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|16/02/17 15:27
Евгений Осычнюк > Jambo
16/02/17 14:22
Стосовно "навіть не збирається брати проби насіння" (С): [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
2.3. Експерту забороняється: самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;
Як я розумію, проби треба було відібрати за сприянням суду до проведення експертизи, і надати експерту разом зі справою. Це не було зроблено, так?
|16/02/17 14:22
Jambo > Евгений Осычнюк
16/02/17 12:07
взагалі-то досудовий порядок ткого відбору наступний: представники сторін та експерт лабораторії + представник складу зберігання (у разі наявності) сумісно роблять відбір проб
|16/02/17 14:20
Jambo > Евгений Осычнюк
16/02/17 12:07
справа в тому, що відсутня існструкція чи положення щодо проведення судової експертизи насіння (чи то біологічної ескспертизи), а Правила
арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв теж не встановлює хто має відбирати проби
|16/02/17 12:07
Евгений Осычнюк > Jambo
16/02/17 11:00
Користь не від притягнення, окрема ухвала може відіграти як стимул. До речі. а по інструкції з цього виду експертиз - хто повинен проби відбирати, експерт чи суд? Ось тут, мабуть, і відповідь на питання.
|16/02/17 11:00
Jambo > Евгений Осычнюк
16/02/17 10:54
враховуючи мету - задоволення позовних вимог по справі - яка користь від того, що експерта притягнуть до відповідальності? адже це ще більше затягне процес отримання результатів експертизи.
|16/02/17 10:58
Jambo > Евгений Осычнюк
16/02/17 10:54
із розмови з експертом (телефонної), саме в якій нам повідомили, що вони займаються і справа в процесі, склалося враження, що він по своєму тлумачить ухвалу суду, тобто поставлене в ній до експерта питання...Бо навіть не збирається брати проби насіння, а без останніх провести експертизу за заданим питанням - не можливо.
|16/02/17 10:54
Евгений Осычнюк > Jambo
16/02/17 09:30
Два варіанти: 1) можливо, позивач та\або суд роблять щось не так, як вимагає законодавство - це треба вивчати матеріали справи 2) якщо все так, як треба - можна просити суд винести окрему ухвалу на адресу керівника експертної установи, щоб експерта притягла до дисциплінарної відповідальності.
|16/02/17 09:30
Jambo
Проблема така: Суд призначив експертизу за заявою позивача, обрали інститут, направили матеріали, позивач оплатив вартість експертизи, знову направили матеріали..з тих пір минуло 2 місяці з хвостиком. експертиза не проведена. інститут спочатку відказував, мовляв вся інформація у суду, а з будь-ким із сторін вони спілкуватися не можуть, останній раз повідомили, що матеріали в роботі (все це з телефонних розмов). суть експертизи - аналіз посівного матеріалу на предмет якісних показників, конкретно питання - чи відповідала якість заявленій на момент поставки (майже рік тому відбулася)? Але інститут так і не взяв проби насіння (з чого у позивача виникає логічне питання - що вони там взагалі збираються аналізувати?). Що робити у такій ситуації, адже справа затягнується, а зберігання насіння справа не проста?