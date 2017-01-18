Помилка касира при введенні реквізитів на проплату за пенсійний фонд

Такого бути не могло, касир не провів би платіж не отримавши Ваш підпис. В моїй практиці оплат через каси банків я за все життя жодного разу не зустрів касира/банк, які б прийняли гроші без підпису на дорученні. По другому питанню - це залежить виключно від політики банку, а також факту того, чи покинули реально ці гроші банк. Якщо оплата була по неіснуючим реквізитам, то гроші зависли в самому ж банку. Якщо банк погодиться, то можна "перенаправити", якщо ні - поверне гроші при пред'явленні платіжки і заплатите потім заново.

у нас были распечатанные реквизиты по которым нужно было заплатить. Кассир не давал подписывать какие либо квитанции,и не давал сверять правильность заполнения. он ошибся в МФО, номер счета и осталные данные он ввел правильно.

Що таке "номер банка получателя"? В платіжному дорученні немає такого реквізиту. Річ про МФО чи номер рахунку? Гроші попали в пенсійний, але не на той рахунок - чи пішли взагалі в невідомому напрямку і до ПФ не дійшли? П.С. на банк Ви нічого однозначно не повісите. Коли Ви проплачуєте в касі платіж, то касир дає вам набрану платіжку на підпис. Підписуючи її ви підтверджуєте, що перевірили реквізити.