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|19/01/17 18:24
Елена Ефимова > lawyer_beginner
19/01/17 18:20
Якщо зайти з іншого боку... Чи може заставне майно бути внесено в статутний капітал?)
|19/01/17 18:20
lawyer_beginner > Елена Ефимова
19/01/17 18:13
Краще запитати у банку ;)
|19/01/17 18:16
Елена Ефимова > Елена Ефимова
19/01/17 17:30
А если зайти с другой стороны, может ли залоговое имущество быть внесено в уставной капитал?
|19/01/17 18:13
Елена Ефимова > lawyer_beginner
19/01/17 18:07
Я вже це зрозуміла...
Хочу подискутувати з приводу, чи буде цікавим це майно банку...
В кого які були випадки...
|19/01/17 18:07
lawyer_beginner > Елена Ефимова
19/01/17 17:47
Передається не статутний капітал як такий, а власне майно.
|19/01/17 17:54
Елена Ефимова > gloria60
19/01/17 17:51
ясно, спасибо, поняла.
|19/01/17 17:51
gloria60 > Елена Ефимова
19/01/17 17:47
Нет такого понятия "уставный капитал по залог".
Уставный капитал - это условное понятие.
Все, что участники вносят в УК - становится имуществом Предприятия.
В залог передается просто имущество (оборудование),уже как собственность самого Предприятия.
|19/01/17 17:50
Muiron > Елена Ефимова
19/01/17 17:47
"есть нормативка, которая это подтверждает?"
Да, ч.1 ст. 19 Конституции Украины.
Ничем это не запрещено, просто могут быть проблемы если на это имущество будет обращено взыскание. Придется или уменьшать уставной капитал (довольно сложная процедура) или довнести его другим имуществом.
|19/01/17 17:50
decisionmaker > Елена Ефимова
19/01/17 17:47
В заставу воно вже буде передаватись не як статутний капытал, а як обладнання товариства.
|19/01/17 17:47
Елена Ефимова > lawyer_beginner
19/01/17 17:37
А на что Вы ссылаетесь, есть нормативка, которая это подтверждает?
И будет ли интересно данное оборудование банку, если банк перед тем как выдавать кредит, смотрит на размер уставного капитала, и что в него входит, это уже как бы одно из составляющих для выдачи кредита.
|19/01/17 17:37
lawyer_beginner > Елена Ефимова
19/01/17 17:30
Так.
|19/01/17 17:30
Елена Ефимова
Можно ли уставной капитал, который был внесен оборудованием внести под залог в банке?