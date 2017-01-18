Вступление в право пользования неприватизированной квартирой, без прописки

18/01/17 14:00 Ann1989

Уважаемые форумчане! Очень далека он юриспруденции, художник - попала вот в такую ситуацию, очень нужна помощь, вдруг кто то сталкивался с подобным. В силу обстоятельств, этот дом - единственное что осталось от родителей - очень хочу сохранить его. Месяц хожу по заколдованному кругу, все из рук валится - собрала тонну бумажек, и до сих пор еще не все - пожалуйста, проверьте мой алгоритм действий, может что то можно упростить - потому что не уверенна что мне все правильно подсказали, да и швыряют от кабинета в кабинет.. Потому что время идет, а насколько мне объяснили - оно очень ценно в такой ситуации.





Итак, что есть:

неприватизированная квартира - т.е. государственная пока что (когда меня ждали - бабушка разменяла свою в 1989г на несколько, одна из них эта, за пол года до моего рождения)

Папа, как основной (и единственный по справке №3 из ЖКХ) квартиросъемщик внезапно умер.

Прописан был только он. (получается что он называется отвественный квартиросъемщик или наниматель - как правильно?)

Папа с мамой давно в разводе, и в ссоре - я в основном жила с мамой, у отца прописана не была, хоть родилась и первый год-три мы жили в той квартире.

Была прописана у мамы уже в 4-5 лет, когда она построила свой кооператив, вроде (?) как мать одиночка (отец перестал платить алименты). С мамой у меня очень сложные отношения, практически не общаемся. С 18 лет живу самостоятельно, снимаю жилье (желание мамы, да и в семье так принято).



Завещания нет. Из родственников только я и его брат, который сейчас помогает мне собирать документы. (У папы больше ни семьи ни отношений не было)

Из моих документов - свидетельство о рождении, где есть папа.

Еще я вписана к нему в военный билет - что есть дочь.



Есть важный нюанс, возможно были украдены документы - квартиру пришлось вскрывать с полицией, как мне рассказали - когда основные процедуры были закончены, всех попросили выйти, и зашли санитары.

Они же и обворовали квартиру - там практически нечего было выносить, но все что смогли небольшое - то что мы точно знаем: коробка с дядиным перфоратором, потому что видел его в коридоре когда вскрыли квартиру до санитаров, так же выдрали жесткий диск с компьютера - по этому факту дядя подал заявление в полицию сразу же. Документы почему-то после санитаров лежали на кухне на полу (единственная свободная на тот момент поверхность) - есть вариант что просто открыли окно и они как то аккуратно так слетели с подоконника, но дядя говорит что это ему было подозрительно и он это тоже указал в заявлении о краже.

Когда уже я позже искала необходимые документы, оказалось что в основной папиной папке есть пустые файлы - документа на квартиру не нашла(((

(скорее всего в те годы он назывался "ордер на квартиру", но мне сказали что название может быть и другое)



Итак, оригинала документа на квартиру нет. Могу взять у следователя выписку о том что были украдены.



Что уже сделали, что есть:

1) Заявление нотариусу подала, "спадкова справа" открыта дядей, я вписана туда.

2) Есть справка из ЖКХ №3

3) Есть справка из БТИ



Дальше что нужно предпринять?

Насколько я поняла, единственная возможность сохранить квартиру - это доказать факт моего проживания в ней,

переоформить лицевой счет на себя

и получить вслед за папой приоритетное право в ее приватизации? Затем приватизировать?



Как мне объяснили, есть два пути, при чем можно ими идти параллельно:

Первый путь:

1) Искать копию ордера на квартиру (ЖКХ? Архив рай администрации? Я сейчас на этом этапе, он кажется безконечным - то не туда написаала, то адрес ЖКХ поменялся, то нотариальный запрос не принимают)

2) Дальше, получив от них письменный ответ (в самом лучшем случае копию ордера, в худшем - уведомление что он утерян)

3) Идти с этим ответом (как с документом на квартиру) и прочими необходимыми документами в рай администрацию и писать заявление о "Включення членів родини в облікову справу"

4) При позитивном ответе - переоформить лицевой счет на себя

и получить вслед за папой приоритетное право в ее приватизации, затем приватизировать.

При отказе - судиться с рай администрацией



Второй путь:

1) Подать иск в суд на установление факта проживания







Проверьте это пожалуйста? Может все можно как то лучше организовать? Или есть еще какой то путь? Может у вас был такой случай?

Может последовательнось действий изменить?

Или на данном этапе сможете что то подсказать - как те же ответы из ЖКХ и администрации наверняка и быстрее получить? (отправляли нотариальные запросы заказным письмом)



Дядя говорит что бы срочно переехала туда и там жила, по чьему то совету (Но! Там невозможно находится, папа долго пролежал... Месяц не могла спать..Нужно кап ремонт делать, все в стены\пол пропиталось - денег очень впритык, нужно ли это сейчас? Хочу правильно рассчитать возможности и силы).

Еще есть момент - платить ли мне за квартиру сейчас? Кто то говорит что обязательно и это тоже поможет, а кто то наоборот настоятельно рекомендует воздеражаться до суда...



Очень жду ответ, буду признательна совету по любому из этапов..

