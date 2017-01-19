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19/01/17 18:11 Rossi > Ksenija 19/01/17 17:09

А покупатель хочет знать о коммунальной задолженности по квартире именно относительно продавца? Задолженность по квартире относительно других лиц ему не нужна?



19/01/17 17:51 ротор1 > Ksenija 19/01/17 17:47

Ок. тогда нужно начать с того, чтобы определить каким НПА предусмотрена обязанность, например, поставщика воды давать акт сверки (справку и т.д.)?



19/01/17 17:47 Ksenija > ротор1 19/01/17 17:39

как это нарушает мое право на законный акт сверки? косо криво и прямо. мне могут дать только законный акт сверки. а законный не может содержать информации по долгам других людей.



19/01/17 17:30 Ksenija > ротор1 19/01/17 17:12

вот-вот. а зачем мне информация по счету? это ж не мой долг! считаю незаконным пришитие долгов по счету к долгам по физ-лицу.



19/01/17 17:12 ротор1 > Ksenija 19/01/17 17:09

Они предоставляют информацию о задолженности на лицевом счете, а не конкретного потребителя.



19/01/17 17:09 Ksenija > ротор1 19/01/17 17:03

и что? зачем это покупателю? и при чем продавец (нынешний соб-к) к долгам старого соб-ка? они не имеют права писать долги предыдущего соб-ка в ожидаемой "нулевке".



19/01/17 17:03 ротор1 > Ksenija 19/01/17 17:01

А Вы возьмите развернутую справочку с указанием периода возникновения долга.



19/01/17 17:02 ротор1 > Ksenija 19/01/17 17:00

если стороны не придут к соглашению по всем условиям, то и не заключат договор.

Продавец найдет другого покупателя, а покупатель - нового продавца.



19/01/17 17:01 Ksenija > Rossi 19/01/17 16:39

всем ведь так делают. идешь брать нулевки, а там их не будет, пока долг всех предыдущих соб-ков не будет оплачен.



19/01/17 17:00 Ksenija > Rossi 19/01/17 16:39

ничего.

что будет когда новый соб-к решит продать квартиру. к долгу по квартире в акте сверки пришьют долги старого соб-ка. и покупатель поставит этот вопрос своему продавцу, новому соб-ку.



19/01/17 16:39 Rossi > Ksenija 19/01/17 16:30

Да ну и что с того, что платежки приходят на тот же адрес? Должником по ним является старый собственник, от него и требуют оплату. Разве предприятие неправомерно требует от старого собственника погасить долги, которые у него были?



19/01/17 16:39 Ksenija > Rossi 19/01/17 16:26

о старом. на ФИО старого приходит платежки на адрес этой квартиры, которую старый уже продал. а при продаже новым соб-ком квартиры далее этот остаток все равно будет висеть на квартире. получается новому собственнику надо взять акт сверки и если там светятся не его суммы обжаловать это начисление?



19/01/17 16:30 Ksenija > gorinich007 19/01/17 15:36

о старом. на ФИО старого приходит платежки на адрес этой квартиры, которую старый уже продал. а при продаже новым соб-ком квартиры далее этот остаток все равно будет висеть на квартире. получается новому собственнику надо взять акт сверки и если там светятся не его суммы обжаловать это начисление?



19/01/17 16:26 Rossi > Ksenija 19/01/17 16:24

Как я понял, речь о старом собственнике

"Задолженность он не погасил. Квартира продана, а ему продолжают приходить платежки"



19/01/17 16:24 Ksenija > Rossi 19/01/17 16:07

не так то, что долг старого соб-ка пришит к начислениям нового (предполагаю, что в платежке для нового соб-ка числится долг старого соб-ка). ну к квартире так точно и это будет видно по документам (акт сверки или что там дают) из ком служб.



19/01/17 16:07 Rossi > Ksenija 19/01/17 16:05

Что не так с платежками? Истечение исковой давности не влечет прекращение долга.



19/01/17 16:05 Ksenija > Rossi 19/01/17 15:53

при продаже квартиры новый покупатель поставит этот вопрос нынешнему соб-ку.

а платежку (начисление) обжаловать можно?



19/01/17 15:53 Rossi > gorinich007 19/01/17 15:36

Так а в чем проблема? Платежки лежат и просят есть? Просто не платите, а если они подадут в суд, заявите о применении исковой давности.



19/01/17 15:40 ротор1 > gorinich007 19/01/17 15:36

За потребленные услуги должен платить тот, кто их потреблял.

