Карточка подписей, новый директор и банковские счета

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|19/01/17 18:01
decisionmaker > ротор1
19/01/17 16:55
Чого не в тему все в тему.
|19/01/17 17:07
ротор1 > Константин Д
19/01/17 17:06
Тогда возвращаемся к п. 18.13 - зміна одного підписанта.
|19/01/17 17:06
Константин Д > ротор1
19/01/17 16:57
Отдельно, но ведь карточка подписей подается при открытии счета уполномоченным на данный момент лицом. Процедура подачи карточки подписей на уже открытый счет ведь Инструкцией не предусматривается?
|19/01/17 16:57
ротор1 > Константин Д
19/01/17 16:44
Додаток 2.
Карточка на каждый счет отдельно.
|19/01/17 16:57
Константин Д > Alex2016
19/01/17 16:51
Ну хорошо, новые счета Петровым открывались с подачей новой карточки подписей. В этой норме не говорится ведь о том, что если поменялись уполномоченные лица, они должны подать новые карточки на все ранее открытые счета.
|19/01/17 16:55
ротор1 > Alex2016
19/01/17 16:51
Это чуть не в тему....
|19/01/17 16:51
Alex2016 > Константин Д
19/01/17 16:44
3.7. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картки із зразками підписів (додаток 4). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.
|19/01/17 16:50
ротор1 > Константин Д
19/01/17 16:44
насколько я помню, карточка оформляется на каждый конкретный счет. Мож ошибаюсь - посмотрите в этом НПА
|19/01/17 16:44
Константин Д > ротор1
19/01/17 16:41
"У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку" - а где здесь говорится о необходимости подачи карточки на каждый счет? В спорных правоотношениях новый директор подал карточку и у банка она есть
|19/01/17 16:41
ротор1 > Константин Д
19/01/17 16:23
|19/01/17 16:32
ОК АКА Олюня > Константин Д
19/01/17 16:23
формально у нового нет доступа к старым счетам.
наверное, надо было поменять карточку по старым счетам, а потом заводить новые счета и перекидывать их на новые
|19/01/17 16:23
Константин Д > ротор1
19/01/17 16:15
А чем устанавливается такая обязанность подачи новых карточек?
|19/01/17 16:15
ротор1 > Константин Д
19/01/17 16:02
На первый взгляд вполне обоснованная позиция банка.
|19/01/17 16:02
Константин Д
Добрый день, коллеги. Ситуация такова: Директором Ивановым были открыты 2 банковских счета юрлицу. В дальнейшем был назначен новый директор Петров. Директор Петров, получив полномочия, открыл предприятию 2 новых банковских счета в том же банке, что и Иванов. При оформлении новых счетов Петров подал в банк карточку подписей, где он указан лицом с правом первой подписи. В дальнейшем Петров подал платежные поручения в банк, в котором указал банку перевести средства со старых счетов, открытых предприятию Ивановым на новые открытые счета предприятия. Банк не хочет выполнять указанные платежные поручения ссылаясь на то, что у него нет карточки подписей Петрова на счета, открытые Ивановым и якобы Петров должен был подать карточку подписей на старые счета. Насколько обоснована позиция банка.