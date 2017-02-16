Можно ли прописать в уставе юридического лица автоматическое принятие решения

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|16/02/17 15:36
Jayms > V.T.
16/02/17 14:52
А если прописать согласие в уставе, это не будет противоречить ст.54
То есть в уставе будет прописано согласие на возврат конкретно того имущества которое заложил каждый из участников
|16/02/17 15:31
Jayms > Rossi
16/02/17 13:37
Спасибо
|16/02/17 14:52
V.T. > Jayms
16/02/17 13:31
Грубо кажучи якщо учасник хоче повернути в майбутньому конретне майно, то він його повинен передати тільки в користування, в інакшому випадку він втрачає право вимагати повернення саме цього майна. Так він може попросити і збори можуть задовольнити цю вимогу - не більше.
|16/02/17 14:50
V.T. > Jayms
16/02/17 13:31
1) про "автоматичні" рішення не можна прописати, точніше фактично можна, але ці положення не матимуть юридичної сили;
2) в натурі повертається тільки майно передане в користуання, в інших випадках лише за рішенням зборів. Ст. 54 передбачає виплату в натурі не конкретного майна, яке раніше було передане, а просто передбачає моживість не грошових розрахунків. Те, що може бути передане саме те майно, яке вносилося - не більше ніж випадок (умовно), а не обовязкова практика.
|16/02/17 14:29
вилы > Jayms
16/02/17 13:31
если общество будет бездействовать процедура обратного переоформления недвижки будет заблокирована
|16/02/17 14:26
вилы > Jayms
16/02/17 13:31
имущество движимое или недвиж?
|16/02/17 13:37
Rossi > Jayms
16/02/17 13:31
Ну вот согласие будет наперед отражен в уставе.
|16/02/17 13:31
Jayms > Rossi
16/02/17 13:22
Хорошо, а не будет ли это противоречить статье 54 ЗУ Про хозяйственные общества? Данная статья предполагает что возврат того же имущества
допускается только по согласованию с обществом.
Есть опасения что согласие получить не получится, отсюда и возник вопрос.
Без общего собрания и согласия общества вернуть имущество в натуре.
Думал прописать это таким образом:
"В случае не принятия решения о возврате имущества вышедшему участнику в течении 10 дней, такое имущество возвращается ему в натуре"
|16/02/17 13:22
Rossi > Jayms
16/02/17 13:02
Для выхода из общества участнику не нужно согласие других участников.
Возврат того же имущества при выходе возможно, если оно сохранилось в натуре и его стоимость не превышает суммы, которая причитается выходящему участнику. В уставе это можно прописать.
|16/02/17 13:02
Jayms > Rossi
16/02/17 12:43
Общество с ограниченой ответственностью.
Автоматическое принятие решений в таком контексте:
Части участников в уставном капитале 50/50.
Один из них решает выйти из состава и хочет забрать имущество которое он заложил в уставной капитал.
Второй участник возражает.
Соответственно решение принять они не могут.
Можно ли прописать в уставе, что в случае не принятия решения общим собранием в течении определенного периода времени,участник считается выбывшим и ему возвращается его имущество.
Просто статья 54 ЗУ Про хозяйственные общества указывает что при выходе возвращается стоимость. При согласии общества имущество может быть передано в натуре. Является ли это императивной нормой? Или в уставе можно прописать иное
|16/02/17 12:43
Rossi > Jayms
16/02/17 12:32
Какая организационно-правовая форма юрлица? И что вы подразумеваете под автоматическим принятием решения?
|16/02/17 12:32
Jayms
Можно ли прописать в уставе юридического лица автоматическое принятие решения, если части участников 50/50?
И указать пункт которым часть в уставном капитале возвращалась бы участнику который выходит в натуре(имуществом которое участник вложил)