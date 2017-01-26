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Чи є підстави для звернення до суду за ново виявленими обставинами?
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26/01/17 17:35  Marlboro!Отправить письмо > yyar    26/01/17 17:23Дерево
В такому разі скасування рішення №2 точно не буде підставою для перегляду за нововиявленими обставинами.

26/01/17 17:23  yyarОтправить письмо > Marlboro!    26/01/17 17:11Дерево
Дякую. Повертаючись до Вашого питання, думаю, що в рамках справи про поновлення А, як би рішення № 2 було скасоване, то воно б ніяк не вплинуло на результати прийнятого судом рішення в справі про поновлення А.

26/01/17 17:11  Marlboro!Отправить письмо > yyar    26/01/17 17:05Дерево
Так Ви ж не відповіли на поставлене питання - звідки нам знати чи вплине?) Але якщо Ви цього точно сказати не можете, значить скоріш за все не вплине і підставою для перегляду не стане.

26/01/17 17:05  yyarОтправить письмо > Marlboro!    26/01/17 16:57Дерево
Тобто, на скільки я розумію, в звязку із скасуванням рішення ради № 2, А буде залишатися як виконуючий обовязки редактора, а рішення суду про скасування рішення районної ради № 2, в рамках справи про поновлення А на роботі використати ніяк не можливо?

26/01/17 17:01  yyarОтправить письмо > Rossi    26/01/17 16:56Дерево
Тобто, на скільки я розумію, в звязку із скасуванням рішення ради № 2, А буде залишатися як виконуючий обовязки редактора, а рішення суду про скасування рішення районної ради № 2, в рамках справи про поновлення А на роботі використати ніяк не можливо?

26/01/17 16:57  Marlboro!Отправить письмо > yyar    26/01/17 16:51Дерево
Для перегляду за нововиявленими обставинами потрібно щоб рішення №2 впливало на результат розгляду позову про поновлення.

Представте, що під час розгляду спору про поновлення А рішення №2 вже було скасоване, про що Вам було відомо і ви цю інформацію довели до відома суду. Це б вплинуло на прийняте судом рішення?

26/01/17 16:56  Rossi > yyar    26/01/17 16:53Дерево
И какое отношение это имеет к решению вопрос о том, правомерно ли был уволен прежний редактор?

26/01/17 16:53  yyarОтправить письмо > Rossi    26/01/17 16:33Дерево
В тому то й справа, що призначення Б на посаду редактора пройшло з порушенням та не за процедурою, в наслідок чого рішення районної ради № 2 судом було скасоване.

26/01/17 16:51  yyarОтправить письмо > Marlboro!    26/01/17 16:32Дерево
В процес про поновлення рішення № 2 не згадувалось.

26/01/17 16:33  Rossi > yyar    26/01/17 16:28Дерево
А какое отношение законность назначения редактора Б имеет к законности увольнения редактора А?

26/01/17 16:32  Marlboro!Отправить письмо > yyar    26/01/17 16:28Дерево
Яку роль грало рішення №2 в процесі по поновленню А?

26/01/17 16:28  yyarОтправить письмо   Дерево
В грудні 2015 року, на підставі рішення районної ради № 1, А було звільнено з займаної посади редактора, на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП України.
Одночасно з цим, на підставі рішення районної ради № 1, А призначено виконуючим обов’язки редактора до моменту призначення на цю посаду нового редактора.
В січні 2016 року, на підставі рішення районної ради № 2, Б призначено новим редактором.
А, в січні 2016 року, звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, оскільки вважав, що його незаконно звільнили.
В травні 2016 року суд виніс рішення про відмову в поновленні А на роботі.
В липні 2016 року А оскаржив рішення районної ради № 2, про призначення Б новим редактором.
В січні 2017 року, суд постановив рішення про визнання рішення районної ради № 2, про призначення Б новим редактором – незаконним, та скасував його.
Чи можливо в такому випадку подати до суду заяву за ново виявленими обставинами, в рамках справи про поновлення А на роботі?
І чи буде скасоване рішення районної ради № 2, про призначення Б новим редактором ново виявленою обставиною?

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