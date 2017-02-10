Нарушения при приеме на работу, выплате зп и увольнении работодателем

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|12/02/17 16:43
Natali_Net > ОК АКА Олюня
12/02/17 13:43
И, если со стороны работодателя будет хороший юрист, то все это затянется на года? А для меня на потерю времени и денег на адвоката?
|12/02/17 16:41
Natali_Net > ОК АКА Олюня
12/02/17 13:43
Т.е. в моем случае, только суд?
|12/02/17 13:43
ОК АКА Олюня > Natali_Net
12/02/17 13:01
максимум, проверкой
|12/02/17 13:01
Natali_Net > Relka
11/02/17 23:39
Подскажите, пожалуйста, чем грозят работодателю мои жалобы в прокуратуру, например, и в инспекцию по труду?
|11/02/17 23:43
Relka > Natali_Net
10/02/17 19:25
Я думаю, что можно возместить деньги только исходя из минималки, которую вам начисляли официально. Хотя, говорят, что и есть очень большое количество судебных решений, в которых люди доказывали, что получали больше чем минималку.
|11/02/17 23:39
Relka > Natali_Net
10/02/17 19:25
Один из документов, что доказывает ваше трудоустройство является приказ о приёме на работу, вторым запись в трудовую книжку, третий уведомление налоговой о вашем приёме на работу, четвёртый справка с пенсионного фонда о перечислении по вам взносов. Вот и начало иска в суд.Далее, вас должны были ознакомить с приказом о приёме на работу. При увольнении вам должны были сделать соответствующую запись в трудовую книжку. Если они подло поступают, то и вы тем же оплатите, скажите, что вам не вернули трудовую книжку с записью об увольнении, а по трудовому кодексу они должны это сделать в день увольнения или отослать вам запрос на получение вашего разрешения отправить вам трудовую книжку почтой. Обратитесь в инспекцию по труду с жалобой, они проведут проверку. Хотя, вам то сейчас нужно не обиду остужать, а деньги потраченные и время возместить той суммой о которой договаривались.
|11/02/17 10:07
Natali_Net > ОК АКА Олюня
11/02/17 05:26
Да, два месяца
|11/02/17 05:26
ОК АКА Олюня > Natali_Net
10/02/17 19:25
Вы вообще были оформлены ОФИЦИАЛЬНО хоть один день?
|10/02/17 19:30
Natali_Net > Natali_Net
10/02/17 19:25
Хотела добавить, если это важно, воспитываю детей, самому маленькому еще нет 1 года.
|10/02/17 19:25
Natali_Net
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в нарушениях при оформлении и увольнении сотрудника работодателем. Была принята на работу финансовым консультантом. Т.к. ни офис, ни магазины не были еще построены, договорились, что буду работать дома (на компьютере + телефон), а встречи с поставщиками и подрядчиками проводить в кафе. Моим условием было обязательное официальное оформление на всю зп + компенсация топлива и моб связи. Отдел кадров запросил у меня фото паспорта и кода, в ответ отправили Уведомление с налоговой. Трудовой договор заключен не был, запись в трудовой не сделали (сказали, после открытия магазинов, когда будет место для хранения трудовых книжек), разрешение на обработку моих персональных данных не подписывала. Первый месяц зп выплатили вовремя, перед выплатой за второй месяц сообщили, что готовы платить только половину зп без компенсации топлива и моб связи, и НДФЛ я должна платить за себя сама. Если не согласна, - писать заявление на увольнение. Я отказалась, и запросила справку о доходах и справку с места работы. Оказалось, что меня оформили только на миним зарплату и уволили по статье 40 п. 4 (прогул, не выход на работу). Что могу сделать в этом случае, чтобы наказать работодателя, заставить его изменить формулировку увольнения и получить свою полную зп (я так понимаю, за 2 месяца)? Заранее спасибо.