Обман при заключении договора

Арест в дальнейшем не сняли (поверенный обжаловал определения, но получил отказ). Знал или нет - пока это вопрос открытый. "Поверенный мог перечислить плату за ТС с другого своего счета (т.е. другими деньгами, оставив те себе)" - может быть, но почему тогда арест наложен только этот счет, а не все счета поверенного? Из первого определения об аресте счетов. УД возбуждены по ч.2 ст.205 УК ("за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам") и ч.3 ст.209 УК ("за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності"). "досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими членами злочинного угрупування,з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Б»... та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, чим завдало збитки державі та фізичним особам в особливо великих розмірах" "Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, учасники протиправного фінансового механізму отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Б» (ЄДРПОУ ...), , переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів" Цель - вернуть вознаграждение. Сумма в 1000 грн. - условная для форума. Реальная сумма намного больше.

16/02/17 12:33 Konstantin_D

19.07.2016 г. между ООО «А» и ООО «Б» заключается договор поручения, согласно которого ООО «Б» должно за плату от имени или при участии и за счет ООО «А» осуществить юридические действия, а именно: заключить договор поставки транспортного средства, стоимость ТС 100 000 грн.

Договором предусмотрено, что поверенный получает определенную плату, пусть будет 1000 грн.

Кроме того, в течение 5 дней с даты подписания договора ООО «А» должно было перечислить на счет ООО «Б» стоимость ТС 100 000 грн., которую ООО «Б» уже по договору поставки должно было перечислить поставщику.

ООО «А» плату поверенному перечислило, а стоимость ТС – нет.

Позже было установлено, что еще 13.07.2016 на тот счет, куда была перечислена плата и должна быть была перечислена стоимость ТС, наложен арест в рамках уголовного дела. А в течение августа – еще один арест в рамках того же УД. Т.е. на дату заключения договора деньги на счету уже были арестованы.

Следовательно, и деньги на покупку ТС (100 000 грн.) тоже попали бы под арест.

Вопрос – можно ли на этом основании признавать договор недействительным по ст.230 ГКУ?

Вроде бы обмана относительно именно существенных условий и нет («щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням»). С другой стороны – чистой воды обман.

