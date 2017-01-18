Колізія в Законі про реєстрацію та неможливість зміни директора у ТОВ

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18/01/17 16:23 Rossi > dimasdoc 18/01/17 16:07

Если будет обжаловать участник, то пусть обжалует уж полностью, просто будут разные доводы относительно запрета отчуждения доли и относительно запрета изменения директора.



18/01/17 16:11 dimasdoc > Rossi 18/01/17 15:59

Не знаете ли, может быть запрет на выполнение конкретных регистрационных действий? В смысле: позволяет ли это "чудо программа", которой пользуются регистраторы? У нас уже сформировался к ней целый ряд претензий))



18/01/17 16:07 dimasdoc > Rossi 18/01/17 15:59

Т.е. стоить обжаловать запрет на выполнение всех ригистрационных действий, кроме запрета на отчуждение доли?



18/01/17 15:59 Rossi > dimasdoc 18/01/17 15:55

Если вы собрались обжаловать арест от имени предприятия, то уполномочить моет собрание участников. Но вообще-то сам тот участник должен обжаловать.



Запрет отчуждения доли является вполне адекватным способом обеспечения иска о взыскании задолженности с участника (т.е. здесь обжалование может ничего не дать), чего не скажешь о запрете на изменение директора предприятия.



18/01/17 15:55 dimasdoc > Rossi 18/01/17 15:18

Согласен, но для этого мне нужна будет доверенность на представление интересов, а кто ее подпишет?

И почему только в части изменения директора? Фирма не может увеличить УК,изменить состав участников. Этого участника не получается исключить (он и не против). И второй участник свою долю продать не может.



18/01/17 15:18 Rossi > dimasdoc 18/01/17 15:11

Да, директор уволен. Чтобы внести изменения в Реестр, нужно обжаловать запрет на совершение регистрационных действий в части изменения директора.

