору. Адже це протирічило б самій суті вимоги закону про дотримання раніше встановленої сторонами форми договору: сторони домовились, що задля зниження ризиків підробки наступних додаткових угод вони будуть їх посвідчувати нотаріально, і відступити від цієї домовленості вони не можуть шляхом не нотаріальної таки домовленості.

Сторони можуть це зробити, але попередньо внісши нотаріальною додатковою угодою відповідні зміни до першого договору (передбачити в ньому, що внесення змін відбувається в письмовій формі), що відповідає вказівці статті 654.

І я не розумію, до чого тут взагалі свобода договору. Сам по собі факт укладення письмової додаткової угоди не говорить про волю сторін на зміну бажаної форми змін до нотаріального договору. Можна було б про це з натяжкою говорити, якби в цій письмовій додатковій угоді було прямо зазначено про таку домовленість, але автор про це не пише.

17/01/17 15:56  Rossi > lawyer_beginner    17/01/17 15:05Дерево
практику по такой ситуации не встречал

17/01/17 15:55  Rossi > lawyer_beginner    17/01/17 15:05Дерево
Да, так может показаться, но на самом деле нет причин ограничивать сторон в такой возможности. Принцип свободы договора тут превалирует.

17/01/17 15:05  lawyer_beginnerОтправить письмо > Rossi    17/01/17 14:39Дерево
Так, але: положення ст. 654 ЦК можна розуміти так, що в договорі, який змінюється, має бути вказано про можливість змін у формі, яка є іншою від форми договору. Вам відома судова практика з цього питання? Дякую!

17/01/17 14:41  Накрутили > Rossi    17/01/17 14:38Дерево
Это проще и весомее.

17/01/17 14:39  Rossi > lawyer_beginner    17/01/17 14:33Дерево
Я ведь объяснил. Источник формы - соглашение сторон, они ее и определяют (как захотят).

17/01/17 14:38  Rossi > Накрутили    17/01/17 14:35Дерево
Тем соглашением должник как минимум признал долг, что является основанием для прерывания течения исковой давности.

17/01/17 14:35  Накрутили > Rossi    17/01/17 14:17Дерево
Нет не прошел. Пишу иск.
А, обойдусь ст.1046-1049.
Я б и не ссылался на договор, так он указан в расписке.

17/01/17 14:33  lawyer_beginnerОтправить письмо > Rossi    17/01/17 14:17Дерево
Чому такий висновок?

17/01/17 14:31  Rossi > Marlboro!    17/01/17 14:21Дерево
ст.6

17/01/17 14:21  Marlboro!Отправить письмо > Rossi    17/01/17 14:17Дерево
Із закону перший абзац не випливає.

17/01/17 14:17  Rossi > Накрутили    17/01/17 14:04Дерево
Поскольку данном случае нотариальная форма договора была обусловлена не требованием закона, а соглашением сторон, то стороны вправе изменить свою договоренность и изменения в договор внести в другой форме.

Кстати, прошли ли 3 года с момента подписания того дополнительного соглашения.

17/01/17 14:04  Накрутили   Дерево
Обставини: Договір позики був укладений у нотаріальній формі. Потім сторони розписками продовжили строк повернення боргу.
Ст.654 ЦК - Зміна ...договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється..., якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
По нотаріальному договору сплив строк позовної давності.

Чи не використає ці зміни договору у простій письмові формі боржник, щоб уникнути сплати?

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