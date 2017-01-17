Збори нових учасників ТОВ після смерті єдиного засновника

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17/01/17 20:24 Marlboro! > kotr 17/01/17 20:13

Ви самі представляєте роботодавця - і приймаєте відповідні кадрові рішення відносно себе ж. Тому можете звільнитись в будь-який момент.



17/01/17 20:13 kotr > Marlboro! 17/01/17 20:07

Дуже дякую за Вашу допомогу! Ще лише останнє запитання. Правильно я розумію, що оскільки роботодавця фактично не існує, відпрацювання двох тижнів теж немає? Це я до того, що відправляти листи до спадкоємців та податкової - зразу чи за 2 тижні?



17/01/17 20:07 Marlboro! > kotr 17/01/17 19:55

Незважаючи на наявність судової практики по пункту В - я б вдавався до нього тільки якщо є реальна нагальна потреба для виключення запису з реєстру. Бо вірогідність відмови в задоволенні такого позову є досить неілюзорною.



Пункт А - доречно, можна зробити.

Пункт Б - визнання звільненою не вимагається, Ви ж цей факт зможете й так підтвердити наказом про звільнення і записом до ТК.



17/01/17 19:55 kotr > Marlboro! 17/01/17 18:18

Дякую. Тобто оформлювати все, як "за власним бажанням"? Ви б радили після того, як буде підписано наказ про звільнення, ще а). повідомити про це всіх, хто має право на вступ до товариства (тобто всіх спадкоємців), б). подати позов до суду про визнання особи звільненою, в). подати суд щодо виключення запису про директорство з ЄДРПОУ? Може, не всі три пункти, а якісь із них.



17/01/17 18:18 Marlboro! > kotr 17/01/17 18:13



Порядок простий - видаєте наказ про своє звільнення, розрахункові суми виплачуєте (якщо є), самі собі в останній робочий день робите запис в ТК і все.

Запис в ЄДРПОУ залишиться (є варіанти тут в останні повідомленнях в темі:



Але все це робити треба вже після виведення активів (доки в директора є повноваження на їх вивід). Ну так суд не уповноважений вирішувати це питання замість самого товариства (в т.ч. від імені директора).Порядок простий - видаєте наказ про своє звільнення, розрахункові суми виплачуєте (якщо є), самі собі в останній робочий день робите запис в ТК і все.Запис в ЄДРПОУ залишиться (є варіанти тут в останні повідомленнях в темі: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Але все це робити треба вже після виведення активів (доки в директора є повноваження на їх вивід).



17/01/17 18:13 kotr > Marlboro! 17/01/17 18:07

ТОВ сама собі не потрібна взагалі. Діяльності вона не веде жодної. Статут не передбачає автоматичного вступу.



Скажіть, будь ласка, ви б не могли поділитися конкретним посиланням з описом оптимального порядку дій? На форумі шукала, в Інтернеті теж, приватно з юристами теж консультувалася - всі кажуть по-різному, інформація суперечлива. Проблема снує досить давно - позивалася раніше до суду щодо звільнення мене з посади, але суддя на місці пояснив, що таке рішення буде нікчемним, бо є правова колізія.

