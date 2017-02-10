Выделение земли под квартиру в частном доме

Его даритель, умер. Это его мама и ей должно бы быть 100лет, как минимум. Выходит ,что по существующему реестру, владельцем части дома,которая не выделена, но выделена остальная часть 3/4, квартирe в которой я купил не является никто. По прежнему реестру БТИ кто-то был(вероятнее всего мама продавца). Мой продавец, если я на него надавлю, сможет вернуть право собственности на 1/4 и передать её мне, или это уже необратимо?

11/02/17 21:15 sergkiev1 > Sem100 11/02/17 19:32

Всё более запутано.

3/4 дома куплены сто лет назад, ими владеют пенсионеры, они приватизировали свою часть земли. У них в бумагах реестра недвижимости "житловий будинок" объект жилой недвижимости". Владельцы 3/4 дома выделили свой дом в отдельное домовладение и приватизировали свою часть земли, ещё до нашей покупки, за пару лет до.

Наш продавец получил дом в дар, много лет назад, без выделения долей, но ничего не оформлял, жил и всё, жил и бухал. Когда захотел продать, приватизировать землю оказалось долго, он спешил продать и оформляя право собственности на дом, для скорости продажи ему оформили его часть как квартиру . И в нашем договоре купли продажи, он уже назван "квартирой"(Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер). Это 1/4 от общей площади дома, который имеет адрес под номер N . нам присвоен адрес N/1 .



Вот у меня и вопрос, что теперь с этим делать. Землю нам не положено, раз мы "квартира". А как соотностятся наши права и права соседей ? Мы хотим достраивать этаж. Или что то рядом... Выходит, что ничего, без разрешения владельцев, дома не можем?

