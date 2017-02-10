Ліквідація банку та права людини при цьому

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|12/02/17 16:53
decisionmaker > Liliana2709
12/02/17 15:16
якщо ви здали документи, і заповнили необхідну заяву.
То день коли ви їх здали вважається днем подачі всіх ваших документів.
Просто в них (органів соц допомоги) є пост контроль, після отримання всіх документів, вони повинні переконатись, що вони отриманні в повному обсязі, і передати їх далі на перевірку. (наприклад район передає на перевірку в місто).
Якщо ж вони при отриманні у вас документів, виявили, що якогось документа не вистачає, вони самостійно можуть зробити належний запит.
Просто деколи відповіді на такі запити органів соц допомоги, навіть від державних органів можуть йти більш ніж півроку.
()перевірено на практиці).
Наприклад виконавчій службі взагалі пофіг, що і коли йому там присилали органи соц допомоги. (відповідальність за це практочно відсутня).
Потім коли всі документи готові вони передають їх на перевірку (тобто для відділу який безпосередньо буде давати дозвіл на призначення допомоги).
У вашому випадку особливо не партесь томущо ні НБУ ні ФОНД гарантування, ні сам Укрін банк нічого Вам просто так не надасть в них конфлікт (не простий а дуже матеріальний (бабло бабло і ще раз бабло), тому їм не до ваших довідок.
Булоб б добре якщо вони вам хоть без пригод віддали трудову книжку (коли приїдете її забирати, саме головне зараз спробуйте її знайти де саме вона зберігається, бо потім буде набагато складніше).
А у ваших органах соц забезпечення, головне принесіть документи, які є і при заповненні заяви, яку вони вам дали проставте всі необхідні реквізити, саме головне дату подачі та підпис.
Щоб сильно з ними не конфліктувати другий екземпляр не вимагайте томущо, вони впринципі його ніколи і невидавали, просто візьміть і сфотографуйте на телефон, заяву, що заповнювали.
І переіодично раз в дві неділі приходьте до нього і моніторте вашу ситуацію.
Можете для покращення стосунців занести їм чоколадку конхфети або пачку паперу а4.
Повірте на практиці працює.
|12/02/17 15:16
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 15:04
Завтра дійсно піду у ПФ мені тут недалеко.
|12/02/17 15:16
Liliana2709 > Ksenija
12/02/17 14:52
Так треба і зробити.
|12/02/17 15:04
ОК АКА Олюня > Liliana2709
12/02/17 14:52
значит, идите в свой ПФ в реале
|12/02/17 14:52
Ksenija > Liliana2709
12/02/17 14:50
а Вы им эту выдержку покажите. из той же ст 4 того же закона.
письменный отказ дадут?
|12/02/17 14:52
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 14:36
Ні мене не пускає мені помилку вибиває я не можу зареєструватися і зайти на жодну з ссилок на цих сайтах
|12/02/17 14:50
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 14:36
Дякую зараз гляну.
|12/02/17 14:50
Liliana2709 > Ksenija
12/02/17 14:48
Я здала всі документи ще в кінці січня . Але немає моєї довідки про доходи мені дали термін донести її до кінця лютого. Коли я їм пояснила ситуацію вони тільки розвели плечима і сказали що незнають як мені допомогти.
|12/02/17 14:48
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 14:36
А хто тепер по закону повинен платити мені декретні кошти, якщо банк знаходиться на ліквідації?
|12/02/17 14:48
Ksenija > Liliana2709
12/02/17 14:37
Вам главное вовремя обратиться за соц помощью . надо настоять и сдать заявление, копию паспорта , декларацию и справки (если это есть) под отметку на 2 экз заявления. далее:
Місцеві державні адміністрації для мети цього Закону мають
право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією органів доходів і зборів.
потому не откажут.
|12/02/17 14:37
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 14:35
Дякую треба спробувати звернутися в ПФ. Але я нажаль не з Дніпропетровської обл.
|12/02/17 14:36
ОК АКА Олюня > Liliana2709
12/02/17 14:31
|12/02/17 14:35
ОК АКА Олюня > Liliana2709
12/02/17 14:31
|12/02/17 14:31
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 14:27
Що ніяких відрахувань немає?
|12/02/17 14:27
ОК АКА Олюня > Liliana2709
12/02/17 14:15
как вариант, обратитесь в ПФ
|12/02/17 14:15
Liliana2709 > ОК АКА Олюня
12/02/17 13:58
Я їм в соцзахист занесла конверти щоб вони запит відправили , але якщо на запит не буде відповіді то й соціальну як я розумію мені не призначать.
|12/02/17 14:14
Liliana2709 > Ksenija
12/02/17 13:28
а чому вони в мене її завжди вимагають і як я маю їм доказати свій дохід без цієї довідки? Я їм описувала свою ситуацію але вони мені сказали що нічим допомогти не можуть?
|12/02/17 13:58
ОК АКА Олюня > Liliana2709
10/02/17 18:32
|12/02/17 13:28
Ksenija > Liliana2709
10/02/17 18:32
|10/02/17 18:32
Liliana2709
Зараз я знаходжуся в декретній відпустці, а пішла я туди ще в далекому 2012р з ПАТ"Укрінбанк" . Та все б нічого якби цей цілий "банк" не став неплатоспроможним у 2015р. Відділення закрили,всіх наших звільнили. Спочатку була тимчасова ліквідація ,а потім почалась ліквідація яка має тривати ще до березня 2018р. Кожні пів року я оформляю соціальну допомогу як малозабезпечена сім"я і писала відповідну заяву в Київ на адресу банку на ім"я ліквідатора щоб мені прислали довідку про доходи. Так відбувалося і її присилали. Але коли в грудні 2016р я в черговий раз написала заяву щоб поновити документи у січні відповіді я так і не дочекалася . Коли я стала дзвонити на номери усі відомі "Укрінбанку" жоден з них не є уже дійсним. Я знайшла в інтернеті створений правонаступник ПАТ"Укрінком"і зателефонувала туди там мені відповіли що всі документи у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб , я зателефонувала туди , але там мені відповіли що ліквідатор не має доступу ні до приміщення ні до документів "Укрінбанку" , що потрібно звертатися до нових власників. Я знову довго телефонувала в "Укрінком" але мені більше там жодного разу не відповіли. Тоді я пішла іншим шляхом я подзвонила у НБУ і залишила зверненння на гарячій лінії. Жодної відповіді наразі я не отримала хоча вони мені передзвонювали і питали точну адресу так як готують відповідь. Я ще зателефонувала ще у НБУ у Львові мені там жінка відповіла щоб я писала заяви у НБУ м. Київ, Фонд гарантування вкладів , ПАТ " Укрінбанк" . Я написала всюди листи також написала лист ще на "Укрінком" і наразі жодної відповіді нема. Термін подачі довідки закінчується в кінці місяця, тобто я втрачаю соціальну допомогу. А також тепер постає питпння як забрати трудову книжку і так як скоро я йду в декрет хто буде платити мені лікарняні? Можливо серед вас є юристи які можуть мені допомогти чи щось порадити? Можливо мені у Генпрокуратуру ще писати? Хто тепер має мені відшкодувати соціальну допомогу яку я не отримаю.