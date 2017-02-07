7/02/17 14:48 Андросов > Marlboro! 7/02/17 14:06

До чого тут декомунізація?

Безумовно ні до чого!!!!

Згідно чинного Законодавства на території України заборонено використання атрибутики, в якій відтворюється поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки.

Я, як офіцер-підводник (3 дівізія атомних підводних човнів Північного Червонопрапорного військово-морського флоту), на день Перемоги 9 травня 2017 року одягаю парадну військову форму, купую квіти.

Під час спроби покласти квіти до монумента загиблим мене затримують співробітники поліції та звинувачують саме у використанні забороненої атрибутики!

Чи таке не можливо!

В минулому році більшість ветеранів не осмілилось вдягти на свято свою форму, побоюючись за своє здоров'я, нажаль...

