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Збори нових учасників ТОВ після смерті єдиного засновника
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17/01/17 20:24  Marlboro!Отправить письмо > kotr    17/01/17 20:13Дерево
Ви самі представляєте роботодавця - і приймаєте відповідні кадрові рішення відносно себе ж. Тому можете звільнитись в будь-який момент.

17/01/17 20:13  kotr > Marlboro!    17/01/17 20:07Дерево
Дуже дякую за Вашу допомогу! Ще лише останнє запитання. Правильно я розумію, що оскільки роботодавця фактично не існує, відпрацювання двох тижнів теж немає? Це я до того, що відправляти листи до спадкоємців та податкової - зразу чи за 2 тижні?

17/01/17 20:07  Marlboro!Отправить письмо > kotr    17/01/17 19:55Дерево
Незважаючи на наявність судової практики по пункту В - я б вдавався до нього тільки якщо є реальна нагальна потреба для виключення запису з реєстру. Бо вірогідність відмови в задоволенні такого позову є досить неілюзорною.

Пункт А - доречно, можна зробити.
Пункт Б - визнання звільненою не вимагається, Ви ж цей факт зможете й так підтвердити наказом про звільнення і записом до ТК.

17/01/17 19:55  kotr > Marlboro!    17/01/17 18:18Дерево
Дякую. Тобто оформлювати все, як "за власним бажанням"? Ви б радили після того, як буде підписано наказ про звільнення, ще а). повідомити про це всіх, хто має право на вступ до товариства (тобто всіх спадкоємців), б). подати позов до суду про визнання особи звільненою, в). подати суд щодо виключення запису про директорство з ЄДРПОУ? Може, не всі три пункти, а якісь із них.

17/01/17 18:18  Marlboro!Отправить письмо > kotr    17/01/17 18:13Дерево
Ну так суд не уповноважений вирішувати це питання замість самого товариства (в т.ч. від імені директора).
Порядок простий - видаєте наказ про своє звільнення, розрахункові суми виплачуєте (якщо є), самі собі в останній робочий день робите запис в ТК і все.
Запис в ЄДРПОУ залишиться (є варіанти тут в останні повідомленнях в темі: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] )

Але все це робити треба вже після виведення активів (доки в директора є повноваження на їх вивід).

17/01/17 18:13  kotr > Marlboro!    17/01/17 18:07Дерево
ТОВ сама собі не потрібна взагалі. Діяльності вона не веде жодної. Статут не передбачає автоматичного вступу.

Скажіть, будь ласка, ви б не могли поділитися конкретним посиланням з описом оптимального порядку дій? На форумі шукала, в Інтернеті теж, приватно з юристами теж консультувалася - всі кажуть по-різному, інформація суперечлива. Проблема снує досить давно - позивалася раніше до суду щодо звільнення мене з посади, але суддя на місці пояснив, що таке рішення буде нікчемним, бо є правова колізія.

17/01/17 18:07  Marlboro!Отправить письмо > kotr    17/01/17 18:03Дерево
Якщо старий статут не передбачає автоматичний вступ спадкоємців, то спадкоємці просто не вважатимуться учасниками та не матимуть права прийняти новий статут (п.4.7 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] )

Імхо, набагато простіше буде перевести всі активи на інше ТОВ і працювати з ним.
Звільнитись директор може самостійно і без участі зборів (на форумі це неодноразово обговорювали).

17/01/17 18:03  kotr   Дерево
Допоможіть, будь ласка, з такою проблемою. Після смерті чоловіка (єдиного засновника та учасника ТОВ) на підприємстві залишився лише директор (я), який не може сам себе звільнити. Водночас спадщину, в т.ч. і права власності на ТОВ, успадкували три особи - я, син і мати покійного чоловіка. Оскільки між собою спілкуємося лише ми з сином, зібрати збори учасників, щоб ухвалити нову редакцію статуту та офіційно вступити у право власності (і щоб я могла звільнитися з посади директора), фізично просто неможливо - третій співвласник відмовляється. Виходить так, що ТОВ підвішене у повітрі - і ні закрити його, ні звільнитися, ні продати, ні будь-що - не можна, бо фактично власників воно не має.

Підкажіть, будь ласка, як діяти у такій ситуації? Якщо я і син направимо третьому співвласникові за спадком повідомлення про збори учасників і третій учасник не приїде на збори, а ми їх проведемо і 2/3 голосів ухвалимо новий статут - це матиме легітимний характер? Наголошую, що зараз право власності закріплене лише нотаріальними документами про спадщину, а фактично у володіння фірмою ми не вступали (у чинному статуті єдиний власник та учасник - покійний чоловік).

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