Нарушения при приеме на работу, выплате зп и увольнении работодателем

Один из документов, что доказывает ваше трудоустройство является приказ о приёме на работу, вторым запись в трудовую книжку, третий уведомление налоговой о вашем приёме на работу, четвёртый справка с пенсионного фонда о перечислении по вам взносов. Вот и начало иска в суд.Далее, вас должны были ознакомить с приказом о приёме на работу. При увольнении вам должны были сделать соответствующую запись в трудовую книжку. Если они подло поступают, то и вы тем же оплатите, скажите, что вам не вернули трудовую книжку с записью об увольнении, а по трудовому кодексу они должны это сделать в день увольнения или отослать вам запрос на получение вашего разрешения отправить вам трудовую книжку почтой. Обратитесь в инспекцию по труду с жалобой, они проведут проверку. Хотя, вам то сейчас нужно не обиду остужать, а деньги потраченные и время возместить той суммой о которой договаривались.

10/02/17 19:25 Natali_Net

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в нарушениях при оформлении и увольнении сотрудника работодателем. Была принята на работу финансовым консультантом. Т.к. ни офис, ни магазины не были еще построены, договорились, что буду работать дома (на компьютере + телефон), а встречи с поставщиками и подрядчиками проводить в кафе. Моим условием было обязательное официальное оформление на всю зп + компенсация топлива и моб связи. Отдел кадров запросил у меня фото паспорта и кода, в ответ отправили Уведомление с налоговой. Трудовой договор заключен не был, запись в трудовой не сделали (сказали, после открытия магазинов, когда будет место для хранения трудовых книжек), разрешение на обработку моих персональных данных не подписывала. Первый месяц зп выплатили вовремя, перед выплатой за второй месяц сообщили, что готовы платить только половину зп без компенсации топлива и моб связи, и НДФЛ я должна платить за себя сама. Если не согласна, - писать заявление на увольнение. Я отказалась, и запросила справку о доходах и справку с места работы. Оказалось, что меня оформили только на миним зарплату и уволили по статье 40 п. 4 (прогул, не выход на работу). Что могу сделать в этом случае, чтобы наказать работодателя, заставить его изменить формулировку увольнения и получить свою полную зп (я так понимаю, за 2 месяца)? Заранее спасибо.

