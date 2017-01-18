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Помилка касира при введенні реквізитів на проплату за пенсійний фонд
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18/01/17 17:20  Marlboro!Отправить письмо > ruzana    18/01/17 16:59Дерево
Такого бути не могло, касир не провів би платіж не отримавши Ваш підпис. В моїй практиці оплат через каси банків я за все життя жодного разу не зустрів касира/банк, які б прийняли гроші без підпису на дорученні.

По другому питанню - це залежить виключно від політики банку, а також факту того, чи покинули реально ці гроші банк. Якщо оплата була по неіснуючим реквізитам, то гроші зависли в самому ж банку.
Якщо банк погодиться, то можна "перенаправити", якщо ні - поверне гроші при пред'явленні платіжки і заплатите потім заново.

18/01/17 17:18  V.T. > ruzana    18/01/17 17:13Дерево
Таке перенаправлення, скоріше за все, Вам нічого не дасть для уникнення штрафних санкцій, тому повертайте гроші і платіть знову разом із штрафними санкціями.

18/01/17 17:13  ruzanaОтправить письмо > ruzana    18/01/17 16:59Дерево
Скорей всего, подписали мы платежку. Но можно ли написать заяву на перенаправление уплаченных средств на правильного получателя.

18/01/17 16:59  ruzanaОтправить письмо > ротор1    18/01/17 16:40Дерево
у нас были распечатанные реквизиты по которым нужно было заплатить. Кассир не давал подписывать какие либо квитанции,и не давал сверять правильность заполнения. он ошибся в МФО, номер счета и осталные данные он ввел правильно.

18/01/17 16:56  Marlboro!Отправить письмо > ruzana    18/01/17 16:30Дерево
Що таке "номер банка получателя"? В платіжному дорученні немає такого реквізиту. Річ про МФО чи номер рахунку?

Гроші попали в пенсійний, але не на той рахунок - чи пішли взагалі в невідомому напрямку і до ПФ не дійшли?

П.С. на банк Ви нічого однозначно не повісите. Коли Ви проплачуєте в касі платіж, то касир дає вам набрану платіжку на підпис. Підписуючи її ви підтверджуєте, що перевірили реквізити.

18/01/17 16:40  ротор1 > ruzana    18/01/17 16:30Дерево
В платежном поручении, которое подписано с вашей стороны, реквизиты указаны верно?

18/01/17 16:30  ruzanaОтправить письмо   Дерево
Добрый день, форумчане. Случилась такая ситуация, в отделении Ощадбанка в Киеве, кассиром была допущена ошибка, он не правильно указал номер банка получателя, и наша проплата пошла не по назначению. Оплачивали 6 января, и теперь нам хотят выставить штраф, за несвоевременное уплату долга. В банке говорят, что нужно писать заяву на возврат денег. Подскажите, как правильно поступить, можно ли написать заяву не на возврат денег, а на то, что бы их перенаправили на правильный банк получатель?? И если нам пенсионный насчитает пеню, как пеню повесить на банк, ведь это ошибка банка!

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