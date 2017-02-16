 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Чим закінчиться транзитна війна України з Росією?
ЄСВ: хто знає як і куди?
Кто Онищенко для 5.10
НАБУ против ГПУ: старый конь и испорченные борозды надежд
«Двойное дно» пенсионной реформы по-украински: дожить или выжить?
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Можно ли прописать в уставе юридического лица автоматическое принятие решения
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/02/17 15:36  Jayms > V.T.    16/02/17 14:52Дерево
А если прописать согласие в уставе, это не будет противоречить ст.54
То есть в уставе будет прописано согласие на возврат конкретно того имущества которое заложил каждый из участников

16/02/17 15:31  Jayms > Rossi    16/02/17 13:37Дерево
Спасибо

16/02/17 14:52  V.T. > Jayms    16/02/17 13:31Дерево
Грубо кажучи якщо учасник хоче повернути в майбутньому конретне майно, то він його повинен передати тільки в користування, в інакшому випадку він втрачає право вимагати повернення саме цього майна. Так він може попросити і збори можуть задовольнити цю вимогу - не більше.

16/02/17 14:50  V.T. > Jayms    16/02/17 13:31Дерево
1) про "автоматичні" рішення не можна прописати, точніше фактично можна, але ці положення не матимуть юридичної сили;
2) в натурі повертається тільки майно передане в користуання, в інших випадках лише за рішенням зборів. Ст. 54 передбачає виплату в натурі не конкретного майна, яке раніше було передане, а просто передбачає моживість не грошових розрахунків. Те, що може бути передане саме те майно, яке вносилося - не більше ніж випадок (умовно), а не обовязкова практика.

16/02/17 14:29  вилы > Jayms    16/02/17 13:31Дерево
если общество будет бездействовать процедура обратного переоформления недвижки будет заблокирована

16/02/17 14:26  вилы > Jayms    16/02/17 13:31Дерево
имущество движимое или недвиж?

16/02/17 13:37  Rossi > Jayms    16/02/17 13:31Дерево
Ну вот согласие будет наперед отражен в уставе.

16/02/17 13:31  Jayms > Rossi    16/02/17 13:22Дерево
Хорошо, а не будет ли это противоречить статье 54 ЗУ Про хозяйственные общества? Данная статья предполагает что возврат того же имущества
допускается только по согласованию с обществом.
Есть опасения что согласие получить не получится, отсюда и возник вопрос.
Без общего собрания и согласия общества вернуть имущество в натуре.
Думал прописать это таким образом:
"В случае не принятия решения о возврате имущества вышедшему участнику в течении 10 дней, такое имущество возвращается ему в натуре"

16/02/17 13:22  Rossi > Jayms    16/02/17 13:02Дерево
Для выхода из общества участнику не нужно согласие других участников.

Возврат того же имущества при выходе возможно, если оно сохранилось в натуре и его стоимость не превышает суммы, которая причитается выходящему участнику. В уставе это можно прописать.

16/02/17 13:02  Jayms > Rossi    16/02/17 12:43Дерево
Общество с ограниченой ответственностью.
Автоматическое принятие решений в таком контексте:

Части участников в уставном капитале 50/50.
Один из них решает выйти из состава и хочет забрать имущество которое он заложил в уставной капитал.
Второй участник возражает.
Соответственно решение принять они не могут.
Можно ли прописать в уставе, что в случае не принятия решения общим собранием в течении определенного периода времени,участник считается выбывшим и ему возвращается его имущество.

Просто статья 54 ЗУ Про хозяйственные общества указывает что при выходе возвращается стоимость. При согласии общества имущество может быть передано в натуре. Является ли это императивной нормой? Или в уставе можно прописать иное

16/02/17 12:43  Rossi > Jayms    16/02/17 12:32Дерево
Какая организационно-правовая форма юрлица? И что вы подразумеваете под автоматическим принятием решения?

16/02/17 12:32  Jayms   Дерево
Можно ли прописать в уставе юридического лица автоматическое принятие решения, если части участников 50/50?
И указать пункт которым часть в уставном капитале возвращалась бы участнику который выходит в натуре(имуществом которое участник вложил)

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Взрыв в храме Пакистана: погибли больше 70 человек
Цветущий миндаль, объятия политиков, дома из Лего: фото дня
Путин обвинил Украину в подготовке терактов и диверсий в России
На замглавы НАПК составили протокол о нетрезвом вождении - СМИ
В Луганской области задержали грузовик с нелегальным углем
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.