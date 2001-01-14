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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА



ЛИСТ

N 4-47/1526 від 14.01.2001



Представительствам Госкомпредпринимательства

Направляем вам для учета в работе методические материалы относительно использования договора поручения в сфере лицензирования.

Определенными видами деятельности, перечень которых определяется Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14], субъект хозяйственной деятельности может заниматься только на основании лицензии.

Орган лицензирования предоставляет субъекту круг специальной правоспособности относительно правомочности осуществления вида деятельности, определенного Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] в качестве требующего разрешения. Таким разрешением является согласно нормам Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" лицензия.

Статья 3 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] устанавливает, что лицензия является единственным документом разрешающего характера, дающим право на занятие определенным видом хозяйственной деятельности, которая в соответствии с законодательством подлежит ограничению.

В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] в лицензии указываются, в частности, следующие сведения:

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - субъекта предпринимательской деятельности;

- местонахождение юридического лица или местожительство физического лица - субъекта предпринимательской деятельности.

В соответствии с частью 13 статьи 14 данного Закона лицензиат не может передавать лицензию или ее копию другому юридическому лицу или физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности для осуществления хозяйственной деятельности.

Исходя из вышеуказанного и руководствуясь статьями 48, 49 Гражданского кодекса [1540-06], сделка, содержанием которой является осуществление одной стороной (поверенным) по поручению другого лица (доверителя) действий по осуществлению вида деятельности, подлежащего лицензированию, если поверенный не получил от органа лицензирования лицензии, - является недействительной.



Заместитель Председателя С.Третьяков



"Бухгалтер", N 16, июнь, 2001 г.

ловите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВАЛИСТN 4-47/1526 від 14.01.2001Представительствам ГоскомпредпринимательстваНаправляем вам для учета в работе методические материалы относительно использования договора поручения в сфере лицензирования.Определенными видами деятельности, перечень которых определяется Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14], субъект хозяйственной деятельности может заниматься только на основании лицензии.Орган лицензирования предоставляет субъекту круг специальной правоспособности относительно правомочности осуществления вида деятельности, определенного Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] в качестве требующего разрешения. Таким разрешением является согласно нормам Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" лицензия.Статья 3 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] устанавливает, что лицензия является единственным документом разрешающего характера, дающим право на занятие определенным видом хозяйственной деятельности, которая в соответствии с законодательством подлежит ограничению.В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" [1775-14] в лицензии указываются, в частности, следующие сведения:- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - субъекта предпринимательской деятельности;- местонахождение юридического лица или местожительство физического лица - субъекта предпринимательской деятельности.В соответствии с частью 13 статьи 14 данного Закона лицензиат не может передавать лицензию или ее копию другому юридическому лицу или физическому лицу - субъекту предпринимательской деятельности для осуществления хозяйственной деятельности.Исходя из вышеуказанного и руководствуясь статьями 48, 49 Гражданского кодекса [1540-06], сделка, содержанием которой является осуществление одной стороной (поверенным) по поручению другого лица (доверителя) действий по осуществлению вида деятельности, подлежащего лицензированию, если поверенный не получил от органа лицензирования лицензии, - является недействительной.Заместитель Председателя С.Третьяков"Бухгалтер", N 16, июнь, 2001 г.

