А если зайти с другой стороны, может ли залоговое имущество быть внесено в уставной капитал?

Нет такого понятия "уставный капитал по залог". Уставный капитал - это условное понятие. Все, что участники вносят в УК - становится имуществом Предприятия. В залог передается просто имущество (оборудование),уже как собственность самого Предприятия.

"есть нормативка, которая это подтверждает?" Да, ч.1 ст. 19 Конституции Украины. Ничем это не запрещено, просто могут быть проблемы если на это имущество будет обращено взыскание. Придется или уменьшать уставной капитал (довольно сложная процедура) или довнести его другим имуществом.