Відмова від обідньої перерви

22/01/17 21:41 Лариса2402



Другий день шукаю як вийти з ситуації і не можу нічого конкретного знайти.

Знайшла таке, цитата: "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки N 73 ( z0242-00 ) від 10.04.2000 ) Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи. За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи." Джерело:

Таким чином чи можу я на підставі вищенаведеного просити інший режим роботи і не включати обідню перерву?



Або ще - цитата: "Лист Мінсоцполітики від 03.02.2012 р. №31/13/133-12 Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Час початку та закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Але, обмеживши максимальну тривалість обідньої перерви двома годинами, законодавство не визначає її мінімальної тривалості. Проте її тривалість має бути такою, щоб перерва виконувала своє призначення.Тривалість перерв для відпочинку та харчування встановлюється роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм та гарантій, установлених чинним законодавством і Галузевою угодою." Джерело:

Цитата: "Згідно зі статтею 66 КЗпП працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Таким чином, перерва для відпочинку передбачається обов'язково. Проте законодавство не визначає її мінімальної тривалості. Це може бути навіть 10-15 хв. Якщо правилами внутрішнього трудового розпорядку передбачено більшу тривалість, ніж бажають працівники, на зборах трудового колективу можна прийняти рішення про внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку і встановити меншу тривалість перерви." Джерело:



Може почилаючись на це можна просити лише 15 хв перерви якщо не можна повністю відмовитися? Чи все-таки є якийсь вихід щоб відмовитися від перерви. Обідня перерва - моє право, а не обов'язок, по-логіці... і не має шкодити працівнику…



Доброго вечора. Мені потрібно відмовитися від обідньої перерви, але невідомо як це має оформити закладу щоб не було порушено законів про охорону праці чи інше законодавство, тому прошу допомоги. Працюю в спеціальній школі-інтернаті 40 годин на тиждень педагогом-організатором+ трошки годин педнавантаження. Не входжу в адміністрацію школи, відношуся до педагогічного персоналу. З цього нового року потрібно перейти на новий графік роботи з обідньою перервою через 4 години після початку роботи, оскільки робота без перерви є порушенням законодавства, таким чином відповідно графік зміститься на годину вперед . Доїзджаю до роботи дві години, відповідно стільки ж назад. На обідню перерву не має можливості відлучитися оскільки заклад знаходиться поза межами населенного пункту та й по причині спеціфики наших дітей (діти, які потребують корекції розумового розвитку, по старій назві - розумово відсталі діти), хто працює дефектологом - зрозуміє. І виходить так що обідня перерва повністю не виправдовує свого призначення і вона є фіктивною. Змістивши графік роботи із-за перерви - нема можливості доїхати кожного дня вчасно до роботи по причини відсутності в той час автобусу з мого населенного пункту і потрібно виїжджати за 3 години наперед добираючись попутним транспортом, якого так рано ще нема. Ця обідня перерва яка настільки не виправдовує себе, що відбувається просто повне виснаження мого організму, передбачаю, що виникатимуть і спізнення. Позвонила в кілька сільських шкіл - там педагоги-організатори працюють без обідньої перерви, працюють і проживають в одному населенному пункті. Наскільки зрозуміла без обідньої перерви - у них прийнято по внутрішньому розпорядку. Що потрібно змінити щоб графік роботи не був таким виснажливим? У мене тепер виходить на роботі перебуваю і працюю не 40, а 45 годин на тиждень +4 години кожен день йде на дорогу. Справа не в оплаті праці, справа в тому що обідня перерва в моєму випадку зовсім себе не оправдовує, а лише виснажує.Другий день шукаю як вийти з ситуації і не можу нічого конкретного знайти.Знайшла таке, цитата: "Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстваосвіти і науки N 73 ( z0242-00 ) від 10.04.2000 ) Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи. За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи." Джерело: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Таким чином чи можу я на підставі вищенаведеного просити інший режим роботи і не включати обідню перерву?Або ще - цитата: "Лист Мінсоцполітики від 03.02.2012 р. №31/13/133-12 Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Час початку та закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Але, обмеживши максимальну тривалість обідньої перерви двома годинами, законодавство не визначає її мінімальної тривалості. Проте її тривалість має бути такою, щоб перерва виконувала своє призначення.Тривалість перерв для відпочинку та харчування встановлюється роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм та гарантій, установлених чинним законодавством і Галузевою угодою." Джерело: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Цитата: "Згідно зі статтею 66 КЗпП працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Таким чином, перерва для відпочинку передбачається обов'язково. Проте законодавство не визначає її мінімальної тривалості. Це може бути навіть 10-15 хв. Якщо правилами внутрішнього трудового розпорядку передбачено більшу тривалість, ніж бажають працівники, на зборах трудового колективу можна прийняти рішення про внесення змін до правил внутрішнього трудового розпорядку і встановити меншу тривалість перерви." Джерело: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Може почилаючись на це можна просити лише 15 хв перерви якщо не можна повністю відмовитися? Чи все-таки є якийсь вихід щоб відмовитися від перерви. Обідня перерва - моє право, а не обов'язок, по-логіці... і не має шкодити працівнику…

