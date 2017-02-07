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Декомунізація. Зірка на флотському крабі
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7/02/17 18:25  Marlboro!Отправить письмо > Андросов    7/02/17 14:48Дерево
Я запитував яке відношення правовий термін "декомунізація" має до побиття однієї людини іншою.

7/02/17 16:24  KsenijaОтправить письмо > ARM    7/02/17 15:04Дерево
коммунистический признан таковым законом Украины
Стаття 2. Засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Комуністичний тоталітарний режим 1917-1991 років в Україні визнається злочинним і таким, що здійснював політику державного терору,... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

7/02/17 15:26  Андросов > ОК АКА Олюня    7/02/17 15:10Дерево
Принимаю, виноват.

7/02/17 15:10  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Андросов    7/02/17 15:08Дерево
все ветераны 2-й мировой на 9 Мая приходят в форме, если они этого хотят. и Вам напоминаю, что Вы тему создали в Бизнес-форуме, а не в Политфоруме

7/02/17 15:08  Андросов > Draft    7/02/17 14:50Дерево
Я закончил военную службу в 1991 году в возрасте 29 лет.
До 85 лет мне еще далековатоЁ но в нашей организации состоит капитан первого ранга Деревлев- ему 92 года, Виктор Пелевин 1937 года рожденияё

7/02/17 15:07  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ARM    7/02/17 15:04Дерево
напоминаю, что тема создана в Бизнес-форуме, а не в Политфоруме

7/02/17 15:04  ARM > Ksenija    7/02/17 14:59Дерево
кони/люди.
Фашистский режим был осужден на Нюрбергском процессе, т.е. в суде
Коммуннистический... судя по тому, что он есть в Германии, никто не судил ;)

7/02/17 14:59  KsenijaОтправить письмо > Андросов    7/02/17 14:48Дерево
давайте посмотрим на это со стороны.
в Германии наверняка есть подобный закон, признающий фашистский режим преступным. Если на улице появятся люди с символикой фашизма - это будет нарушением закона?
так вышло, что отстаивание своей земли проходило под символами, ныне отождествленными с тоталитаризмом.

7/02/17 14:50  DraftОтправить письмо > Андросов    7/02/17 14:48Дерево
Ветеранам войны уже за 85

7/02/17 14:50  DraftОтправить письмо > ARM    7/02/17 14:48Дерево
С заинтересованой

7/02/17 14:49  Андросов > Андросов    7/02/17 14:48Дерево
Питання риторичне. Такі наші реалії.

7/02/17 14:48  ARM > Draft    7/02/17 14:29Дерево
с чьей стороны?

7/02/17 14:48  Андросов > Marlboro!    7/02/17 14:06Дерево
До чого тут декомунізація?
Безумовно ні до чого!!!!
Згідно чинного Законодавства на території України заборонено використання атрибутики, в якій відтворюється поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки.
Я, як офіцер-підводник (3 дівізія атомних підводних човнів Північного Червонопрапорного військово-морського флоту), на день Перемоги 9 травня 2017 року одягаю парадну військову форму, купую квіти.
Під час спроби покласти квіти до монумента загиблим мене затримують співробітники поліції та звинувачують саме у використанні забороненої атрибутики!
Чи таке не можливо!
В минулому році більшість ветеранів не осмілилось вдягти на свято свою форму, побоюючись за своє здоров'я, нажаль...

7/02/17 14:29  DraftОтправить письмо > Marlboro!    7/02/17 13:54Дерево
Маячня все це. Якщо не гірше - підготування до провокацій.

7/02/17 14:06  Marlboro!Отправить письмо > Андросов    7/02/17 14:01Дерево
А до чого тут декомунізація?

7/02/17 14:01  Андросов > Андросов    7/02/17 11:51Дерево
В прошлом году 23 августа в Харькове (день освобождения города) прошел телерепортаж, в котором очень активный гражданин избил человека, на котором была футболка с надписью СССР.
Что будет с военными ветеранами?
Честно говоря и предположить страшно.

7/02/17 13:57  Marlboro!Отправить письмо > Marlboro!    7/02/17 13:54Дерево
Виходячи з визначення на Вікі [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] я б сказав, що реконструкції там немає. Хоча б по причині використання саме парадної форми.
Окрім цього, контекст (покладення квітів) не підпадає

7/02/17 13:57  Андросов > Draft    7/02/17 13:39Дерево
Неопределенность ситуации в том, что и ВДВ с праздником 02 августа и пограничники с афганцами, все подпадают под санкции, предусмотренные законом.
Одел шапку со звездой, и все!

7/02/17 13:54  Marlboro!Отправить письмо > Draft    7/02/17 13:39Дерево
Щось є сильні сумніви, що покладення квітів можна вважати реконструкцією.
Нормативного визначення реконструкції, я так розумію, немає.

7/02/17 13:53  Андросов > Draft    7/02/17 13:39Дерево
Вряд ли :-(((

7/02/17 13:53  Андросов > ARM    7/02/17 12:14Дерево
Вот и я о том же!
Печалька.....

7/02/17 13:39  DraftОтправить письмо > Marlboro!    7/02/17 13:15Дерево
Під реконструкцію

7/02/17 13:15  Marlboro!Отправить письмо > Draft    7/02/17 12:58Дерево
І під який з цих пунктів підпадає фуражка? А також використання фуражки при покладенні квітів?

7/02/17 12:58  DraftОтправить письмо > Андросов    7/02/17 12:07Дерево
6) на оригіналах бойових знамен;
9) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;

7/02/17 12:14  ARM > Андросов    7/02/17 11:51Дерево
формально - похоже, что таки да, нарушают..., имело место публичное использование запрещенного атрибута... хоть это, имхо, - маразм...

7/02/17 12:08  Андросов > Ksenija    7/02/17 11:59Дерево
Кокарда присутствует абсолютно на всех фуражках! И она не награда.

7/02/17 12:07  Андросов > Андросов    7/02/17 11:51Дерево
Там же ж, біля могили, стояли, вважаю що будуть стояти і в цьому році і в наступних роках, військові ветерани з прапорами різних видів військ (ВВС, ВМС, ВС). На прапорах є зображення п’ятикутної зірки. Це теж порушення Закону?

7/02/17 11:59  KsenijaОтправить письмо > Андросов    7/02/17 11:51Дерево
это не награда? это у всех?
3. Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму:
7) на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;

7/02/17 11:51  Андросов   Дерево
Колишні офіцери-підводники створили громадську ветеранську організацію.
Кожного 9 травня на День Перемоги вони надягали парадну військову форму та покладали квіти на могилу невідомого солдата.
Однак Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заборонено на території України заборонено використання атрибутики, в якій відтворюється поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки.
Саме це зображення (п’ятикутна зірка) знаходиться на кашкеті на флотському крабі.
Висновок: одягаючи військову форму ветерани порушують Закон!
Чи може я не прав?

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