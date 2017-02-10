Ліквідація банку та права людини при цьому

12/02/17 16:53 decisionmaker > Liliana2709 12/02/17 15:16

якщо ви здали документи, і заповнили необхідну заяву.

То день коли ви їх здали вважається днем подачі всіх ваших документів.

Просто в них (органів соц допомоги) є пост контроль, після отримання всіх документів, вони повинні переконатись, що вони отриманні в повному обсязі, і передати їх далі на перевірку. (наприклад район передає на перевірку в місто).

Якщо ж вони при отриманні у вас документів, виявили, що якогось документа не вистачає, вони самостійно можуть зробити належний запит.

Просто деколи відповіді на такі запити органів соц допомоги, навіть від державних органів можуть йти більш ніж півроку.

()перевірено на практиці).

Наприклад виконавчій службі взагалі пофіг, що і коли йому там присилали органи соц допомоги. (відповідальність за це практочно відсутня).



Потім коли всі документи готові вони передають їх на перевірку (тобто для відділу який безпосередньо буде давати дозвіл на призначення допомоги).



У вашому випадку особливо не партесь томущо ні НБУ ні ФОНД гарантування, ні сам Укрін банк нічого Вам просто так не надасть в них конфлікт (не простий а дуже матеріальний (бабло бабло і ще раз бабло), тому їм не до ваших довідок.

Булоб б добре якщо вони вам хоть без пригод віддали трудову книжку (коли приїдете її забирати, саме головне зараз спробуйте її знайти де саме вона зберігається, бо потім буде набагато складніше).



А у ваших органах соц забезпечення, головне принесіть документи, які є і при заповненні заяви, яку вони вам дали проставте всі необхідні реквізити, саме головне дату подачі та підпис.

Щоб сильно з ними не конфліктувати другий екземпляр не вимагайте томущо, вони впринципі його ніколи і невидавали, просто візьміть і сфотографуйте на телефон, заяву, що заповнювали.

І переіодично раз в дві неділі приходьте до нього і моніторте вашу ситуацію.



Можете для покращення стосунців занести їм чоколадку конхфети або пачку паперу а4.

Повірте на практиці працює.

