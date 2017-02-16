Можно ли прописать в уставе юридического лица автоматическое принятие решения

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16/02/17 15:36 Jayms > V.T. 16/02/17 14:52

А если прописать согласие в уставе, это не будет противоречить ст.54

То есть в уставе будет прописано согласие на возврат конкретно того имущества которое заложил каждый из участников



16/02/17 14:52 V.T. > Jayms 16/02/17 13:31

Грубо кажучи якщо учасник хоче повернути в майбутньому конретне майно, то він його повинен передати тільки в користування, в інакшому випадку він втрачає право вимагати повернення саме цього майна. Так він може попросити і збори можуть задовольнити цю вимогу - не більше.



16/02/17 14:50 V.T. > Jayms 16/02/17 13:31

1) про "автоматичні" рішення не можна прописати, точніше фактично можна, але ці положення не матимуть юридичної сили;

2) в натурі повертається тільки майно передане в користуання, в інших випадках лише за рішенням зборів. Ст. 54 передбачає виплату в натурі не конкретного майна, яке раніше було передане, а просто передбачає моживість не грошових розрахунків. Те, що може бути передане саме те майно, яке вносилося - не більше ніж випадок (умовно), а не обовязкова практика.



16/02/17 14:29 вилы > Jayms 16/02/17 13:31

если общество будет бездействовать процедура обратного переоформления недвижки будет заблокирована



16/02/17 13:31 Jayms > Rossi 16/02/17 13:22

Хорошо, а не будет ли это противоречить статье 54 ЗУ Про хозяйственные общества? Данная статья предполагает что возврат того же имущества

допускается только по согласованию с обществом.

Есть опасения что согласие получить не получится, отсюда и возник вопрос.

Без общего собрания и согласия общества вернуть имущество в натуре.

Думал прописать это таким образом:

"В случае не принятия решения о возврате имущества вышедшему участнику в течении 10 дней, такое имущество возвращается ему в натуре"



16/02/17 13:22 Rossi > Jayms 16/02/17 13:02

Для выхода из общества участнику не нужно согласие других участников.



Возврат того же имущества при выходе возможно, если оно сохранилось в натуре и его стоимость не превышает суммы, которая причитается выходящему участнику. В уставе это можно прописать.



16/02/17 13:02 Jayms > Rossi 16/02/17 12:43

Общество с ограниченой ответственностью.

Автоматическое принятие решений в таком контексте:



Части участников в уставном капитале 50/50.

Один из них решает выйти из состава и хочет забрать имущество которое он заложил в уставной капитал.

Второй участник возражает.

Соответственно решение принять они не могут.

Можно ли прописать в уставе, что в случае не принятия решения общим собранием в течении определенного периода времени,участник считается выбывшим и ему возвращается его имущество.



Просто статья 54 ЗУ Про хозяйственные общества указывает что при выходе возвращается стоимость. При согласии общества имущество может быть передано в натуре. Является ли это императивной нормой? Или в уставе можно прописать иное





16/02/17 12:43 Rossi > Jayms 16/02/17 12:32

Какая организационно-правовая форма юрлица? И что вы подразумеваете под автоматическим принятием решения?

