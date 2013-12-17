Стягнення пені за користування чужими грошовими коштами у господарському процесі

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|10/02/17 15:29
V.T. > Jambo
10/02/17 14:10
Штрафні санкції.
Проценти - це плата за користування.
|10/02/17 14:27
svp555 > Jambo
10/02/17 12:55
Ви писали якась інша відповідальність законом наче не встановлюється
Я вказав, яка встановлена. Можете стягнути інфляційні і 3 % річних, згідно закону.
3% річних (ст. 625) не є % за користування чужими коштами (ст. 692).
|10/02/17 14:10
Jambo > V.T.
10/02/17 13:59
Що тоді встановлює ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України?
|10/02/17 13:59
V.T. > Jambo
10/02/17 12:55
ст. 536 ЦКУ.
Розмір процентів за користування грошовими коштами має бути встановлено договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.
Я так розумію, що договором не встановлено, а закон або інший акт, який би встановлював плату за користування чужими коштами саме в контексті ст. 536 ЦКУ мені не відомий.
|10/02/17 12:55
Jambo > Jambo
10/02/17 12:55
саме це мені не дає спокою
|10/02/17 12:55
Jambo > svp555
10/02/17 12:13
я ще раз наголошую на формулюванні в статтях: ст. 625 Цивільного Кодексу України: «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.»
ст. 692 Цивільного Кодексу України говорить, що: «У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.»
|10/02/17 12:13
svp555 > Jambo
10/02/17 11:48
|10/02/17 11:48
Jambo > Rossi
10/02/17 11:17
Договором взагалі не передбачено ніякої відповідальності окрім "визначеної законом". якась інша відповідальність законом наче не встановлюється. + формулювання - "за користування чужими коштами".
|10/02/17 11:17
Rossi > Jambo
10/02/17 10:59
Странно вы изначально выразились. Это не пеня за пользование деньгами, это пеня за просрочку оплаты.
Да, есть такая норма, которая в хозяйственных отношениях непосредственно устанавливает пеню за просрочку исполнения денежных обязательств. Но суды зачастую не считают, что нормой установлена сама пеня; по их мнению, это всего лишь один из возможных порядков исчисления пени (какой смысл в такой норме - не известно).
Пошло вот отсюда:
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.12.2013 № 14
Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань
2.1.
...
Передбачений частиною шостою статті 231 ГК України розмір відповідальності за порушення грошових зобов'язань застосовується, якщо інше не узгоджено сторонами в договорі або не передбачено законом.
потом изменили:
Передбачене частиною шостою статті 231 ГК України формування відповідальності за порушення грошових зобов'язань застосовується, якщо інше не узгоджено сторонами в договорі або не передбачено законом.
{Абзац п'ятий підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 6 від 10.07.2014}
|10/02/17 10:59
Jambo > Rossi
10/02/17 10:18
ч. 3 ст. 692 Цивільного Кодексу України говорить, що: «У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.»
Згідно ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України: «Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.»
|10/02/17 10:56
Jambo > Rossi
10/02/17 10:18
вибачаюсь - 692 ЦК. а розмір пені брали за ст. 231 ГКУ
|10/02/17 10:18
Rossi > Jambo
10/02/17 09:47
Где вы увидели пеню в той норме? И в каком размере вы собираетесь ее взыскивать?
|10/02/17 09:47
Jambo
Шановні колеги, хто мав на практиці плозитивні рішення суду за даними вимогами? Яка практика стгнення такої пені, її нарахування та чи є якісь особливі нюанси стягнення пені за користування чужими грошовими коштами порівняно із загальноприйнятими - 3% та інфляційними? З.І. питання постало з норм ст. 692 ГКУ