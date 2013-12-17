Стягнення пені за користування чужими грошовими коштами у господарському процесі

ст. 536 ЦКУ. Розмір процентів за користування грошовими коштами має бути встановлено договором, законом або іншим актом цивільного законодавства. Я так розумію, що договором не встановлено, а закон або інший акт, який би встановлював плату за користування чужими коштами саме в контексті ст. 536 ЦКУ мені не відомий.

я ще раз наголошую на формулюванні в статтях: ст. 625 Цивільного Кодексу України: «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.» ст. 692 Цивільного Кодексу України говорить, що: «У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.»