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Карточка подписей, новый директор и банковские счета
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19/01/17 18:01  decisionmakerОтправить письмо > ротор1    19/01/17 16:55Дерево
Чого не в тему все в тему.

19/01/17 17:07  ротор1 > Константин Д    19/01/17 17:06Дерево
Тогда возвращаемся к п. 18.13 - зміна одного підписанта.

19/01/17 17:06  Константин ДОтправить письмо > ротор1    19/01/17 16:57Дерево
Отдельно, но ведь карточка подписей подается при открытии счета уполномоченным на данный момент лицом. Процедура подачи карточки подписей на уже открытый счет ведь Инструкцией не предусматривается?

19/01/17 16:57  ротор1 > Константин Д    19/01/17 16:44Дерево
Додаток 2.
Карточка на каждый счет отдельно.

19/01/17 16:57  Константин ДОтправить письмо > Alex2016    19/01/17 16:51Дерево
Ну хорошо, новые счета Петровым открывались с подачей новой карточки подписей. В этой норме не говорится ведь о том, что если поменялись уполномоченные лица, они должны подать новые карточки на все ранее открытые счета.

19/01/17 16:55  ротор1 > Alex2016    19/01/17 16:51Дерево
Это чуть не в тему....

19/01/17 16:51  Alex2016 > Константин Д    19/01/17 16:44Дерево
3.7. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2) / картки із зразками підписів (додаток 4). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.

19/01/17 16:50  ротор1 > Константин Д    19/01/17 16:44Дерево
насколько я помню, карточка оформляется на каждый конкретный счет. Мож ошибаюсь - посмотрите в этом НПА

19/01/17 16:44  Константин ДОтправить письмо > ротор1    19/01/17 16:41Дерево
"У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку" - а где здесь говорится о необходимости подачи карточки на каждый счет? В спорных правоотношениях новый директор подал карточку и у банка она есть

19/01/17 16:41  ротор1 > Константин Д    19/01/17 16:23Дерево
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19/01/17 16:32  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Константин Д    19/01/17 16:23Дерево
формально у нового нет доступа к старым счетам.
наверное, надо было поменять карточку по старым счетам, а потом заводить новые счета и перекидывать их на новые

19/01/17 16:23  Константин ДОтправить письмо > ротор1    19/01/17 16:15Дерево
А чем устанавливается такая обязанность подачи новых карточек?

19/01/17 16:15  ротор1 > Константин Д    19/01/17 16:02Дерево
На первый взгляд вполне обоснованная позиция банка.

19/01/17 16:02  Константин ДОтправить письмо   Дерево
Добрый день, коллеги. Ситуация такова: Директором Ивановым были открыты 2 банковских счета юрлицу. В дальнейшем был назначен новый директор Петров. Директор Петров, получив полномочия, открыл предприятию 2 новых банковских счета в том же банке, что и Иванов. При оформлении новых счетов Петров подал в банк карточку подписей, где он указан лицом с правом первой подписи. В дальнейшем Петров подал платежные поручения в банк, в котором указал банку перевести средства со старых счетов, открытых предприятию Ивановым на новые открытые счета предприятия. Банк не хочет выполнять указанные платежные поручения ссылаясь на то, что у него нет карточки подписей Петрова на счета, открытые Ивановым и якобы Петров должен был подать карточку подписей на старые счета. Насколько обоснована позиция банка.

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