Оренда без актів наданих послуг

я с Вами полностью согласна, но почему было такое странное решение суда, если мне коллега отправит ссылку на него, то я его размещу.

Можете создавать, я не против. Думаю, что многим данная ветка будет очень полезна. Так как многие просто боятся задавать свои вопросы, и делают вид, что всё знают.

Акты оказания услуг можно составлять (налоговая бывает требует), но их отсутствие не будет проблемой в суде: если доказана передача имущества и не доказан его возврат, то арендатор должен оплачивать этот период.