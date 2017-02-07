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Оподаткування матеріальної шкоди та/або збитків завданих заподіянням шкоди
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7/02/17 18:35  Бумбокс2105   Дерево
Відповідно до статті 164.2. ПК До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:
...
164.2.14. дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування МАТЕРІАЛЬНОЇ або немайнової (моральної) шкоди, КРІМ:

а) сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування ЗБИТКІВ, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, а також шкоди життю та здоров'ю.

Відповідно до ст.22 ЦК - відшкодування збитків є ОДНИМ із способів відшкодування ШКОДИ

Тож в мене питання: які саме збитки маються на увазі в пп."а" п.164.2.14. ст. 164 ПК, якщо відшкодування збитків є одним із способів відшкодування майнової (матеріальної) шкоди, тобто це рівнозначні в даному випадку поняття??

До речі дивно: відшкодування МАТЕРІАЛЬНОЇ шкоди оподатковується, а "відшкодування ЗБИТКІВ, завданих внаслідок заподіяння МАТЕРІАЛЬНОЇ шкоди".

Хтось може пояснити на практичному прикладі різницю між цими поняттями в цілях оподаткування?





Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

2. Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

4. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).



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