Чи є підстави для звернення до суду за ново виявленими обставинами?

Так Ви ж не відповіли на поставлене питання - звідки нам знати чи вплине?) Але якщо Ви цього точно сказати не можете, значить скоріш за все не вплине і підставою для перегляду не стане.

Для перегляду за нововиявленими обставинами потрібно щоб рішення №2 впливало на результат розгляду позову про поновлення. Представте, що під час розгляду спору про поновлення А рішення №2 вже було скасоване, про що Вам було відомо і ви цю інформацію довели до відома суду. Це б вплинуло на прийняте судом рішення?