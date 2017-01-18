Колізія в Законі про реєстрацію та неможливість зміни директора у ТОВ

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|18/01/17 16:47
dimasdoc > Rossi
18/01/17 16:24
спасибо
|18/01/17 16:24
Rossi > dimasdoc
18/01/17 16:11
не, не знаю
|18/01/17 16:23
Rossi > dimasdoc
18/01/17 16:07
Если будет обжаловать участник, то пусть обжалует уж полностью, просто будут разные доводы относительно запрета отчуждения доли и относительно запрета изменения директора.
|18/01/17 16:11
dimasdoc > Rossi
18/01/17 15:59
Не знаете ли, может быть запрет на выполнение конкретных регистрационных действий? В смысле: позволяет ли это "чудо программа", которой пользуются регистраторы? У нас уже сформировался к ней целый ряд претензий))
|18/01/17 16:07
dimasdoc > Rossi
18/01/17 15:59
Т.е. стоить обжаловать запрет на выполнение всех ригистрационных действий, кроме запрета на отчуждение доли?
|18/01/17 15:59
Rossi > dimasdoc
18/01/17 15:55
Если вы собрались обжаловать арест от имени предприятия, то уполномочить моет собрание участников. Но вообще-то сам тот участник должен обжаловать.
Запрет отчуждения доли является вполне адекватным способом обеспечения иска о взыскании задолженности с участника (т.е. здесь обжалование может ничего не дать), чего не скажешь о запрете на изменение директора предприятия.
|18/01/17 15:55
dimasdoc > Rossi
18/01/17 15:18
Согласен, но для этого мне нужна будет доверенность на представление интересов, а кто ее подпишет?
И почему только в части изменения директора? Фирма не может увеличить УК,изменить состав участников. Этого участника не получается исключить (он и не против). И второй участник свою долю продать не может.
|18/01/17 15:18
Rossi > dimasdoc
18/01/17 15:11
Да, директор уволен. Чтобы внести изменения в Реестр, нужно обжаловать запрет на совершение регистрационных действий в части изменения директора.
|18/01/17 15:11
dimasdoc
Доброго дня! У ТОВ, в якому два учасника мають по 50% статутного капіталу, скалась наступна ситуація: в одного з учасників, за його власними зобов'язаннями, арештоване все майно, включаючи корпоративні права. У зв'язку з цим, в реєстрі юр. осіб і фоп стїть заборона вчинення будь-яких реєстраційних дій ( навіть таких банальних як щорічне підтвердження, коли воно ще вимагалось). Фірма "спляча", необхідні кошти брались зі статутного капіталу.Згодом директор вирішив звільнитись за всіма літерами трудового законодавства. Його звільнили за КЗпП, внесли відповідний запис у трудову книжку, а зміну директора в реєстрі провести не виявляється можливим. Відповідно до КЗпП він звільнений, а згідно з витягом з реєстру - ні.
Питання №1:Чи вважається директор звільненим?
Питання №2, яке є найголовнішим: як з цієї ситуації вийти підприємству?
Діяльності хоч і нема, але деякі виплати необхідно сплачувати, а в такій ситуації це неможливо