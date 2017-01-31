Виявилось що під кодом ЄДРПОУ підприємство з іншою назвою, які дії?

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31/01/17 18:35 Елена Ефимова > ментол 31/01/17 18:23

В доказову базу додайте ваше листування, факси і т.п.

Потрібно бачити звіти... Якщо вони по суті відображають все що зазвичай відображає акт (є місце складання,дата складання, суми, прописано, що послуги були повністю надані, які саме послуги надавались, заперечень до послуг немає...), то це фактично акт наданих послуг з іншою назвою.

Чому протягом шести місяців Ви не підписували з ними акти наданих послуг, та продовжували їх надавати не дивлячись на факт відсутності оплат зі сторони відповідача?



31/01/17 18:23 ментол > Елена Ефимова 31/01/17 17:55

Дякую Вам!Подаємо позов бо воно користувалось послугами,договір не підписало,а звіти про використані послуги підписало і поставили печатки з іншою назвою.Користуючись послугами порушило права нашого підприємства,бо не платило за ці послуги отримані, але акти наданих послуг не були підписані.Може взагалі суд відхилить наш позов за відстуністю належних доказів?Але керівницвто має намір судитись.Крім того хоче розмір позову досить не маленький.А доказової бази ,"кіт наплакав", вибачте)Ніхто з юристів не хоче братись за цю справу.



31/01/17 17:55 Елена Ефимова > ментол 31/01/17 17:16

Ви подаєте позов з новою назвою ТОВ (зазначте також код ЄГРПОУ, місцезнаходження), в самому позові прописуєте, що у відповідача відбулась зміна назви з ТОВ "Пупирка" на ТОВ "Хмаринка", що підтверджується Витягом.

Також надаєте первинні бухгалтерські документи:

Первинними документами бухгалтерського обліку є:

для Товару:

видаткова накладна (якщо немає видаткової накладної, то надайте ТТН).

для Послуг:

акти наданих послуг.



Якщо підпримство є платником ПДВ і було Вашим постачальником/виконавцем то воно надавало Вам податкову накладну, це також може бути доказом по справі.



P.S. Чому Ви подаєте позов на це підприємство?



31/01/17 17:32 User_N > ментол 31/01/17 17:16

ні

тільки позов подавайте за новою назвою,

а в позові пояснюйте (посилаючись на витяг) чому в документах фігурує інша назва



31/01/17 17:16 ментол > Елена Ефимова 31/01/17 17:04

Але в тому то і справа що договір це підприємство не підписало, а лише звіти, що підтверджують дії які здійснювались .Якщо у розширеному витязі буде зазнанчено зміну назви підприємства,суд не відмовить у порушення провадження у справі із причини неналежного відповідача?



31/01/17 17:04 Елена Ефимова > User_N 31/01/17 16:51

Розширений витяг, це так називається. В ньому відображаються всі зміни, що відбулись з підприємством (всі реєстраційні дії).

Якщо в Вас збереглись копії установчих документів цього підприємства (вони їх Вам могли надати під час укладання договору), можете їх додати до позовної заяви.





31/01/17 16:51 User_N > ментол 31/01/17 16:02

замовте розлогий витяг з реєстру, не пошкодуйте вже тих 56 чи 80 грн.

один з наших контрагентів ледь не щороку міняє назву.

витяг при підготуванні позову вам однак знадобиться.

якщо ви все ж умудрились укласти договір з неіснуючим підприємством, тоді вам мабуть тре не в суд, а в поліцію (



31/01/17 16:44 Елена Ефимова > ментол 31/01/17 16:02

Предприятие просто изменило свое название. Оно могло и учредителей поменять и директора. Это не запрещено на уровне закона. ЕГРПОУ, которое у Вас есть присваивается один раз, и только одной компании, все остальные метаморфозы, которые происходят с данной компанией не указывают на то, что они не будут нести ответственность по договору.

Вы за что переживаете?



31/01/17 16:23 AM > ментол 31/01/17 16:02

Ну, реестр это всего лишь программа. Может быть и сбой.



Если предположить, что запись в реестре верна, значит предприятие, с которым у Вас договор, не существует. Тогда получается, что физлицо, с которым Вы контактировали, и которое прикрывалось не существующим юрлицом, обмануло Вас



31/01/17 16:18 ментол > Rossi 31/01/17 16:09

Код ЄДРПОУ взяли із печатки та реквізитів зазначених у документах.

