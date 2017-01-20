Оренда без актів наданих послуг

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|20/01/17 14:46
Елена Ефимова > ОК АКА Олюня
20/01/17 14:43
Этот форум для многих основной. Больше шансов получить ответ.
|20/01/17 14:43
ОК АКА Олюня > Елена Ефимова
20/01/17 14:31
а многие просто не хотят пользоваться поиском по форумам?
|20/01/17 14:31
Елена Ефимова > Rossi
20/01/17 13:49
я с Вами полностью согласна, но почему было такое странное решение суда, если мне коллега отправит ссылку на него, то я его размещу.
|20/01/17 14:31
Елена Ефимова > lawyer_beginner
20/01/17 12:47
Можете создавать, я не против. Думаю, что многим данная ветка будет очень полезна. Так как многие просто боятся задавать свои вопросы, и делают вид, что всё знают.
|20/01/17 13:56
ОК АКА Олюня > Елена Ефимова
20/01/17 12:41
|20/01/17 13:49
Rossi > Елена Ефимова
20/01/17 12:41
Акты оказания услуг можно составлять (налоговая бывает требует), но их отсутствие не будет проблемой в суде: если доказана передача имущества и не доказан его возврат, то арендатор должен оплачивать этот период.
|20/01/17 13:08
lawyer_beginner > Ksenija
20/01/17 12:58
Так, оренда - це не послуга (відповідно до цивільного законодавства та загальноприйнятої теорії цивільного права).
|20/01/17 12:58
Ksenija > Елена Ефимова
20/01/17 12:41
были темы на тему что аренда вообще не есть услугой. и раньше, давно, её актами не оформляли. не знаю даже , как для налоговой по бух учету это проходило. и как фиксировать тогда факт того, что арендой воспользовались. получается, пока нет акта сдачи помещения обратно- есть факт аренды. по Гр кодексу на аренду ежемесячный акт не требуется.
|20/01/17 12:47
lawyer_beginner > Елена Ефимова
20/01/17 12:41
Пропоную модератору створити гілку для дивних запитань від Елена Ефимова.
|20/01/17 12:41
Елена Ефимова
Якщо є підписаний Договір, акт примання-передачі об'єкту оренди, але немає актів наданих послуг, то чи можливо довести факт заборгованності орендаря перед орендодавцем?
Тому що, у колеги був випадок, коли суд заявив, що без акту наданих послуг немає підтвердженого факту, що орендар користувався цим приміщенням весь строк. Відповідач не з'явився.