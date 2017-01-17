Щодо форми зміни договору позики

Я не заперечую, що сторони можуть відійти від такого порядку в подальшому - але тільки зазначивши про це в договорі (про що говорить стаття 654), досягнувши домовленості у формі на яку вказує та ж стаття 654. А підписання просто письмового договору КП нерухомості вказує на бажання змінити форму чи вказує тільки на недотримання норми про нотаріальне посвідчення? Чому тоді порушення норми про дотримання форми допугоди має вказувати на якусь приховану волю на зміну такої форми? Логіка далеко не очевидна.

17/01/17 16:32 Marlboro! > Rossi 17/01/17 14:17

Якщо логічно тлумачити ЦК, то суть статті 654 зводиться до того, що сторони самостійно обирають форму договору, яка б за ступенем безпеки договірних відносин відповідала б їх вимогам. Нотаріальна форма по очевидним причинам дає значно вищий рівень безпеки (від підробки, встановлення волі та стану сторін, етс).



Відтак в наступній письмовій угоді сторони не можуть домовитись про внесення змін в попередню нотаріальну форму договору. Адже це протирічило б самій суті вимоги закону про дотримання раніше встановленої сторонами форми договору: сторони домовились, що задля зниження ризиків підробки наступних додаткових угод вони будуть їх посвідчувати нотаріально, і відступити від цієї домовленості вони не можуть шляхом не нотаріальної таки домовленості.



Сторони можуть це зробити, але попередньо внісши нотаріальною додатковою угодою відповідні зміни до першого договору (передбачити в ньому, що внесення змін відбувається в письмовій формі), що відповідає вказівці статті 654.



І я не розумію, до чого тут взагалі свобода договору. Сам по собі факт укладення письмової додаткової угоди не говорить про волю сторін на зміну бажаної форми змін до нотаріального договору. Можна було б про це з натяжкою говорити, якби в цій письмовій додатковій угоді було прямо зазначено про таку домовленість, але автор про це не пише.

