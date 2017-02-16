Користь не від притягнення, окрема ухвала може відіграти як стимул. До речі. а по інструкції з цього виду експертиз - хто повинен проби відбирати, експерт чи суд? Ось тут, мабуть, і відповідь на питання.

із розмови з експертом (телефонної), саме в якій нам повідомили, що вони займаються і справа в процесі, склалося враження, що він по своєму тлумачить ухвалу суду, тобто поставлене в ній до експерта питання...Бо навіть не збирається брати проби насіння, а без останніх провести експертизу за заданим питанням - не можливо.

Два варіанти: 1) можливо, позивач та\або суд роблять щось не так, як вимагає законодавство - це треба вивчати матеріали справи 2) якщо все так, як треба - можна просити суд винести окрему ухвалу на адресу керівника експертної установи, щоб експерта притягла до дисциплінарної відповідальності.