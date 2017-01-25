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25/01/17 10:52 lukas > Asio 25/01/17 10:33

Я вже писав - відносини з боржником тривають довго і зайшли настільки далеко, що я цілком припускаю подачу ним заяви, що я неправомірно отримав документ (виконавчий лист) про стягнення з державної компанії вже сплачених нею сум з метою незаконного заволодіння грошовими коштами і т.ін. Навіщо це мені?

Практика показує, що відтепер і перша інстанція мене розуміє швидше, ніж боржник та/або ВДВС.



25/01/17 10:40 lukas > student_1 25/01/17 10:15

Простіше - не завжди правильно і найшвидше. Так сталось, що у цьому випадку доводити суму, що підлягає доплаті, мені значно простіше у суді, а не виконавцеві (це вже другий виконавчий лист до цього боржника).

ЗІ виконавець також "не вміє" читати підпункт б) пункту 164.2.14 ПКУ :(



25/01/17 10:33 Asio > lukas 25/01/17 10:24

Вам вірно зазначив student_1, отримуєте виконавчий лист та пред'являєте його на виконання до виконавчої служби, в заяві про відкриття ВП вказуєте що сума боргу складає стільки-то (менша ніж у виконавчому документі). Жодних питань з приводу того чому Ви отримували в/л на повну суми при частковій сплаті Вам ніхто ставити не має права.



25/01/17 10:31 Marlboro! > lukas 25/01/17 10:24

Вам не потрібно буде пояснювати, чому Вам видали лист на всю суму (в т.ч. виконану).

Суд не контролює фактичне виконання рішення і не має повноважень зменшити суму за виконавчим листом, тому він в будь-якому разі видасть його на всю суму по рішенню.



Я згоден з student_1 - подавайте "повний" лист на виконання і все. Виконавець просто не буде стягувати суму, яку як виконану докаже боржник. І вже в рамках виконавчого провадження Вам потрібно буде доводити, що боржник має сплатити суму яку Ви вважаєте правильною.



П.С, я мав на увазі податковий кодекс. Він не встановлює ніяких механізмів оспорення утримання податку агентом.



25/01/17 10:24 lukas > Marlboro! 25/01/17 10:05

Не підлягає виконанню частково - це передбачено ч. 4 ст. 369 ЦПК України.

Це дасть мені змогу хоча б щось відповідати, коли мене питатимуть (з подачі боржника) - чому я отримав виконавчий лист на усю суму частково вже виконаного рішення (відносини з боржником зайшли вже настільки далеко).

Тим більше, що боржник переконаний, що він (як податковий агент) утримав податок абсолютно правильно (ну не бачить він підпункт б) пункту 164.2.14 ПКУ).

ЗІ Який кодекс і що саме не регулює?



25/01/17 10:15 student_1 > lukas 25/01/17 09:56

простіше одержати виконавчий лист, подати його на виконання, при цьому вказати, що він частково виконаний. і хай боржник розбирається з тим, як буде доводити свою правоту



25/01/17 10:05 Marlboro! > lukas 25/01/17 09:56

А для чого визнавати лист невиконуваним? Що це Вам дасть?



П.С. кодекс цього не регулює

