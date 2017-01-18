Повідомлення про порушення основного зобов'язання та/або іпотечного договору

1) Відповідно до ст. 35 ЗУ Про іпотеку, у вимозі має бути зазначно стислий зміст порушеного зобовязання та вимога про його викоання, це можна розуміти так, що має бути зазначена сума, яка підлягає виконанню. Якщо ж сума не зазначена, то якщо боржник має звернутися до кредитора для уточення порушеного зобовязання. В ращі, якщо кредитор проігнорує таке звернення, то в подальшому це може бути підставою для оскарження реєстрації права власності за іпотекодержателем. 2) реєстратор не зобовязаний це перевіряти. Знову ж таки, якщо заборгованість буде погашено, а іпотекодержатель зареєструє право власності, то це підстава для оскарження.

18/01/17 14:49 Ликвидатор

Цікавить думка колег з такого питання.

Є непогашений вчасно борг за договором позики між фізичними особами, забезпеченим іпотекою земельної ділянки.



Пунктом 46 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, передбачено, що для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає:

1) завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень, надіслану іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, в якій зазначається стислий зміст порушеного зобов'язання, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш як 30-денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;

2) документ, що підтверджує завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у письмовій вимозі, надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця.



У повідомленні про порушення основного зобов'язання, яке отримав іпотекодавець, не були зазначені залишок суми боргу, яку потрібно погасити, та строк, протягом якого потрібно погасити залишок боргу, а лише написано, дослівно "вимагаю виконувати свої зобов'язання за договором позики у відповідності до умов договору".

Чи є таке повідомлення належним у розумінні статті 35 ЗУ "Про іпотеку"?



Інше питання.

Навіть, якщо сума і строк були б зазначені у повідомленні, і іпотекодержатель подав це повідомлення з доказами спливу 30-денного строку, то як реєстратор перед реєстрацією права власності на іпотекодержателя перевіряє, чи виконав боржник свої зобовязання, чи не виконав?

