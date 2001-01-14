 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Водительские права нужно отменить
Борьба с контрафактом: Как защитить Украину от подделок? Часть 2
Порядок проведення податкових перевірок в 2017 році
Реформа Гройсмана. Облагать налогом расходы физлиц
Порятунку більше не буде
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Справки и Объявления
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Шукаю лист Держкомпідприємництва України від 14.01.01 р. №4-47/1526
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/01/17 11:04  МладенецОтправить письмо > ротор    26/01/17 11:02Дерево
дякую!

26/01/17 11:02  роторОтправить письмо > Младенец    26/01/17 10:28Дерево
ловите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ
N 4-47/1526 від 14.01.2001

Представительствам Госкомпредпринимательства
Направляем вам для учета в работе методические материалы относительно использования договора поручения в сфере лицензирования.
Определенными видами деятельности, перечень которых определяется Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14], субъект хозяйственной деятельности может заниматься только на основании лицензии.
Орган лицензирования предоставляет субъекту круг специальной правоспособности относительно правомочности осуществления вида деятельности, определенного Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] в качестве требующего разрешения. Таким разрешением является согласно нормам Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" лицензия.
Статья 3 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] устанавливает, что лицензия является единственным документом разрешающего характера, дающим право на занятие определенным видом хозяйственной деятельности, которая в соответствии с законодательством подлежит ограничению.
В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] в лицензии указываются, в частности, следующие сведения:
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - субъекта предпринимательской деятельности;
- местонахождение юридического лица или местожительство физического лица - субъекта предпринимательской деятельности.
В соответствии с частью 13 статьи 14 данного Закона лицензиат не может передавать лицензию или ее копию другому юридическому лицу или физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности для осуществления хозяйственной деятельности.
Исходя из вышеуказанного и руководствуясь статьями 48, 49 Гражданского кодекса [1540-06], сделка, содержанием которой является осуществление одной стороной (поверенным) по поручению другого лица (доверителя) действий по осуществлению вида деятельности, подлежащего лицензированию, если поверенный не получил от органа лицензирования лицензии, - является недействительной.

Заместитель Председателя С.Третьяков

"Бухгалтер", N 16, июнь, 2001 г.

26/01/17 10:28  МладенецОтправить письмо   Дерево
Власне, проблема окреслена в топіку. Буду вдячний за текст)

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Черныш сказал, почему допускает ж/д перевозки пассажиров с ОРДО
Во Франции прокуратура проверит жену Фийона по делу о хищении
Похищенного в Крыму адвоката подозревают в экстремизме: видео
Прокуратура ищет заммэра Ужгорода, сам он опровергает побег - СМИ
Легендарный боксер де ла Хойя арестован в США за вождение подшофе
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.