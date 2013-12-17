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Стягнення пені за користування чужими грошовими коштами у господарському процесі
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10/02/17 15:29  V.T. > Jambo    10/02/17 14:10Дерево
Штрафні санкції.

Проценти - це плата за користування.

10/02/17 14:27  svp555Отправить письмо > Jambo    10/02/17 12:55Дерево
Ви писали якась інша відповідальність законом наче не встановлюється
Я вказав, яка встановлена. Можете стягнути інфляційні і 3 % річних, згідно закону.
3% річних (ст. 625) не є % за користування чужими коштами (ст. 692).

10/02/17 14:10  JamboОтправить письмо > V.T.    10/02/17 13:59Дерево
Що тоді встановлює ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України?

10/02/17 13:59  V.T. > Jambo    10/02/17 12:55Дерево
ст. 536 ЦКУ.
Розмір процентів за користування грошовими коштами має бути встановлено договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Я так розумію, що договором не встановлено, а закон або інший акт, який би встановлював плату за користування чужими коштами саме в контексті ст. 536 ЦКУ мені не відомий.

10/02/17 12:55  JamboОтправить письмо > Jambo    10/02/17 12:55Дерево
саме це мені не дає спокою

10/02/17 12:55  JamboОтправить письмо > svp555    10/02/17 12:13Дерево
я ще раз наголошую на формулюванні в статтях: ст. 625 Цивільного Кодексу України: «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.»
ст. 692 Цивільного Кодексу України говорить, що: «У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.»

10/02/17 12:13  svp555Отправить письмо > Jambo    10/02/17 11:48Дерево
У Вас прострочення оплати?
Якщо так, то ст. 625 ЦКУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

10/02/17 11:48  JamboОтправить письмо > Rossi    10/02/17 11:17Дерево
Договором взагалі не передбачено ніякої відповідальності окрім "визначеної законом". якась інша відповідальність законом наче не встановлюється. + формулювання - "за користування чужими коштами".

10/02/17 11:17  Rossi > Jambo    10/02/17 10:59Дерево
Странно вы изначально выразились. Это не пеня за пользование деньгами, это пеня за просрочку оплаты.

Да, есть такая норма, которая в хозяйственных отношениях непосредственно устанавливает пеню за просрочку исполнения денежных обязательств. Но суды зачастую не считают, что нормой установлена сама пеня; по их мнению, это всего лишь один из возможных порядков исчисления пени (какой смысл в такой норме - не известно).

Пошло вот отсюда:
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.12.2013 № 14
Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань
2.1.
...
Передбачений частиною шостою статті 231 ГК України розмір відповідальності за порушення грошових зобов'язань застосовується, якщо інше не узгоджено сторонами в договорі або не передбачено законом.

потом изменили:
Передбачене частиною шостою статті 231 ГК України формування відповідальності за порушення грошових зобов'язань застосовується, якщо інше не узгоджено сторонами в договорі або не передбачено законом.
{Абзац п'ятий підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 6 від 10.07.2014}

10/02/17 10:59  JamboОтправить письмо > Rossi    10/02/17 10:18Дерево
ч. 3 ст. 692 Цивільного Кодексу України говорить, що: «У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.»
Згідно ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України: «Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.»

10/02/17 10:56  JamboОтправить письмо > Rossi    10/02/17 10:18Дерево
вибачаюсь - 692 ЦК. а розмір пені брали за ст. 231 ГКУ

10/02/17 10:18  Rossi > Jambo    10/02/17 09:47Дерево
Где вы увидели пеню в той норме? И в каком размере вы собираетесь ее взыскивать?

10/02/17 09:47  JamboОтправить письмо   Дерево
Шановні колеги, хто мав на практиці плозитивні рішення суду за даними вимогами? Яка практика стгнення такої пені, її нарахування та чи є якісь особливі нюанси стягнення пені за користування чужими грошовими коштами порівняно із загальноприйнятими - 3% та інфляційними? З.І. питання постало з норм ст. 692 ГКУ

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