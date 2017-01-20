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Оренда без актів наданих послуг
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20/01/17 14:46  Елена ЕфимоваОтправить письмо > ОК АКА Олюня    20/01/17 14:43Дерево
Этот форум для многих основной. Больше шансов получить ответ.

20/01/17 14:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Елена Ефимова    20/01/17 14:31Дерево
а многие просто не хотят пользоваться поиском по форумам?

20/01/17 14:31  Елена ЕфимоваОтправить письмо > Rossi    20/01/17 13:49Дерево
я с Вами полностью согласна, но почему было такое странное решение суда, если мне коллега отправит ссылку на него, то я его размещу.

20/01/17 14:31  Елена ЕфимоваОтправить письмо > lawyer_beginner    20/01/17 12:47Дерево
Можете создавать, я не против. Думаю, что многим данная ветка будет очень полезна. Так как многие просто боятся задавать свои вопросы, и делают вид, что всё знают.

20/01/17 13:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Елена Ефимова    20/01/17 12:41Дерево
думаю, Вам это будет полезно прочесть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/01/17 13:49  Rossi > Елена Ефимова    20/01/17 12:41Дерево
Акты оказания услуг можно составлять (налоговая бывает требует), но их отсутствие не будет проблемой в суде: если доказана передача имущества и не доказан его возврат, то арендатор должен оплачивать этот период.

20/01/17 13:08  lawyer_beginnerОтправить письмо > Ksenija    20/01/17 12:58Дерево
Так, оренда - це не послуга (відповідно до цивільного законодавства та загальноприйнятої теорії цивільного права).

20/01/17 12:58  KsenijaОтправить письмо > Елена Ефимова    20/01/17 12:41Дерево
были темы на тему что аренда вообще не есть услугой. и раньше, давно, её актами не оформляли. не знаю даже , как для налоговой по бух учету это проходило. и как фиксировать тогда факт того, что арендой воспользовались. получается, пока нет акта сдачи помещения обратно- есть факт аренды. по Гр кодексу на аренду ежемесячный акт не требуется.

20/01/17 12:47  lawyer_beginnerОтправить письмо > Елена Ефимова    20/01/17 12:41Дерево
Пропоную модератору створити гілку для дивних запитань від Елена Ефимова.

20/01/17 12:41  Елена ЕфимоваОтправить письмо   Дерево
Якщо є підписаний Договір, акт примання-передачі об'єкту оренди, але немає актів наданих послуг, то чи можливо довести факт заборгованності орендаря перед орендодавцем?
Тому що, у колеги був випадок, коли суд заявив, що без акту наданих послуг немає підтвердженого факту, що орендар користувався цим приміщенням весь строк. Відповідач не з'явився.

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