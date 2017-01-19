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Уставной капитал под залог. Возможно ли это?
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19/01/17 18:24  Елена ЕфимоваОтправить письмо > lawyer_beginner    19/01/17 18:20Дерево
Якщо зайти з іншого боку... Чи може заставне майно бути внесено в статутний капітал?)

19/01/17 18:20  lawyer_beginnerОтправить письмо > Елена Ефимова    19/01/17 18:13Дерево
Краще запитати у банку ;)

19/01/17 18:16  Елена ЕфимоваОтправить письмо > Елена Ефимова    19/01/17 17:30Дерево
А если зайти с другой стороны, может ли залоговое имущество быть внесено в уставной капитал?

19/01/17 18:13  Елена ЕфимоваОтправить письмо > lawyer_beginner    19/01/17 18:07Дерево
Я вже це зрозуміла...
Хочу подискутувати з приводу, чи буде цікавим це майно банку...
В кого які були випадки...

19/01/17 18:07  lawyer_beginnerОтправить письмо > Елена Ефимова    19/01/17 17:47Дерево
Передається не статутний капітал як такий, а власне майно.

19/01/17 17:54  Елена ЕфимоваОтправить письмо > gloria60    19/01/17 17:51Дерево
ясно, спасибо, поняла.

19/01/17 17:51  gloria60 > Елена Ефимова    19/01/17 17:47Дерево
Нет такого понятия "уставный капитал по залог".
Уставный капитал - это условное понятие.
Все, что участники вносят в УК - становится имуществом Предприятия.
В залог передается просто имущество (оборудование),уже как собственность самого Предприятия.

19/01/17 17:50  MuironОтправить письмо > Елена Ефимова    19/01/17 17:47Дерево
"есть нормативка, которая это подтверждает?"
Да, ч.1 ст. 19 Конституции Украины.

Ничем это не запрещено, просто могут быть проблемы если на это имущество будет обращено взыскание. Придется или уменьшать уставной капитал (довольно сложная процедура) или довнести его другим имуществом.

19/01/17 17:50  decisionmakerОтправить письмо > Елена Ефимова    19/01/17 17:47Дерево
В заставу воно вже буде передаватись не як статутний капытал, а як обладнання товариства.

19/01/17 17:47  Елена ЕфимоваОтправить письмо > lawyer_beginner    19/01/17 17:37Дерево
А на что Вы ссылаетесь, есть нормативка, которая это подтверждает?
И будет ли интересно данное оборудование банку, если банк перед тем как выдавать кредит, смотрит на размер уставного капитала, и что в него входит, это уже как бы одно из составляющих для выдачи кредита.

19/01/17 17:37  lawyer_beginnerОтправить письмо > Елена Ефимова    19/01/17 17:30Дерево
Так.

19/01/17 17:30  Елена ЕфимоваОтправить письмо   Дерево
Можно ли уставной капитал, который был внесен оборудованием внести под залог в банке?

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