Выделение земли под квартиру в частном доме

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|12/02/17 11:06
sergkiev1 > Sem100
12/02/17 10:20
Его даритель, умер. Это его мама и ей должно бы быть 100лет, как минимум. Выходит ,что по существующему реестру, владельцем части дома,которая не выделена, но выделена остальная часть 3/4, квартирe в которой я купил не является никто. По прежнему реестру БТИ кто-то был(вероятнее всего мама продавца). Мой продавец, если я на него надавлю, сможет вернуть право собственности на 1/4 и передать её мне, или это уже необратимо?
|12/02/17 10:20
Sem100 > sergkiev1
11/02/17 22:51
да очень просто,чьята хитро ..опость всему причина
он собственник 1\4(как минимум набув ПС) дома изначально, и в старом реестре-БТИ- он им и остался(или его даритель)! а в новый реестр прав внес ПС только на квартиру
|11/02/17 22:51
sergkiev1 > Sem100
11/02/17 22:27
Какие шутки? Реаэлтер уже подписывает счёт у стоматолога. :))
Последнюю фразу не понял. Я не могу ничего делать, не будучи собственником?
Как продавец моей части может быть владельцем, если он оказался владельцем квартиры, а не части дома?
|11/02/17 22:27
Sem100 > sergkiev1
11/02/17 21:15
набить советчику на сделку, физию--шютка;)
а так, нанять юриста и искать выход /может квартира это опечатка :)/
"..без разрешения владельцев, дома не можем?"--нет,потому что сами не явлетесь собст.дома(после выдела своих 3/4 для них общая собст.закончилась) продавец кварт.остался собств.дома
|11/02/17 21:15
sergkiev1 > Sem100
11/02/17 19:32
Всё более запутано.
3/4 дома куплены сто лет назад, ими владеют пенсионеры, они приватизировали свою часть земли. У них в бумагах реестра недвижимости "житловий будинок" объект жилой недвижимости". Владельцы 3/4 дома выделили свой дом в отдельное домовладение и приватизировали свою часть земли, ещё до нашей покупки, за пару лет до.
Наш продавец получил дом в дар, много лет назад, без выделения долей, но ничего не оформлял, жил и всё, жил и бухал. Когда захотел продать, приватизировать землю оказалось долго, он спешил продать и оформляя право собственности на дом, для скорости продажи ему оформили его часть как квартиру . И в нашем договоре купли продажи, он уже назван "квартирой"(Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер). Это 1/4 от общей площади дома, который имеет адрес под номер N . нам присвоен адрес N/1 .
Вот у меня и вопрос, что теперь с этим делать. Землю нам не положено, раз мы "квартира". А как соотностятся наши права и права соседей ? Мы хотим достраивать этаж. Или что то рядом... Выходит, что ничего, без разрешения владельцев, дома не можем?
|11/02/17 19:32
Sem100 > sergkiev1
11/02/17 15:58
только фантазировать
у вас нет прав на дом!!!
продавец(если был собст 1\2 дома) не передал права на 1\2 дома, он оставил права за собой, или у него их не было(если дом был коммунальным и он приватизировал квартиру)
|11/02/17 15:58
sergkiev1 > Sem100
11/02/17 12:51
"Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності ......споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, "
Можно ли на основании этой статьи считать, что я имею одинаковые права с своими соседями, которые владеют остальной частью строения, но на правах домовладения(не квартиры) ?Я хочу настроить этаж. Они могут быть против. Их права выше моих? Или они равны?
|11/02/17 12:51
Sem100 > sergkiev1
11/02/17 11:57
-ЗКУ ст.81 п.б)в) -> ст.121 ч.1 п.г)-- для дома! и его обслуживания
-ЗКУ ст.120; ЦКУ ст.377
/квартира это лишь жилое помещение в!! доме(внутреннее пространство) ст.382ЦКУ/
|11/02/17 11:57
sergkiev1 > Sem100
11/02/17 10:12
Уважаемый Sem100 , Вы не могли бы дать мне статьи закона, которые гласят о невозможности выделения землёй или разъясняющие разницу, в моём случае, между владением части дома и квартирой? Что регламентирует права владельца квартиру в доме и владельца части дома?
Меня интересуют именно статьи!!!
|11/02/17 10:12
Sem100 > sergkiev1
10/02/17 20:31
действительно все так,права собственника квартиры ограничены,самой квартирой(внутреннее пространство),и не распростроняются на весь дом(часть дома)
|10/02/17 20:31
sergkiev1
Помогите разобраться.
Куплена часть дома, но акт купли продажи совершен как покупка квартиры, а не части частного дома. Причина в том, что у продавца земля не была приватизирована, а процесс приватизации затянул бы сделку. Теперь подали в в местный совет на приватизацию земли. Говорят, что откажут, поскольку под квартиру землю не выделяют. Остальная часть дома приватизирована как частный дом и их часть земли так же. Каковы последствия и ограничения для нас, как владельцев? Вроде говорят, что мы ничего не можем перестраивать. Разъясните пожалуйста.