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|19/01/17 18:11
Rossi > Ksenija
19/01/17 17:09
А покупатель хочет знать о коммунальной задолженности по квартире именно относительно продавца? Задолженность по квартире относительно других лиц ему не нужна?
|19/01/17 17:51
ротор1 > Ksenija
19/01/17 17:47
Ок. тогда нужно начать с того, чтобы определить каким НПА предусмотрена обязанность, например, поставщика воды давать акт сверки (справку и т.д.)?
|19/01/17 17:47
Ksenija > ротор1
19/01/17 17:39
как это нарушает мое право на законный акт сверки? косо криво и прямо. мне могут дать только законный акт сверки. а законный не может содержать информации по долгам других людей.
|19/01/17 17:39
ротор1 > Ksenija
19/01/17 17:30
как єто нарушает ваши права?
|19/01/17 17:30
Ksenija > ротор1
19/01/17 17:12
вот-вот. а зачем мне информация по счету? это ж не мой долг! считаю незаконным пришитие долгов по счету к долгам по физ-лицу.
|19/01/17 17:13
ротор1 > Bizz
19/01/17 17:12
В некоторых случаях даже психиатрическая.
|19/01/17 17:12
ротор1 > Ksenija
19/01/17 17:09
Они предоставляют информацию о задолженности на лицевом счете, а не конкретного потребителя.
|19/01/17 17:12
Bizz > Ksenija
19/01/17 17:01
это больше психологическая проблема для каждого нового собственника, чем юридическая.
|19/01/17 17:09
Ksenija > ротор1
19/01/17 17:03
и что? зачем это покупателю? и при чем продавец (нынешний соб-к) к долгам старого соб-ка? они не имеют права писать долги предыдущего соб-ка в ожидаемой "нулевке".
|19/01/17 17:03
ротор1 > Ksenija
19/01/17 17:01
А Вы возьмите развернутую справочку с указанием периода возникновения долга.
|19/01/17 17:02
ротор1 > Ksenija
19/01/17 17:00
если стороны не придут к соглашению по всем условиям, то и не заключат договор.
Продавец найдет другого покупателя, а покупатель - нового продавца.
|19/01/17 17:01
Ksenija > Rossi
19/01/17 16:39
всем ведь так делают. идешь брать нулевки, а там их не будет, пока долг всех предыдущих соб-ков не будет оплачен.
|19/01/17 17:00
Ksenija > Rossi
19/01/17 16:39
ничего.
что будет когда новый соб-к решит продать квартиру. к долгу по квартире в акте сверки пришьют долги старого соб-ка. и покупатель поставит этот вопрос своему продавцу, новому соб-ку.
|19/01/17 16:39
Rossi > Ksenija
19/01/17 16:30
Да ну и что с того, что платежки приходят на тот же адрес? Должником по ним является старый собственник, от него и требуют оплату. Разве предприятие неправомерно требует от старого собственника погасить долги, которые у него были?
|19/01/17 16:39
Ksenija > Rossi
19/01/17 16:26
о старом. на ФИО старого приходит платежки на адрес этой квартиры, которую старый уже продал. а при продаже новым соб-ком квартиры далее этот остаток все равно будет висеть на квартире. получается новому собственнику надо взять акт сверки и если там светятся не его суммы обжаловать это начисление?
|19/01/17 16:30
Ksenija > gorinich007
19/01/17 15:36
о старом. на ФИО старого приходит платежки на адрес этой квартиры, которую старый уже продал. а при продаже новым соб-ком квартиры далее этот остаток все равно будет висеть на квартире. получается новому собственнику надо взять акт сверки и если там светятся не его суммы обжаловать это начисление?
|19/01/17 16:26
Rossi > Ksenija
19/01/17 16:24
Как я понял, речь о старом собственнике
"Задолженность он не погасил. Квартира продана, а ему продолжают приходить платежки"
|19/01/17 16:24
Ksenija > Rossi
19/01/17 16:07
не так то, что долг старого соб-ка пришит к начислениям нового (предполагаю, что в платежке для нового соб-ка числится долг старого соб-ка). ну к квартире так точно и это будет видно по документам (акт сверки или что там дают) из ком служб.
|19/01/17 16:07
Rossi > Ksenija
19/01/17 16:05
Что не так с платежками? Истечение исковой давности не влечет прекращение долга.
|19/01/17 16:05
Ksenija > Rossi
19/01/17 15:53
при продаже квартиры новый покупатель поставит этот вопрос нынешнему соб-ку.
а платежку (начисление) обжаловать можно?
|19/01/17 15:53
Rossi > gorinich007
19/01/17 15:36
Так а в чем проблема? Платежки лежат и просят есть? Просто не платите, а если они подадут в суд, заявите о применении исковой давности.
|19/01/17 15:50
ротор1 > gorinich007
19/01/17 15:48
Что это за зверь такой - сроки взыскания?
|19/01/17 15:48
gorinich007 > ротор1
19/01/17 15:40
А сроки взыскания?
|19/01/17 15:40
ротор1 > gorinich007
19/01/17 15:36
За потребленные услуги должен платить тот, кто их потреблял.
|19/01/17 15:36
gorinich007
В договоре купли-продажи квартиры есть пункт о том, что продавец обязан погасить всю задолженность за ком. услуги по состоянию на 15 мая 2012 года. Задолженность он не погасил. Квартира продана, а ему продолжают приходить платежки о задолженности именно до мая 2012 года. Существует ли возможность "отправить" ком. службы и не платить долг?