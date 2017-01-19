Карточка подписей, новый директор и банковские счета

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19/01/17 17:06 Константин Д > ротор1 19/01/17 16:57

Отдельно, но ведь карточка подписей подается при открытии счета уполномоченным на данный момент лицом. Процедура подачи карточки подписей на уже открытый счет ведь Инструкцией не предусматривается?



19/01/17 16:57 Константин Д > Alex2016 19/01/17 16:51

Ну хорошо, новые счета Петровым открывались с подачей новой карточки подписей. В этой норме не говорится ведь о том, что если поменялись уполномоченные лица, они должны подать новые карточки на все ранее открытые счета.



19/01/17 16:51 Alex2016 > Константин Д 19/01/17 16:44

3.7. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картки із зразками підписів (додаток 4). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.



19/01/17 16:50 ротор1 > Константин Д 19/01/17 16:44

насколько я помню, карточка оформляется на каждый конкретный счет. Мож ошибаюсь - посмотрите в этом НПА



19/01/17 16:44 Константин Д > ротор1 19/01/17 16:41

"У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку" - а где здесь говорится о необходимости подачи карточки на каждый счет? В спорных правоотношениях новый директор подал карточку и у банка она есть



19/01/17 16:32 ОК АКА Олюня > Константин Д 19/01/17 16:23

формально у нового нет доступа к старым счетам.

наверное, надо было поменять карточку по старым счетам, а потом заводить новые счета и перекидывать их на новые



19/01/17 16:15 ротор1 > Константин Д 19/01/17 16:02

На первый взгляд вполне обоснованная позиция банка.

