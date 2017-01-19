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Оговорка в договоре продажи квартиры о погашении ком. долгов
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19/01/17 18:11  Rossi > Ksenija    19/01/17 17:09Дерево
А покупатель хочет знать о коммунальной задолженности по квартире именно относительно продавца? Задолженность по квартире относительно других лиц ему не нужна?

19/01/17 17:51  ротор1 > Ksenija    19/01/17 17:47Дерево
Ок. тогда нужно начать с того, чтобы определить каким НПА предусмотрена обязанность, например, поставщика воды давать акт сверки (справку и т.д.)?

19/01/17 17:47  KsenijaОтправить письмо > ротор1    19/01/17 17:39Дерево
как это нарушает мое право на законный акт сверки? косо криво и прямо. мне могут дать только законный акт сверки. а законный не может содержать информации по долгам других людей.

19/01/17 17:39  ротор1 > Ksenija    19/01/17 17:30Дерево
как єто нарушает ваши права?

19/01/17 17:30  KsenijaОтправить письмо > ротор1    19/01/17 17:12Дерево
вот-вот. а зачем мне информация по счету? это ж не мой долг! считаю незаконным пришитие долгов по счету к долгам по физ-лицу.

19/01/17 17:13  ротор1 > Bizz    19/01/17 17:12Дерево
В некоторых случаях даже психиатрическая.

19/01/17 17:12  ротор1 > Ksenija    19/01/17 17:09Дерево
Они предоставляют информацию о задолженности на лицевом счете, а не конкретного потребителя.

19/01/17 17:12  BizzОтправить письмо > Ksenija    19/01/17 17:01Дерево
это больше психологическая проблема для каждого нового собственника, чем юридическая.

19/01/17 17:09  KsenijaОтправить письмо > ротор1    19/01/17 17:03Дерево
и что? зачем это покупателю? и при чем продавец (нынешний соб-к) к долгам старого соб-ка? они не имеют права писать долги предыдущего соб-ка в ожидаемой "нулевке".

19/01/17 17:03  ротор1 > Ksenija    19/01/17 17:01Дерево
А Вы возьмите развернутую справочку с указанием периода возникновения долга.

19/01/17 17:02  ротор1 > Ksenija    19/01/17 17:00Дерево
если стороны не придут к соглашению по всем условиям, то и не заключат договор.
Продавец найдет другого покупателя, а покупатель - нового продавца.

19/01/17 17:01  KsenijaОтправить письмо > Rossi    19/01/17 16:39Дерево
всем ведь так делают. идешь брать нулевки, а там их не будет, пока долг всех предыдущих соб-ков не будет оплачен.

19/01/17 17:00  KsenijaОтправить письмо > Rossi    19/01/17 16:39Дерево
ничего.
что будет когда новый соб-к решит продать квартиру. к долгу по квартире в акте сверки пришьют долги старого соб-ка. и покупатель поставит этот вопрос своему продавцу, новому соб-ку.

19/01/17 16:39  Rossi > Ksenija    19/01/17 16:30Дерево
Да ну и что с того, что платежки приходят на тот же адрес? Должником по ним является старый собственник, от него и требуют оплату. Разве предприятие неправомерно требует от старого собственника погасить долги, которые у него были?

19/01/17 16:39  KsenijaОтправить письмо > Rossi    19/01/17 16:26Дерево
о старом. на ФИО старого приходит платежки на адрес этой квартиры, которую старый уже продал. а при продаже новым соб-ком квартиры далее этот остаток все равно будет висеть на квартире. получается новому собственнику надо взять акт сверки и если там светятся не его суммы обжаловать это начисление?

19/01/17 16:30  KsenijaОтправить письмо > gorinich007    19/01/17 15:36Дерево
о старом. на ФИО старого приходит платежки на адрес этой квартиры, которую старый уже продал. а при продаже новым соб-ком квартиры далее этот остаток все равно будет висеть на квартире. получается новому собственнику надо взять акт сверки и если там светятся не его суммы обжаловать это начисление?

19/01/17 16:26  Rossi > Ksenija    19/01/17 16:24Дерево
Как я понял, речь о старом собственнике
"Задолженность он не погасил. Квартира продана, а ему продолжают приходить платежки"

19/01/17 16:24  KsenijaОтправить письмо > Rossi    19/01/17 16:07Дерево
не так то, что долг старого соб-ка пришит к начислениям нового (предполагаю, что в платежке для нового соб-ка числится долг старого соб-ка). ну к квартире так точно и это будет видно по документам (акт сверки или что там дают) из ком служб.

19/01/17 16:07  Rossi > Ksenija    19/01/17 16:05Дерево
Что не так с платежками? Истечение исковой давности не влечет прекращение долга.

19/01/17 16:05  KsenijaОтправить письмо > Rossi    19/01/17 15:53Дерево
при продаже квартиры новый покупатель поставит этот вопрос нынешнему соб-ку.
а платежку (начисление) обжаловать можно?

19/01/17 15:53  Rossi > gorinich007    19/01/17 15:36Дерево
Так а в чем проблема? Платежки лежат и просят есть? Просто не платите, а если они подадут в суд, заявите о применении исковой давности.

19/01/17 15:50  ротор1 > gorinich007    19/01/17 15:48Дерево
Что это за зверь такой - сроки взыскания?

19/01/17 15:48  gorinich007Отправить письмо > ротор1    19/01/17 15:40Дерево
А сроки взыскания?

19/01/17 15:40  ротор1 > gorinich007    19/01/17 15:36Дерево
За потребленные услуги должен платить тот, кто их потреблял.

19/01/17 15:36  gorinich007Отправить письмо   Дерево
В договоре купли-продажи квартиры есть пункт о том, что продавец обязан погасить всю задолженность за ком. услуги по состоянию на 15 мая 2012 года. Задолженность он не погасил. Квартира продана, а ему продолжают приходить платежки о задолженности именно до мая 2012 года. Существует ли возможность "отправить" ком. службы и не платить долг?

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