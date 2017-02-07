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|7/02/17 18:25
Marlboro! > Андросов
7/02/17 14:48
Я запитував яке відношення правовий термін "декомунізація" має до побиття однієї людини іншою.
|7/02/17 16:24
Ksenija > ARM
7/02/17 15:04
|7/02/17 15:26
Андросов > ОК АКА Олюня
7/02/17 15:10
Принимаю, виноват.
|7/02/17 15:10
ОК АКА Олюня > Андросов
7/02/17 15:08
все ветераны 2-й мировой на 9 Мая приходят в форме, если они этого хотят. и Вам напоминаю, что Вы тему создали в Бизнес-форуме, а не в Политфоруме
|7/02/17 15:08
Андросов > Draft
7/02/17 14:50
Я закончил военную службу в 1991 году в возрасте 29 лет.
До 85 лет мне еще далековатоЁ но в нашей организации состоит капитан первого ранга Деревлев- ему 92 года, Виктор Пелевин 1937 года рожденияё
|7/02/17 15:07
ОК АКА Олюня > ARM
7/02/17 15:04
напоминаю, что тема создана в Бизнес-форуме, а не в Политфоруме
|7/02/17 15:04
ARM > Ksenija
7/02/17 14:59
кони/люди.
Фашистский режим был осужден на Нюрбергском процессе, т.е. в суде
Коммуннистический... судя по тому, что он есть в Германии, никто не судил ;)
|7/02/17 14:59
Ksenija > Андросов
7/02/17 14:48
давайте посмотрим на это со стороны.
в Германии наверняка есть подобный закон, признающий фашистский режим преступным. Если на улице появятся люди с символикой фашизма - это будет нарушением закона?
так вышло, что отстаивание своей земли проходило под символами, ныне отождествленными с тоталитаризмом.
|7/02/17 14:50
Draft > Андросов
7/02/17 14:48
Ветеранам войны уже за 85
|7/02/17 14:50
Draft > ARM
7/02/17 14:48
С заинтересованой
|7/02/17 14:49
Андросов > Андросов
7/02/17 14:48
Питання риторичне. Такі наші реалії.
|7/02/17 14:48
ARM > Draft
7/02/17 14:29
с чьей стороны?
|7/02/17 14:48
Андросов > Marlboro!
7/02/17 14:06
До чого тут декомунізація?
Безумовно ні до чого!!!!
Згідно чинного Законодавства на території України заборонено використання атрибутики, в якій відтворюється поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки.
Я, як офіцер-підводник (3 дівізія атомних підводних човнів Північного Червонопрапорного військово-морського флоту), на день Перемоги 9 травня 2017 року одягаю парадну військову форму, купую квіти.
Під час спроби покласти квіти до монумента загиблим мене затримують співробітники поліції та звинувачують саме у використанні забороненої атрибутики!
Чи таке не можливо!
В минулому році більшість ветеранів не осмілилось вдягти на свято свою форму, побоюючись за своє здоров'я, нажаль...
|7/02/17 14:29
Draft > Marlboro!
7/02/17 13:54
Маячня все це. Якщо не гірше - підготування до провокацій.
|7/02/17 14:06
Marlboro! > Андросов
7/02/17 14:01
А до чого тут декомунізація?
|7/02/17 14:01
Андросов > Андросов
7/02/17 11:51
В прошлом году 23 августа в Харькове (день освобождения города) прошел телерепортаж, в котором очень активный гражданин избил человека, на котором была футболка с надписью СССР.
Что будет с военными ветеранами?
Честно говоря и предположить страшно.
|7/02/17 13:57
Marlboro! > Marlboro!
7/02/17 13:54
|7/02/17 13:57
Андросов > Draft
7/02/17 13:39
Неопределенность ситуации в том, что и ВДВ с праздником 02 августа и пограничники с афганцами, все подпадают под санкции, предусмотренные законом.
Одел шапку со звездой, и все!
|7/02/17 13:54
Marlboro! > Draft
7/02/17 13:39
Щось є сильні сумніви, що покладення квітів можна вважати реконструкцією.
Нормативного визначення реконструкції, я так розумію, немає.
|7/02/17 13:53
Андросов > Draft
7/02/17 13:39
Вряд ли :-(((
|7/02/17 13:53
Андросов > ARM
7/02/17 12:14
Вот и я о том же!
Печалька.....
|7/02/17 13:39
Draft > Marlboro!
7/02/17 13:15
Під реконструкцію
|7/02/17 13:15
Marlboro! > Draft
7/02/17 12:58
І під який з цих пунктів підпадає фуражка? А також використання фуражки при покладенні квітів?
|7/02/17 12:58
Draft > Андросов
7/02/17 12:07
6) на оригіналах бойових знамен;
9) під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій;
|7/02/17 12:14
ARM > Андросов
7/02/17 11:51
формально - похоже, что таки да, нарушают..., имело место публичное использование запрещенного атрибута... хоть это, имхо, - маразм...
|7/02/17 12:08
Андросов > Ksenija
7/02/17 11:59
Кокарда присутствует абсолютно на всех фуражках! И она не награда.
|7/02/17 12:07
Андросов > Андросов
7/02/17 11:51
Там же ж, біля могили, стояли, вважаю що будуть стояти і в цьому році і в наступних роках, військові ветерани з прапорами різних видів військ (ВВС, ВМС, ВС). На прапорах є зображення п’ятикутної зірки. Це теж порушення Закону?
|7/02/17 11:59
Ksenija > Андросов
7/02/17 11:51
это не награда? это у всех?
3. Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму:
7) на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;
|7/02/17 11:51
Андросов
Колишні офіцери-підводники створили громадську ветеранську організацію.
Кожного 9 травня на День Перемоги вони надягали парадну військову форму та покладали квіти на могилу невідомого солдата.
Однак Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заборонено на території України заборонено використання атрибутики, в якій відтворюється поєднання серпа, молота та п'ятикутної зірки.
Саме це зображення (п’ятикутна зірка) знаходиться на кашкеті на флотському крабі.
Висновок: одягаючи військову форму ветерани порушують Закон!
Чи може я не прав?